Вилучили майже 8 млн грн: На Хмельниччині викрили медиків, які допомагали отримати інвалідність. ФОТОрепортаж

Лікарка-невролог та фельдшер на Хмельниччині організували схему заробітку, "допомагаючи" оформлювати інвалідність.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"Фельдшер організовував пошук громадян, які мали намір отримати групу інвалідності. Лікарка оформляла "клієнтів" на стаціонарне лікування до неврологічного відділення та без їх фактичного перебування виготовляла медичні документи. У подальшому це ставало підставою для встановлення груп інвалідності", - йдеться в повідомленні.

Вартість "послуг" становила від $3,6 тис. до $7,8 тис.

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Фельдшера було затримано під час отримання коштів.

Також під час обшуків було вилучено $182 тис. та понад 6,5 тис. євро, що еквівалентно майже 8 млн грн, а також чорновики, медичну документацію та мобільні телефони.

Чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Клопотання щодо іншої фігурантки – перебуває на розгляді в суді. Перевіряється причетність до вчинення злочину працівників МСЕК.













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Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. Суспільне зазначило, що йдеться про Тетяну Крупу, яка є депутаткою "Слуги народу" в Хмельницькій облраді. Головною лікаркою обласної МСЕК Тетяна Крупа працює з 2008 року.

Також повідомлялося, що керівницю Хмельницького обласного центру МСЕК затримано та повідомлено про підозру у незаконному збагаченні.

Наразі ДБР вивчає списки, знайдені в кабінеті голови Хмельницької МСЕК Крупи. У них зазначені прізвища та фіктивні діагнози.

У понеділок, 7 жовтня, Печерський райсуд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою главі Хмельницької обласної МСЕК Тетяні Крупі.

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