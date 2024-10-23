Задержан мужчина, который придумал историю о "тройне в инкубаторах" и хотел уехать в Германию с поддельными свидетельствами о рождении, - ГПСУ. ФОТО

Украинские пограничники Карпатского отряда обнаружили попытку пересечения госграницы военнообязанным мужчиной с тремя свидетельствами о рождении детей, которые содержат признаки подделки.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

Отмечается, что пограничники задержали 26-летнего уроженца Винницкой области в пункте пропуска "Шегини".

"Мужчина рассказал, что в июле в Германии у него родилась тройня. По состоянию здоровья дети якобы находятся в инкубаторах в Германии. Сначала мужчина рассказал, что мама детей находится за границей, вместе с детьми. Когда же его спросили, как получилось так, что женщина по базе данных находится в Украине, то рассказал, что из-за послеродовой депрессии она вернулась в Украину", - рассказали в ГПСУ.

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После проверки данных о пересечении границы, пограничники выяснили, что в первой половине июля женщина действительно пересекала границу на выезд из Украины и через несколько дней снова вернулась в Украину.

Поскольку в каждом свидетельстве о рождении ребенка, выданного якобы в Германии, обнаружили признаки подделки, в частности печати, которые были нанесены струйной печатью, пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков возможного уголовного преступления по ч. 4 ст. 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Мужчину передали сотрудникам Нацполиции.

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