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Более 200 000 гривен за непригодность к военной службе: на Хмельнитчине разоблачили "схему"

На Хмельниччині викрили організатора схеми для ухилянтів

Организатору схемы для уклонистов в Хмельницкой области сообщили о подозрении. За более 200 000 гривен он схемы обещал статус "непригодного" к военной службе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Злоумышленник обещал решить с должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчине грозит до восьми лет за решеткой.

Разоблачили коррупционную схему уклонения от мобилизации оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области и следователи следственного управления областной полиции. 28-летний местный житель за оговоренное вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста получать статус "непригодного".

Также смотрите: Изъяли почти 8 млн грн: На Хмельнитчине разоблачили медиков, помогавших получить инвалидность. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині викрили організатора схеми для ухилянтів
На Хмельниччині викрили організатора схеми для ухилянтів
На Хмельниччині викрили організатора схеми для ухилянтів

Свои "услуги" злоумышленник оценивал в более 200 000 гривен - за такую сумму он обещал повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки для решения вопроса об обновлении данных и в дальнейшем признании "клиентов" непригодными к службе в ВСУ.

Организатора "схемы" задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки. Правоохранители изъяли 5000 долларов, полученные в качестве неправомерной выгоды.

Мужчине сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 160 000 гривен залога и может грозить до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Смотрите: СБУ и Нацполиция ликвидировали еще три схемы для уклонистов: в одном из университетов разоблачили 225 фейковых "студентов". ФОТОрепортаж

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Впоследствии была обнародована информация о том, что 51 прокурор Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ.

Автор: 

подозрение (501) уклонисты (918) Хмельницкая область (960)


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Топ комментарии
+1
Підхватили бізнес Крупи?
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17.10.2024 15:15
+1
Хмельницкий руліт! Шо у вас там хмельницькі пацани - чи салом намазано? Чи це вже скрізь в Україні така гниль розповзлася ????
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17.10.2024 15:25
+1
Як каже мій друг: При всьому багатстві вибору альтернативи нема".
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17.10.2024 15:26
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не зрозуміло, обіцяв чи всетаки робив щось ще
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17.10.2024 15:12 Ответить
За те, що демпінгував, взяли?
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17.10.2024 15:14 Ответить
сначала хотел ответить, типа чого ж демпинговал?, потом поделил и охерел, что действительно демпенговал...тем более Тиса охолола))))
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17.10.2024 15:18 Ответить
Підхватили бізнес Крупи?
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17.10.2024 15:15 Ответить
Як каже мій друг: При всьому багатстві вибору альтернативи нема".
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17.10.2024 15:26 Ответить
Хмельницкий руліт! Шо у вас там хмельницькі пацани - чи салом намазано? Чи це вже скрізь в Україні така гниль розповзлася ????
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17.10.2024 15:25 Ответить
Коли в сересері хотіли зняти першого секретаря обкому, в області для початку знаходили купу "нєдастаткав".
"Традиції партхозактіва" невмирущі.
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17.10.2024 15:29 Ответить
Так мабуть там і мер міста і губернатор області не бідніше ніж та пані Крупа, ну то шо тоді скиглити, як на держслужбі такі пеньонзи заробляють. Де б собі таку держслужбу знайти??? Не треба мені 6 млн. Хоча б на 1 на рік….
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17.10.2024 15:36 Ответить
А не дорого бітою по нозі чи руки
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17.10.2024 15:28 Ответить
На фіга такі увечья? Тобі папер дадуть що в тебе шизофренія 4-го ступеню і іди гуляй….
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17.10.2024 15:38 Ответить
160к грн заставы? Это шутка такая?
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17.10.2024 15:42 Ответить
І що вони так за ту хмельниччину взялись? Народ звідти перестав достатньо "заносити"? Бо 6 мільйонів долярів, це до#єра...
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17.10.2024 16:03 Ответить
На Хмельниччині мабуть готівки зеленими більше чим в штаті Каліфорнія.
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17.10.2024 16:20 Ответить
 
 