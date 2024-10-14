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Изъяли почти 8 млн грн: На Хмельнитчине разоблачили медиков, помогавших получить инвалидность. ФОТОрепортаж

Врач-невролог и фельдшер в Хмельницкой области организовали схему заработка, "помогая" оформлять инвалидность.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Фельдшер организовывал поиск граждан, намеревавшихся получить группу инвалидности. Врач оформляла "клиентов" на стационарное лечение в неврологическое отделение и без их фактического пребывания изготавливала медицинские документы. В дальнейшем это становилось основанием для установления групп инвалидности", - говорится в сообщении.

Стоимость "услуг" составляла от $3,6 тыс. до $7,8 тыс.

Читайте также: Руководительница МСЭК на Хмельнитчине Крупа задержана, ей сообщили о подозрении в незаконном обогащении, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фельдшер был задержан во время получения средств.

Также во время обысков было изъято $182 тыс. и более 6,5 тыс. евро, что эквивалентно почти 8 млн грн, а также черновики, медицинскую документацию и мобильные телефоны.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ходатайство в отношении другой фигурантки - находится на рассмотрении в суде. Проверяется причастность к совершению преступления работников МСЭК.

Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн
Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн
Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн
Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн
Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн
Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У руководительницы МСЭК на Хмельнитчине Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

Смотрите также: Депутат Хмельницкого горсовета разоблачена на незаконном обогащении на $1,5 млн, - ГБР. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

Офис Генпрокурора (2490) Хмельницкая область (955)


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Топ комментарии
+8
Zoya Kazanzhy
Зеленський впевненно веде країну до поразки. А ми всі робимо вигляд, що все ок. І, головне, поменше писати, бо обізвуть «експертом» в кращому варіанті. У гіршому розкажуть про панічні настрої, про те, «що через ось таких, хто пише, у країні бардак». Ну і інша хєрня.
Нам вчергове обіцяють. Цього разу розказують про таємний план перемоги. Ми не маємо про нього знати. Зрозуміло, війна, таємниці. Але смішно говорити про таємниці тим, хто повністю здав операцію по Вагнеру, хто тримає в ОП «вбивцю чеченців» Татарова. І є купа живих свідків, які знають, як злили минулорічний контрнаступ.
Сьогодні Борислав Береза оприлюднив таке:
«Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній головком ЗСУ генерал Залужний разом з начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї
бригади, то Залужному на телефон
зателефонував один з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди, де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг.
Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили генерала. Зашивали його на місці.
Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку, і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там.
До речі, цю історію знає не лише все оточення Залужного, а і інші люди. Наприклад, слуга ОП Марʼяна Безугла. І коли вона казала, що Залужний не бойовий офіцер і не буває на фронті, то знала і про його відрядження на фронт, і про поранення, і про те, що Залужний навмисно не піарив це. Вона знала. Але схоже, що по команді навмисно брехала. Бо слуга ОП. І це не єдина історія про яку варто було б знати».
Країну очолюють вороги - жадібні, ненажерливі, зрадливі. Нічим хорошим ця історія не закінчиться.
І сьогоднішні паковани доларів по ліжку у Хмельницькому, це те, що не дивує ні на секунду.
Долари готівкою знайшли в квартирі Тетяни Крупи, голови обласної медико-соціальної експертної комісії, що встановлює інвалідність в Хмельницькому.
Вона ще й депутатка обласної ради від Слуг. До цього була від ЄС. Вона із тих, хто завжди з владою. І таких - ешелони. Її чоловік - колишній керівник КРУ, син - голова пенсійного фонду Хмельниччини.
Ця лавочка не закінчиться ніколи. Бо війна дає змогу заробляти - від президента і до міністра оборони. У них все добре, розумієте? Понатягували на себе мультиками, захисні фліски, берці і закопують країну ще глибше. Ненавиджу це шобло.
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14.10.2024 12:30
+7
На Хмельниччині талановиті ,,підприємці" що не день -- рекорд .
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14.10.2024 12:16
+6
8 млн грн? бомжі ..не менш 6 млн баксів треба, щоб бути в тренді
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14.10.2024 12:12
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Правила форума Совет форумчан
Я так зрозумів, гривня вже не гроши в цій державі.
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14.10.2024 12:12 Ответить
Гроші. Просто у долярах менше місця займає, для хабаря зручніше. На фото - акуратно у подарунковому конверті для мані.
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14.10.2024 12:40 Ответить
8 млн грн? бомжі ..не менш 6 млн баксів треба, щоб бути в тренді
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14.10.2024 12:12 Ответить
На Хмельниччині талановиті ,,підприємці" що не день -- рекорд .
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14.10.2024 12:16 Ответить
І що далі? А нічого. Відпустять як Крупу під заставу. Ось і все покарання для агентів кремля
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14.10.2024 12:22 Ответить
Крупу затримали.
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14.10.2024 12:41 Ответить
і відпустять, бо на кожну ту зелену бумажку треба правильно запротокольований доказ, а його нема.

