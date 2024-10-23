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Житель Одесчины пытался подкупить пограничника, чтобы перевести двух уклонистов в Молдову. ФОТО

Намагався підкупити прикордонника

Житель Одесской области предлагал пограничнику 10 тысяч долларов, чтобы переправить в Приднестровский регион Молдовы двух мужчин.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Государственная пограничная служба Украины.

Что придумал злоумышленник?

За вознаграждение должностное лицо ГПСУ должно было предоставить информацию о местонахождении пограничных нарядов. Чтобы сомнений в "добросовестности" не возникло, организатор схемы предоставил задаток - 2 тыс. долларов США.

Однако охранник границы сразу же сообщил сотрудникам внутренней безопасности ведомства о предложении неправомерной выгоды.

Намагався підкупити прикордонника
Намагався підкупити прикордонника

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"Взяткодателя задержали во время переправки им клиентов на территорию соседней страны. В случае удачной сделки нарушители должны были заплатить по $6 тыс.", - говорится в сообщении.

Намагався підкупити прикордонника

Фигуранта ждет уголовная ответственность. Его клиенты привлечены к админответственности, дела направлены в суд.

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Автор: 

Госпогранслужба (6583) Молдова (1886) уклонисты (925)


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Мєшканєц Адєщіни нє в курсє за таріф? 10 кілобаксав - ета за аднаво!
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23.10.2024 16:16 Ответить
Гранітца за замке..Хуле..
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23.10.2024 17:06 Ответить
 
 