Житель Одесчины пытался подкупить пограничника, чтобы перевести двух уклонистов в Молдову. ФОТО

Житель Одесской области предлагал пограничнику 10 тысяч долларов, чтобы переправить в Приднестровский регион Молдовы двух мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

Что придумал злоумышленник?

За вознаграждение должностное лицо ГПСУ должно было предоставить информацию о местонахождении пограничных нарядов. Чтобы сомнений в "добросовестности" не возникло, организатор схемы предоставил задаток - 2 тыс. долларов США.

Однако охранник границы сразу же сообщил сотрудникам внутренней безопасности ведомства о предложении неправомерной выгоды.





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"Взяткодателя задержали во время переправки им клиентов на территорию соседней страны. В случае удачной сделки нарушители должны были заплатить по $6 тыс.", - говорится в сообщении.

Фигуранта ждет уголовная ответственность. Его клиенты привлечены к админответственности, дела направлены в суд.

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