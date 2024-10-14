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Вилучили майже 8 млн грн: На Хмельниччині викрили медиків, які допомагали отримати інвалідність. ФОТОрепортаж

Лікарка-невролог та фельдшер на Хмельниччині організували схему заробітку, "допомагаючи" оформлювати інвалідність. 

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Фельдшер організовував пошук громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Лікарка оформляла "клієнтів" на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. У подальшому це ставало підставою для встановлення груп інвалідності", - йдеться в повідомленні.

Вартість "послуг" становила від $3,6 тис. до $7,8 тис.

Також читайте: Депутатку Хмельницької мерії Баранську, у якої вилучили понад $1,5 млн, арештували: застава 50 млн грн

Фельдшера було затримано під час отримання коштів.

Також під час обшуків було вилучено $182 тис. та понад 6,5 тис. євро, що еквівалентно майже 8 млн грн, а також чорновики, медичну документацію та мобільні телефони.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо іншої фігурантки – перебуває на розгляді в суді. Перевіряється причетність до вчинення злочину працівників МСЕК.

Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн
Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн
Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн
Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн
Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн
Медики на Хмельниччині допомагали отримати інвалідність: вилучили 8 майже млн грн

Читайте: Син арештованої керівниці МСЕК Крупи звільнився з посади начальника Пенсійного фонду в Хмельницькій області, - ЗМІ

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАЗК повторно перевірить декларацію очільниці Хмельницької МСЕК Крупи, яку підозрюють у незаконному збагаченні

Автор: 

Офіс Генпрокурора (3273) Хмельницька область (975)


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Топ коментарі
+8
Zoya Kazanzhy
Зеленський впевненно веде країну до поразки. А ми всі робимо вигляд, що все ок. І, головне, поменше писати, бо обізвуть «експертом» в кращому варіанті. У гіршому розкажуть про панічні настрої, про те, «що через ось таких, хто пише, у країні бардак». Ну і інша хєрня.
Нам вчергове обіцяють. Цього разу розказують про таємний план перемоги. Ми не маємо про нього знати. Зрозуміло, війна, таємниці. Але смішно говорити про таємниці тим, хто повністю здав операцію по Вагнеру, хто тримає в ОП «вбивцю чеченців» Татарова. І є купа живих свідків, які знають, як злили минулорічний контрнаступ.
Сьогодні Борислав Береза оприлюднив таке:
«Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній головком ЗСУ генерал Залужний разом з начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї
бригади, то Залужному на телефон
зателефонував один з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди, де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг.
Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили генерала. Зашивали його на місці.
Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку, і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там.
До речі, цю історію знає не лише все оточення Залужного, а і інші люди. Наприклад, слуга ОП Марʼяна Безугла. І коли вона казала, що Залужний не бойовий офіцер і не буває на фронті, то знала і про його відрядження на фронт, і про поранення, і про те, що Залужний навмисно не піарив це. Вона знала. Але схоже, що по команді навмисно брехала. Бо слуга ОП. І це не єдина історія про яку варто було б знати».
Країну очолюють вороги - жадібні, ненажерливі, зрадливі. Нічим хорошим ця історія не закінчиться.
І сьогоднішні паковани доларів по ліжку у Хмельницькому, це те, що не дивує ні на секунду.
Долари готівкою знайшли в квартирі Тетяни Крупи, голови обласної медико-соціальної експертної комісії, що встановлює інвалідність в Хмельницькому.
Вона ще й депутатка обласної ради від Слуг. До цього була від ЄС. Вона із тих, хто завжди з владою. І таких - ешелони. Її чоловік - колишній керівник КРУ, син - голова пенсійного фонду Хмельниччини.
Ця лавочка не закінчиться ніколи. Бо війна дає змогу заробляти - від президента і до міністра оборони. У них все добре, розумієте? Понатягували на себе мультиками, захисні фліски, берці і закопують країну ще глибше. Ненавиджу це шобло.
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14.10.2024 12:30
+7
На Хмельниччині талановиті ,,підприємці" що не день -- рекорд .
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14.10.2024 12:16
+6
8 млн грн? бомжі ..не менш 6 млн баксів треба, щоб бути в тренді
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14.10.2024 12:12
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Я так зрозумів, гривня вже не гроши в цій державі.
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14.10.2024 12:12 Відповісти
Гроші. Просто у долярах менше місця займає, для хабаря зручніше. На фото - акуратно у подарунковому конверті для мані.
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14.10.2024 12:40 Відповісти
8 млн грн? бомжі ..не менш 6 млн баксів треба, щоб бути в тренді
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14.10.2024 12:12 Відповісти
На Хмельниччині талановиті ,,підприємці" що не день -- рекорд .
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14.10.2024 12:16 Відповісти
І що далі? А нічого. Відпустять як Крупу під заставу. Ось і все покарання для агентів кремля
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14.10.2024 12:22 Відповісти
Крупу затримали.
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14.10.2024 12:41 Відповісти
і відпустять, бо на кожну ту зелену бумажку треба правильно запротокольований доказ, а його нема.

