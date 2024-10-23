Затримано чоловіка, який вигадав історію про "трійню в інкубаторах" та хотів виїхати до Німеччини з підробленими свідоцтвами про народження, - ДПСУ. ФОТО

Українські прикордонники Карпатського загону виявили спробу перетинання держрубежу військовозобов'язаним чоловіком з трьома свідоцтвами про народження дітей, які містять ознаки підробки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники затримали 26-річного уродженця Вінниччини у пункті пропуску "Шегині".

"Чоловік розповів, що у липні в Німеччині в нього народилась трійня. Через стан здоров'я діти нібито перебувають в інкубаторах у Німеччині. Спочатку чоловік розповів, що мама дітей перебуває за кордоном, разом з дітьми. Коли ж його запитали, як вийшло так, що жінка по базі даних перебуває в Україні, то розповів, що через післяпологову депресію вона повернулась в Україну", - розповіли в ДПСУ.

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Після перевірки даних щодо перетинання кордону, прикордонники з'ясували, що у першій половині липня жінка дійсно перетинала кордон на виїзд з України та за кілька днів знову повернулась в Україну.

Оскільки у кожному свідоцтві про народження дитини, виданого нібито в Німеччині, виявили ознаки підробки, зокрема печатки, які були нанесені струменевим друком, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак можливого кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Чоловіка передали співробітникам Нацполіції.

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