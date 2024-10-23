Задержан мужчина, который придумал историю о "тройне в инкубаторах" и хотел уехать в Германию с поддельными свидетельствами о рождении, - ГПСУ. ФОТО
Украинские пограничники Карпатского отряда обнаружили попытку пересечения госграницы военнообязанным мужчиной с тремя свидетельствами о рождении детей, которые содержат признаки подделки.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Отмечается, что пограничники задержали 26-летнего уроженца Винницкой области в пункте пропуска "Шегини".
"Мужчина рассказал, что в июле в Германии у него родилась тройня. По состоянию здоровья дети якобы находятся в инкубаторах в Германии. Сначала мужчина рассказал, что мама детей находится за границей, вместе с детьми. Когда же его спросили, как получилось так, что женщина по базе данных находится в Украине, то рассказал, что из-за послеродовой депрессии она вернулась в Украину", - рассказали в ГПСУ.
После проверки данных о пересечении границы, пограничники выяснили, что в первой половине июля женщина действительно пересекала границу на выезд из Украины и через несколько дней снова вернулась в Украину.
Поскольку в каждом свидетельстве о рождении ребенка, выданного якобы в Германии, обнаружили признаки подделки, в частности печати, которые были нанесены струйной печатью, пограничники направили сообщение в Нацполицию об обнаружении признаков возможного уголовного преступления по ч. 4 ст. 358 УК Украины "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".
Мужчину передали сотрудникам Нацполиции.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
4. Использование заведомо поддельного документа -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-358
Три года ваще фигня )) Цитата из фильма "Не может быть ... Три года это не высшая мера, вот высшую меру я действительно с трудом переношу