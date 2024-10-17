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Новини
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Понад 200 000 гривень за непридатність до військової служби: на Хмельниччині викрили "схему"

На Хмельниччині викрили організатора схеми для ухилянтів

Організатору схеми для ухилянтів у Хмельницькій області повідомили про підозру. За понад 200 000 гривень він схеми обіцяв статус "непридатного" до військової служби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зловмисник обіцяв вирішити з посадовими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловіку загрожує до восьми років за ґратами.

Викрили корупційну схему ухилення від мобілізації оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції. 28-річний місцевий мешканець за обумовлену винагороду допомагав чоловікам призовного віку отримувати статус "непридатного".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вилучили майже 8 млн грн: На Хмельниччині викрили медиків, які допомагали отримати інвалідність. ФОТОрепортаж

На Хмельниччині викрили організатора схеми для ухилянтів
На Хмельниччині викрили організатора схеми для ухилянтів
На Хмельниччині викрили організатора схеми для ухилянтів

Свої "послуги" зловмисник оцінював у понад 200 000 гривень — за таку суму він обіцяв повпливати на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вирішення питання про оновлення даних та надалі визнання "клієнтів" непридатними до служби в ЗСУ.

Організатора "схеми" затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання хабаря. Правоохоронці вилучили 5000 доларів, отримані як неправомірна вигода.

Чоловікові повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 160 000 гривень застави і може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

Дивіться: СБУ та Нацполіція ліквідували ще три схеми для ухилянтів: в одному із університетів викрито 225 фейкових "студентів". ФОТОрепортаж

Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою. 

Згодом було оприлюднено інформацію про те, що 51 прокурор Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ. 

Автор: 

підозра (782) ухилянти (988) Хмельницька область (980)


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Топ коментарі
+1
Підхватили бізнес Крупи?
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17.10.2024 15:15 Відповісти
+1
Хмельницкий руліт! Шо у вас там хмельницькі пацани - чи салом намазано? Чи це вже скрізь в Україні така гниль розповзлася ????
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17.10.2024 15:25 Відповісти
+1
Як каже мій друг: При всьому багатстві вибору альтернативи нема".
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17.10.2024 15:26 Відповісти
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не зрозуміло, обіцяв чи всетаки робив щось ще
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17.10.2024 15:12 Відповісти
За те, що демпінгував, взяли?
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17.10.2024 15:14 Відповісти
сначала хотел ответить, типа чого ж демпинговал?, потом поделил и охерел, что действительно демпенговал...тем более Тиса охолола))))
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17.10.2024 15:18 Відповісти
Підхватили бізнес Крупи?
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17.10.2024 15:15 Відповісти
Як каже мій друг: При всьому багатстві вибору альтернативи нема".
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17.10.2024 15:26 Відповісти
Хмельницкий руліт! Шо у вас там хмельницькі пацани - чи салом намазано? Чи це вже скрізь в Україні така гниль розповзлася ????
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17.10.2024 15:25 Відповісти
Коли в сересері хотіли зняти першого секретаря обкому, в області для початку знаходили купу "нєдастаткав".
"Традиції партхозактіва" невмирущі.
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17.10.2024 15:29 Відповісти
Так мабуть там і мер міста і губернатор області не бідніше ніж та пані Крупа, ну то шо тоді скиглити, як на держслужбі такі пеньонзи заробляють. Де б собі таку держслужбу знайти??? Не треба мені 6 млн. Хоча б на 1 на рік….
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17.10.2024 15:36 Відповісти
А не дорого бітою по нозі чи руки
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17.10.2024 15:28 Відповісти
На фіга такі увечья? Тобі папер дадуть що в тебе шизофренія 4-го ступеню і іди гуляй….
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17.10.2024 15:38 Відповісти
160к грн заставы? Это шутка такая?
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17.10.2024 15:42 Відповісти
І що вони так за ту хмельниччину взялись? Народ звідти перестав достатньо "заносити"? Бо 6 мільйонів долярів, це до#єра...
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17.10.2024 16:03 Відповісти
На Хмельниччині мабуть готівки зеленими більше чим в штаті Каліфорнія.
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17.10.2024 16:20 Відповісти
 
 