сама наявність грошей не карається ніякою статтею кримінального кодексу
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14.10.2024 12:49 Відповісти
Не вигадуйте. З чого ви взяли, що протоколи в цій справі неправильні ? Це виявиться на суді, або під час досудового слідства. Побачимо.

Наразі вона у СІЗО Києва і її справою буде займатися Генеральна прокуратура. Наче.
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14.10.2024 13:41 Відповісти
З чого ви взяли, що протоколи в цій справі неправильні ?

я про запротокольовані факти передачі грошей за підробні діагнози.

бо тільки це є складом злочину.

А сама наявність грошей, хоч і запротокольована, злочином не є
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14.10.2024 14:20 Відповісти
Правильно. То попереду слідчі дії, допити, експертизи.

А багато гроше
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14.10.2024 17:21 Відповісти
Печерский райсуд Киева сегодня, 7 октября, избрал меру пресечения главы https://suspilne.media/khmelnytskiy/850751-na-hmelniccini-dbr-vikrilo-kerivnicu-msek-ta-ii-sina-na-zbagaceni-na-miljoni-dolariv/ Хмельницкой МСЭК Татьяне Крупы в виде содержания под стражей до 3 декабря с возможностью залога 500 млн 1528 гривен.

https://suspilne.media/852647-ocilnici-hmelnickoi-msek-krupi-obrali-zapobiznij-zahid-trimanna-pid-vartou-iz-mozlivistu-zastavi/
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14.10.2024 14:46 Відповісти
500 млн грн залога ще ніхто не назбирував, наче. Вона ж не мільярдерша ж, об"єктивно.
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14.10.2024 17:24 Відповісти
та назбирає. Бо зараз внести заставу, виникнуть питання. За неї неможливо, як за Марченко, внести заставу, щоб не потрапити під увагу
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14.10.2024 17:42 Відповісти
500 млн це багато, насправді. Навряд чи хтось буде ризикувати за неї.
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14.10.2024 18:50 Відповісти
Життя покаже. Наразі критична інфа з фото на дивані пішла у широкий загал.
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14.10.2024 17:22 Відповісти
Ніколи такого не було і ось знов )
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14.10.2024 12:28 Відповісти
Zoya Kazanzhy
Зеленський впевненно веде країну до поразки. А ми всі робимо вигляд, що все ок. І, головне, поменше писати, бо обізвуть «експертом» в кращому варіанті. У гіршому розкажуть про панічні настрої, про те, «що через ось таких, хто пише, у країні бардак». Ну і інша хєрня.
Нам вчергове обіцяють. Цього разу розказують про таємний план перемоги. Ми не маємо про нього знати. Зрозуміло, війна, таємниці. Але смішно говорити про таємниці тим, хто повністю здав операцію по Вагнеру, хто тримає в ОП «вбивцю чеченців» Татарова. І є купа живих свідків, які знають, як злили минулорічний контрнаступ.
Сьогодні Борислав Береза оприлюднив таке:
«Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній головком ЗСУ генерал Залужний разом з начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї
бригади, то Залужному на телефон
зателефонував один з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди, де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг.
Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили генерала. Зашивали його на місці.
Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку, і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там.
До речі, цю історію знає не лише все оточення Залужного, а і інші люди. Наприклад, слуга ОП Марʼяна Безугла. І коли вона казала, що Залужний не бойовий офіцер і не буває на фронті, то знала і про його відрядження на фронт, і про поранення, і про те, що Залужний навмисно не піарив це. Вона знала. Але схоже, що по команді навмисно брехала. Бо слуга ОП. І це не єдина історія про яку варто було б знати».
Країну очолюють вороги - жадібні, ненажерливі, зрадливі. Нічим хорошим ця історія не закінчиться.
І сьогоднішні паковани доларів по ліжку у Хмельницькому, це те, що не дивує ні на секунду.
Долари готівкою знайшли в квартирі Тетяни Крупи, голови обласної медико-соціальної експертної комісії, що встановлює інвалідність в Хмельницькому.
Вона ще й депутатка обласної ради від Слуг. До цього була від ЄС. Вона із тих, хто завжди з владою. І таких - ешелони. Її чоловік - колишній керівник КРУ, син - голова пенсійного фонду Хмельниччини.
Ця лавочка не закінчиться ніколи. Бо війна дає змогу заробляти - від президента і до міністра оборони. У них все добре, розумієте? Понатягували на себе мультиками, захисні фліски, берці і закопують країну ще глибше. Ненавиджу це шобло.
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14.10.2024 12:30 Відповісти
Без претензій.

