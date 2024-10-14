Изъяли почти 8 млн грн: На Хмельнитчине разоблачили медиков, помогавших получить инвалидность. ФОТОрепортаж
Врач-невролог и фельдшер в Хмельницкой области организовали схему заработка, "помогая" оформлять инвалидность.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генпрокурора, информирует Цензор.НЕТ.
"Фельдшер организовывал поиск граждан, намеревавшихся получить группу инвалидности. Врач оформляла "клиентов" на стационарное лечение в неврологическое отделение и без их фактического пребывания изготавливала медицинские документы. В дальнейшем это становилось основанием для установления групп инвалидности", - говорится в сообщении.
Стоимость "услуг" составляла от $3,6 тыс. до $7,8 тыс.
Фельдшер был задержан во время получения средств.
Также во время обысков было изъято $182 тыс. и более 6,5 тыс. евро, что эквивалентно почти 8 млн грн, а также черновики, медицинскую документацию и мобильные телефоны.
Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога. Ходатайство в отношении другой фигурантки - находится на рассмотрении в суде. Проверяется причастность к совершению преступления работников МСЭК.
Напомним, что 5 октября в ГБР сообщили, что у руководительницы МСЭК в Хмельницкой области Крупы обнаружили во время обысков $6 млн наличными. Суспільне отметило, что речь идет о Татьяне Крупе, которая является депутатом "Слуги народа" в Хмельницком облсовете. Главным врачом областной МСЭК Татьяна Крупа работает с 2008 года.
Также сообщалось, что руководитель Хмельницкого областного центра МСЭК задержана и сообщено о подозрении в незаконном обогащении.
Сейчас ГБР изучает списки, найденные в кабинете председателя Хмельницкой МСЭК Крупы. В них указаны фамилии и фиктивные диагнозы.
В понедельник, 7 октября, Печерский райсуд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей главе Хмельницкой областной МСЭК Татьяне Крупе.
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сама наявність грошей не карається ніякою статтею кримінального кодексу
Наразі вона у СІЗО Києва і її справою буде займатися Генеральна прокуратура. Наче.
я про запротокольовані факти передачі грошей за підробні діагнози.
бо тільки це є складом злочину.
А сама наявність грошей, хоч і запротокольована, злочином не є
А багато гроше
https://suspilne.media/852647-ocilnici-hmelnickoi-msek-krupi-obrali-zapobiznij-zahid-trimanna-pid-vartou-iz-mozlivistu-zastavi/
Зеленський впевненно веде країну до поразки. А ми всі робимо вигляд, що все ок. І, головне, поменше писати, бо обізвуть «експертом» в кращому варіанті. У гіршому розкажуть про панічні настрої, про те, «що через ось таких, хто пише, у країні бардак». Ну і інша хєрня.
Нам вчергове обіцяють. Цього разу розказують про таємний план перемоги. Ми не маємо про нього знати. Зрозуміло, війна, таємниці. Але смішно говорити про таємниці тим, хто повністю здав операцію по Вагнеру, хто тримає в ОП «вбивцю чеченців» Татарова. І є купа живих свідків, які знають, як злили минулорічний контрнаступ.
Сьогодні Борислав Береза оприлюднив таке:
«Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній головком ЗСУ генерал Залужний разом з начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї
бригади, то Залужному на телефон
зателефонував один з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди, де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг.
Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили генерала. Зашивали його на місці.
Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку, і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там.
До речі, цю історію знає не лише все оточення Залужного, а і інші люди. Наприклад, слуга ОП Марʼяна Безугла. І коли вона казала, що Залужний не бойовий офіцер і не буває на фронті, то знала і про його відрядження на фронт, і про поранення, і про те, що Залужний навмисно не піарив це. Вона знала. Але схоже, що по команді навмисно брехала. Бо слуга ОП. І це не єдина історія про яку варто було б знати».
Країну очолюють вороги - жадібні, ненажерливі, зрадливі. Нічим хорошим ця історія не закінчиться.
І сьогоднішні паковани доларів по ліжку у Хмельницькому, це те, що не дивує ні на секунду.
Долари готівкою знайшли в квартирі Тетяни Крупи, голови обласної медико-соціальної експертної комісії, що встановлює інвалідність в Хмельницькому.
Вона ще й депутатка обласної ради від Слуг. До цього була від ЄС. Вона із тих, хто завжди з владою. І таких - ешелони. Її чоловік - колишній керівник КРУ, син - голова пенсійного фонду Хмельниччини.
Ця лавочка не закінчиться ніколи. Бо війна дає змогу заробляти - від президента і до міністра оборони. У них все добре, розумієте? Понатягували на себе мультиками, захисні фліски, берці і закопують країну ще глибше. Ненавиджу це шобло.
Згідно посадових положень, обов"язків, прав тощо, Президент, як Верховний, має право погодити, ініціювати спецоперацію, призупинити, відмінити.
Хтось Залужному подзвонив ?? Чому він телефон не вимкнув на передку ??
Блін ... у наших військових взагалі якийсь військовий зв"язок є, чи тільки Телеграм ??
Такі дивні питання...а чи мав право ЗЕ
Не мав. Але 1000 разів зробив.
Хто йому заборонить.
Ви може ?
Оцінку "політичної" діяльності Зе* і Ко дасть виборець на наступних виборах.
Юридичну оцінку діяльності Зе* і Ко дадуть правоохоронні органи за наступної іншої влади. Можливо.
Зараз ціла команда працює над марафетом рейтингу і персони найвеличнішого. Вони не за просто так отримують гроші. Існує ціла галузь облапошення людей. Якщо закордоном цих спеціалістів використовують бізнеси, то в нас політики.
Не придумуйте, що буде якийсь заколот.
Допоможу отримати інвалідність. На ваш вибір: сокира, кувалда, ланцюгова пилка. Предоплата 100%
От де вакцина добра треба і тотальна вакцинація без жодних виключнь.