сама наявність грошей не карається ніякою статтею кримінального кодексу
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14.10.2024 12:49 Ответить
Не вигадуйте. З чого ви взяли, що протоколи в цій справі неправильні ? Це виявиться на суді, або під час досудового слідства. Побачимо.

Наразі вона у СІЗО Києва і її справою буде займатися Генеральна прокуратура. Наче.
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14.10.2024 13:41 Ответить
З чого ви взяли, що протоколи в цій справі неправильні ?

я про запротокольовані факти передачі грошей за підробні діагнози.

бо тільки це є складом злочину.

А сама наявність грошей, хоч і запротокольована, злочином не є
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14.10.2024 14:20 Ответить
Правильно. То попереду слідчі дії, допити, експертизи.

А багато гроше
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14.10.2024 17:21 Ответить
Печерский райсуд Киева сегодня, 7 октября, избрал меру пресечения главы https://suspilne.media/khmelnytskiy/850751-na-hmelniccini-dbr-vikrilo-kerivnicu-msek-ta-ii-sina-na-zbagaceni-na-miljoni-dolariv/ Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупы в виде содержания под стражей до 3 декабря с возможностью залога 500 млн 1528 гривен.

https://suspilne.media/852647-ocilnici-hmelnickoi-msek-krupi-obrali-zapobiznij-zahid-trimanna-pid-vartou-iz-mozlivistu-zastavi/
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14.10.2024 14:46 Ответить
500 млн грн залога ще ніхто не назбирував, наче. Вона ж не мільярдерша ж, об"єктивно.
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14.10.2024 17:24 Ответить
та назбирає. Бо зараз внести заставу, виникнуть питання. За неї неможливо, як за Марченко, внести заставу, щоб не потрапити під увагу
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14.10.2024 17:42 Ответить
500 млн це багато, насправді. Навряд чи хтось буде ризикувати за неї.
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14.10.2024 18:50 Ответить
Життя покаже. Наразі критична інфа з фото на дивані пішла у широкий загал.
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14.10.2024 17:22 Ответить
Ніколи такого не було і ось знов )
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14.10.2024 12:28 Ответить
Zoya Kazanzhy
Зеленський впевненно веде країну до поразки. А ми всі робимо вигляд, що все ок. І, головне, поменше писати, бо обізвуть «експертом» в кращому варіанті. У гіршому розкажуть про панічні настрої, про те, «що через ось таких, хто пише, у країні бардак». Ну і інша хєрня.
Нам вчергове обіцяють. Цього разу розказують про таємний план перемоги. Ми не маємо про нього знати. Зрозуміло, війна, таємниці. Але смішно говорити про таємниці тим, хто повністю здав операцію по Вагнеру, хто тримає в ОП «вбивцю чеченців» Татарова. І є купа живих свідків, які знають, як злили минулорічний контрнаступ.
Сьогодні Борислав Береза оприлюднив таке:
«Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній головком ЗСУ генерал Залужний разом з начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї
бригади, то Залужному на телефон
зателефонував один з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди, де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг.
Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили генерала. Зашивали його на місці.
Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку, і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там.
До речі, цю історію знає не лише все оточення Залужного, а і інші люди. Наприклад, слуга ОП Марʼяна Безугла. І коли вона казала, що Залужний не бойовий офіцер і не буває на фронті, то знала і про його відрядження на фронт, і про поранення, і про те, що Залужний навмисно не піарив це. Вона знала. Але схоже, що по команді навмисно брехала. Бо слуга ОП. І це не єдина історія про яку варто було б знати».
Країну очолюють вороги - жадібні, ненажерливі, зрадливі. Нічим хорошим ця історія не закінчиться.
І сьогоднішні паковани доларів по ліжку у Хмельницькому, це те, що не дивує ні на секунду.
Долари готівкою знайшли в квартирі Тетяни Крупи, голови обласної медико-соціальної експертної комісії, що встановлює інвалідність в Хмельницькому.
Вона ще й депутатка обласної ради від Слуг. До цього була від ЄС. Вона із тих, хто завжди з владою. І таких - ешелони. Її чоловік - колишній керівник КРУ, син - голова пенсійного фонду Хмельниччини.
Ця лавочка не закінчиться ніколи. Бо війна дає змогу заробляти - від президента і до міністра оборони. У них все добре, розумієте? Понатягували на себе мультиками, захисні фліски, берці і закопують країну ще глибше. Ненавиджу це шобло.
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14.10.2024 12:30 Ответить
Без претензій.

