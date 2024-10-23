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Задержан мужчина, который придумал историю о "тройне в инкубаторах" и хотел уехать в Германию с поддельными свидетельствами о рождении, - ГПСУ. ФОТО

Украинские пограничники Карпатского отряда обнаружили попытку пересечения госграницы военнообязанным мужчиной с тремя свидетельствами о рождении детей, которые содержат признаки подделки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что пограничники задержали 26-летнего уроженца Винницкой области в пункте пропуска "Шегини".

"Мужчина рассказал, что в июле в Германии у него родилась тройня. По состоянию здоровья дети якобы находятся в инкубаторах в Германии. Сначала мужчина рассказал, что мама детей находится за границей, вместе с детьми. Когда же его спросили, как получилось так, что женщина по базе данных находится в Украине, то рассказал, что из-за послеродовой депрессии она вернулась в Украину", - рассказали в ГПСУ.

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На кордоні прикордонники викрили нібито багатодітного батька

После проверки данных о пересечении границы, пограничники выяснили, что в первой половине июля женщина действительно пересекала границу на выезд из Украины и через несколько дней снова вернулась в Украину.

Поскольку в каждом свидетельстве о рождении ребенка, выданного якобы в Германии, обнаружили признаки подделки, в частности печати, которые были нанесены струйной печатью, пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков возможного уголовного преступления по ч. 4 ст. 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Мужчину передали сотрудникам Нацполиции.

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На кордоні прикордонники викрили нібито багатодітного батька

Автор: 

Госпогранслужба (6583) подделка (440) уклонисты (925)


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Топ комментарии
+6
От хитрюга, на шару хотел сбежать
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23.10.2024 11:17 Ответить
+5
скажіть поціновувачі таланту ваЗелінського, чим цей актор-аматор, гірший від вашого вироку Україні?
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23.10.2024 11:17 Ответить
+2
Статья 358
4. Использование заведомо поддельного документа -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-358

Три года ваще фигня )) Цитата из фильма "Не может быть ... Три года это не высшая мера, вот высшую меру я действительно с трудом переношу
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23.10.2024 11:55 Ответить
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От хитрюга, на шару хотел сбежать
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23.10.2024 11:17 Ответить
скажіть поціновувачі таланту ваЗелінського, чим цей актор-аматор, гірший від вашого вироку Україні?
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23.10.2024 11:17 Ответить
Боже! Який ідіот!!!
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23.10.2024 11:19 Ответить
атєц-гєраін...
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23.10.2024 11:23 Ответить
Дети которые родились в Германии это уже автаматически граждане Германии
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23.10.2024 11:27 Ответить
Чомусь ми не чуємо про затриманих чолові(ків) , яки залишили Україну без зброї, без армії, і мабуть ці чоловіки чудово себе почувають десь на Лазурному Березі Хранції((:
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23.10.2024 11:29 Ответить
Дурень. Треба було інвалідність купити у МСЕК....або одразу посвідчення "слуги"....А так посвідчення з недружньої країни - підозріло!!
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23.10.2024 11:31 Ответить
Може він не хотів помирати за прокурорів з мільйонною пенсією.
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23.10.2024 11:37 Ответить
Статья 358
4. Использование заведомо поддельного документа -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-358

Три года ваще фигня )) Цитата из фильма "Не может быть ... Три года это не высшая мера, вот высшую меру я действительно с трудом переношу
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23.10.2024 11:55 Ответить
Мета все рівно досягнута не свалив за кордон, тепер і у військо не візьмуть поки суди пересуди і можливий срок.
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23.10.2024 12:02 Ответить
 
 