Мещканець Одещини намагався підкупити прикордонника, щоб перевести двох ухилянтів до Молдови. ФОТО
Житель Одещини пропонував прикордоннику 10 тисяч доларів, щоб переправити до Придністровського регіону Молдови двох чоловіків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це інформує Державна прикордонна служба України.
Що вигадав зловмисник?
За винагороду посадова особа ДПСУ мала б надати інформацію про місцезнаходження прикордонних нарядів. Щоб сумнівів у "сумлінності" не виникло, організатор схеми надав завдаток – 2 тис. доларів США.
Однак охоронець кордону одразу ж повідомив співробітників внутрішньої безпеки відомства про пропозицію неправомірної вигоди.
"Хабародавця затримали під час переправлення ним клієнтів на територію суміжної країни. У разі вдалої угоди порушники мали сплатити по $6 тис.", - ідеться в повідомленні.
На фігуранта чекає кримінальна відповідальність. Його клієнтів притягнуто до адмінвідповідальності, справи скеровано до суду.
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