Вилучили майже 8 млн грн: На Хмельниччині викрили медиків, які допомагали отримати інвалідність. ФОТОрепортаж
Лікарка-невролог та фельдшер на Хмельниччині організували схему заробітку, "допомагаючи" оформлювати інвалідність.
Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.
"Фельдшер організовував пошук громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Лікарка оформляла "клієнтів" на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. У подальшому це ставало підставою для встановлення груп інвалідності", - йдеться в повідомленні.
Вартість "послуг" становила від $3,6 тис. до $7,8 тис.
Фельдшера було затримано під час отримання коштів.
Також під час обшуків було вилучено $182 тис. та понад 6,5 тис. євро, що еквівалентно майже 8 млн грн, а також чорновики, медичну документацію та мобільні телефони.
Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо іншої фігурантки – перебуває на розгляді в суді. Перевіряється причетність до вчинення злочину працівників МСЕК.
Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.
Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.
Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.
У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.
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сама наявність грошей не карається ніякою статтею кримінального кодексу
Наразі вона у СІЗО Києва і її справою буде займатися Генеральна прокуратура. Наче.
я про запротокольовані факти передачі грошей за підробні діагнози.
бо тільки це є складом злочину.
А сама наявність грошей, хоч і запротокольована, злочином не є
А багато гроше
https://suspilne.media/852647-ocilnici-hmelnickoi-msek-krupi-obrali-zapobiznij-zahid-trimanna-pid-vartou-iz-mozlivistu-zastavi/
Зеленський впевненно веде країну до поразки. А ми всі робимо вигляд, що все ок. І, головне, поменше писати, бо обізвуть «експертом» в кращому варіанті. У гіршому розкажуть про панічні настрої, про те, «що через ось таких, хто пише, у країні бардак». Ну і інша хєрня.
Нам вчергове обіцяють. Цього разу розказують про таємний план перемоги. Ми не маємо про нього знати. Зрозуміло, війна, таємниці. Але смішно говорити про таємниці тим, хто повністю здав операцію по Вагнеру, хто тримає в ОП «вбивцю чеченців» Татарова. І є купа живих свідків, які знають, як злили минулорічний контрнаступ.
Сьогодні Борислав Береза оприлюднив таке:
«Коли під час контрнаступу у 2023 році тодішній головком ЗСУ генерал Залужний разом з начальником Генштабу ЗСУ були під Оріховим на командному пункті однієї
бригади, то Залужному на телефон
зателефонував один з 5-6 успішних менеджерів Зеленського. Та розмова тривала півтори хвилини, а зразу після закінчення розмови був прильот. І точно туди, де знаходилися Залужний, Шаптала та комбриг.
Лише випадковість врятувала тоді всіх трьох, а Залужний отримав поранення. І якщоб на 15 сантиметрів вище, то ми б втратили генерала. Зашивали його на місці.
Як сказав генерал-майор Кривонос "можна просто попросити Валерія Федоровича підняти майку, і побачити, що йому пощастило". А ще я навіть сумніву не маю, що рашисти знали куди бити і знали, хто там.
До речі, цю історію знає не лише все оточення Залужного, а і інші люди. Наприклад, слуга ОП Марʼяна Безугла. І коли вона казала, що Залужний не бойовий офіцер і не буває на фронті, то знала і про його відрядження на фронт, і про поранення, і про те, що Залужний навмисно не піарив це. Вона знала. Але схоже, що по команді навмисно брехала. Бо слуга ОП. І це не єдина історія про яку варто було б знати».
Країну очолюють вороги - жадібні, ненажерливі, зрадливі. Нічим хорошим ця історія не закінчиться.
І сьогоднішні паковани доларів по ліжку у Хмельницькому, це те, що не дивує ні на секунду.
Долари готівкою знайшли в квартирі Тетяни Крупи, голови обласної медико-соціальної експертної комісії, що встановлює інвалідність в Хмельницькому.
Вона ще й депутатка обласної ради від Слуг. До цього була від ЄС. Вона із тих, хто завжди з владою. І таких - ешелони. Її чоловік - колишній керівник КРУ, син - голова пенсійного фонду Хмельниччини.
Ця лавочка не закінчиться ніколи. Бо війна дає змогу заробляти - від президента і до міністра оборони. У них все добре, розумієте? Понатягували на себе мультиками, захисні фліски, берці і закопують країну ще глибше. Ненавиджу це шобло.
Згідно посадових положень, обов"язків, прав тощо, Президент, як Верховний, має право погодити, ініціювати спецоперацію, призупинити, відмінити.
Хтось Залужному подзвонив ?? Чому він телефон не вимкнув на передку ??
Блін ... у наших військових взагалі якийсь військовий зв"язок є, чи тільки Телеграм ??
Такі дивні питання...а чи мав право ЗЕ
Не мав. Але 1000 разів зробив.
Хто йому заборонить.
Ви може ?
Оцінку "політичної" діяльності Зе* і Ко дасть виборець на наступних виборах.
Юридичну оцінку діяльності Зе* і Ко дадуть правоохоронні органи за наступної іншої влади. Можливо.
Зараз ціла команда працює над марафетом рейтингу і персони найвеличнішого. Вони не за просто так отримують гроші. Існує ціла галузь облапошення людей. Якщо закордоном цих спеціалістів використовують бізнеси, то в нас політики.
Не придумуйте, що буде якийсь заколот.
Допоможу отримати інвалідність. На ваш вибір: сокира, кувалда, ланцюгова пилка. Предоплата 100%
От де вакцина добра треба і тотальна вакцинація без жодних виключнь.