Понад 200 000 гривень за непридатність до військової служби: на Хмельниччині викрили "схему"

Організатору схеми для ухилянтів у Хмельницькій області повідомили про підозру. За понад 200 000 гривень він схеми обіцяв статус "непридатного" до військової служби.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зловмисник обіцяв вирішити з посадовими особами територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Чоловіку загрожує до восьми років за ґратами.

Викрили корупційну схему ухилення від мобілізації оперативники управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області та слідчі слідчого управління обласної поліції. 28-річний місцевий мешканець за обумовлену винагороду допомагав чоловікам призовного віку отримувати статус "непридатного".

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Свої "послуги" зловмисник оцінював у понад 200 000 гривень — за таку суму він обіцяв повпливати на посадових осіб територіального центру комплектування та соціальної підтримки для вирішення питання про оновлення даних та надалі визнання "клієнтів" непридатними до служби в ЗСУ.

Організатора "схеми" затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України під час отримання хабаря. Правоохоронці вилучили 5000 доларів, отримані як неправомірна вигода.

Чоловікові повідомлено про підозру за фактом зловживання впливом (ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення 160 000 гривень застави і може загрожувати до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі встановлюється повне коло осіб, які можуть бути причетні до протиправної діяльності.

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Нагадаємо, що 5 жовтня у ДБР повідомили, що у керівниці МСЕК на Хмельниччині Крупи виявили під час обшуків $6 млн готівкою.

Згодом було оприлюднено інформацію про те, що 51 прокурор Хмельниччини на чолі з обласним прокурором Олійником оформили інвалідність, "дахуючи" корупційну схему слуги народу Крупи у МСЕК та ПФ.