Згідно посадових положень, обов"язків, прав тощо, Президент, як Верховний, має право погодити, ініціювати спецоперацію, призупинити, відмінити.

Хтось Залужному подзвонив ?? Чому він телефон не вимкнув на передку ??
Блін ... у наших військових взагалі якийсь військовий зв"язок є, чи тільки Телеграм ??
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14.10.2024 12:49 Ответить
Ви ніби не чу4ли про захоплення влади єрмаком і опою.
Такі дивні питання...а чи мав право ЗЕ
Не мав. Але 1000 разів зробив.
Хто йому заборонить.
Ви може ?
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14.10.2024 12:53 Ответить
Я про конкретні випадки, а не про загальну картину.

Оцінку "політичної" діяльності Зе* і Ко дасть виборець на наступних виборах.
Юридичну оцінку діяльності Зе* і Ко дадуть правоохоронні органи за наступної іншої влади. Можливо.
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14.10.2024 13:39 Ответить
Давати потрібно зараз. Інакше ми не виживемо. І виборів уже не буде.
Зараз ціла команда працює над марафетом рейтингу і персони найвеличнішого. Вони не за просто так отримують гроші. Існує ціла галузь облапошення людей. Якщо закордоном цих спеціалістів використовують бізнеси, то в нас політики.
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14.10.2024 13:49 Ответить
Донька Генпрокурора написала: "Хочу додоми у Дубаї". Зараз нічого не буде.
Не придумуйте, що буде якийсь заколот.
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14.10.2024 17:16 Ответить
.. і шо вони вчепились як собаки в ту хмельниччину , ?? продихнуть людям не дають , навіть гроші переховать неможливо .... а інші області шо святі і безгрішні ??..аж нивдобно якось за інші регіони.ніби там сидять зложивши руки і нічого неберуть ..
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14.10.2024 12:31 Ответить
інші області скинули "в общак" ....
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14.10.2024 12:58 Ответить
Ще один із мотивів іти воювати.
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14.10.2024 12:38 Ответить
Давав ваш сусід. То підіть до нього особисто - поговоріть.
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14.10.2024 12:43 Ответить
ОБ'ЯВА.
Допоможу отримати інвалідність. На ваш вибір: сокира, кувалда, ланцюгова пилка. Предоплата 100%
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14.10.2024 12:39 Ответить
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14.10.2024 12:56 Ответить
збір коштів на вибори в партійну касу "слуга народу". розбудова мережі - спочатку Крупа тепер ці ублюдки.
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14.10.2024 12:41 Ответить
ТЦК,ВЛК та МСЕК це нова еліта України! Новиє рускіє по-українськи!
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14.10.2024 12:51 Ответить
Підлеглі пані Крупи зі складу МСЕК , який вона очолювала ?
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14.10.2024 12:52 Ответить
Вся медицина, не тільки мсек та влк, покошена віросом крупи.
От де вакцина добра треба і тотальна вакцинація без жодних виключнь.
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14.10.2024 15:36 Ответить
 
 