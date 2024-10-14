Изъяли почти 8 млн грн: На Хмельнитчине разоблачили медиков, помогавших получить инвалидность. ФОТОрепортаж

Врач-невролог и фельдшер в Хмельницкой области организовали схему заработка, "помогая" оформлять инвалидность.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.

"Фельдшер организовывал поиск граждан, намеревавшихся получить группу инвалидности. Врач оформляла "клиентов" на стационарное лечение в неврологическое отделение и без их фактического пребывания изготавливала медицинские документы. В дальнейшем это становилось основанием для установления групп инвалидности", - говорится в сообщении.

Стоимость "услуг" составляла от $3,6 тыс. до $7,8 тыс.

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Фельдшер был задержан во время получения средств.

Также во время обысков было изъято $182 тыс. и более 6,5 тыс. евро, что эквивалентно почти 8 млн грн, а также черновики, медицинскую документацию и мобильные телефоны.

Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ходатайство в отношении другой фигурантки - находится на рассмотрении в суде. Проверяется причастность к совершению преступления работников МСЭК.













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Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.

Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.

Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.

В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.

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