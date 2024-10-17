Более 200 000 гривен за непригодность к военной службе: на Хмельнитчине разоблачили "схему"

Организатору схемы для уклонистов в Хмельницкой области сообщили о подозрении. За более 200 000 гривен он схемы обещал статус "непригодного" к военной службе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Злоумышленник обещал решить с должностными лицами территориального центра комплектования и социальной поддержки. Мужчине грозит до восьми лет за решеткой.

Разоблачили коррупционную схему уклонения от мобилизации оперативники управления стратегических расследований в Хмельницкой области и следователи следственного управления областной полиции. 28-летний местный житель за оговоренное вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста получать статус "непригодного".

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Свои "услуги" злоумышленник оценивал в более 200 000 гривен - за такую сумму он обещал повлиять на должностных лиц территориального центра комплектования и социальной поддержки для решения вопроса об обновлении данных и в дальнейшем признании "клиентов" непригодными к службе в ВСУ.

Организатора "схемы" задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения взятки. Правоохранители изъяли 5000 долларов, полученные в качестве неправомерной выгоды.

Мужчине сообщено о подозрении по факту злоупотребления влиянием (ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины). Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения 160 000 гривен залога и может грозить до 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Сейчас устанавливается полный круг лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

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Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными.

Впоследствии была обнародована информация о том, что 51 прокурор Хмельницкой области во главе с областным прокурором Олейником оформили инвалидность, "крышуя"коррупционную схему слуги народа Крупы в МСЭК и ПФ.