Згідно посадових положень, обов"язків, прав тощо, Президент, як Верховний, має право погодити, ініціювати спецоперацію, призупинити, відмінити.

Хтось Залужному подзвонив ?? Чому він телефон не вимкнув на передку ??
Блін ... у наших військових взагалі якийсь військовий зв"язок є, чи тільки Телеграм ??
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14.10.2024 12:49 Відповісти
Ви ніби не чу4ли про захоплення влади єрмаком і опою.
Такі дивні питання...а чи мав право ЗЕ
Не мав. Але 1000 разів зробив.
Хто йому заборонить.
Ви може ?
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14.10.2024 12:53 Відповісти
Я про конкретні випадки, а не про загальну картину.

Оцінку "політичної" діяльності Зе* і Ко дасть виборець на наступних виборах.
Юридичну оцінку діяльності Зе* і Ко дадуть правоохоронні органи за наступної іншої влади. Можливо.
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14.10.2024 13:39 Відповісти
Давати потрібно зараз. Інакше ми не виживемо. І виборів уже не буде.
Зараз ціла команда працює над марафетом рейтингу і персони найвеличнішого. Вони не за просто так отримують гроші. Існує ціла галузь облапошення людей. Якщо закордоном цих спеціалістів використовують бізнеси, то в нас політики.
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14.10.2024 13:49 Відповісти
Донька Генпрокурора написала: "Хочу додоми у Дубаї". Зараз нічого не буде.
Не придумуйте, що буде якийсь заколот.
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14.10.2024 17:16 Відповісти
.. і шо вони вчепились як собаки в ту хмельниччину , ?? продихнуть людям не дають , навіть гроші переховать неможливо .... а інші області шо святі і безгрішні ??..аж нивдобно якось за інші регіони.ніби там сидять зложивши руки і нічого неберуть ..
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14.10.2024 12:31 Відповісти
інші області скинули "в общак" ....
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14.10.2024 12:58 Відповісти
Ще один із мотивів іти воювати.
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14.10.2024 12:38 Відповісти
Давав ваш сусід. То підіть до нього особисто - поговоріть.
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14.10.2024 12:43 Відповісти
ОБ'ЯВА.
Допоможу отримати інвалідність. На ваш вибір: сокира, кувалда, ланцюгова пилка. Предоплата 100%
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14.10.2024 12:39 Відповісти
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14.10.2024 12:56 Відповісти
збір коштів на вибори в партійну касу "слуга народу". розбудова мережі - спочатку Крупа тепер ці ублюдки.
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14.10.2024 12:41 Відповісти
ТЦК,ВЛК та МСЕК це нова еліта України! Новиє рускіє по-українськи!
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14.10.2024 12:51 Відповісти
Підлеглі пані Крупи зі складу МСЕК , який вона очолювала ?
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14.10.2024 12:52 Відповісти
Вся медицина, не тільки мсек та влк, покошена віросом крупи.
От де вакцина добра треба і тотальна вакцинація без жодних виключнь.
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14.10.2024 15:36 Відповісти
 
 