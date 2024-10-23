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Затримано чоловіка, який вигадав історію про "трійню в інкубаторах" та хотів виїхати до Німеччини з підробленими свідоцтвами про народження, - ДПСУ. ФОТО

Українські прикордонники Карпатського загону виявили спробу перетинання держрубежу військовозобов'язаним чоловіком з трьома свідоцтвами про народження дітей, які містять ознаки підробки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.

Зазначається, що прикордонники затримали 26-річного уродженця Вінниччини у пункті пропуску "Шегині".

"Чоловік розповів, що у липні в Німеччині в нього народилась трійня. Через стан здоров'я діти нібито перебувають в інкубаторах у Німеччині. Спочатку чоловік розповів, що мама дітей перебуває за кордоном, разом з дітьми. Коли ж його запитали, як вийшло так, що жінка по базі даних перебуває в Україні, то розповів, що через післяпологову депресію вона повернулась в Україну", - розповіли в ДПСУ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Прикордонники затримали 19 чоловіків, які за вказівками з телеграм-каналу намагалися потрапити в Молдову. ФОТО 

На кордоні прикордонники викрили нібито багатодітного батька

Після перевірки даних щодо перетинання кордону, прикордонники з'ясували, що у першій половині липня жінка дійсно перетинала кордон на виїзд з України та за кілька днів знову повернулась в Україну.

Оскільки у кожному свідоцтві про народження дитини, виданого нібито в Німеччині, виявили ознаки підробки, зокрема печатки, які були нанесені струменевим друком, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак можливого кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".

Чоловіка передали співробітникам Нацполіції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано адвокатку, посадовця ВЛК та шахрая, який видавав себе за добровольця: Ліквідовано ще дві схеми ухилення від мобілізації в Україні, - СБУ. ФОТОрепортаж 

На кордоні прикордонники викрили нібито багатодітного батька

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (6142) підробка (441) ухилянти (995)


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Топ коментарі
+6
От хитрюга, на шару хотел сбежать
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23.10.2024 11:17 Відповісти
+5
скажіть поціновувачі таланту ваЗелінського, чим цей актор-аматор, гірший від вашого вироку Україні?
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23.10.2024 11:17 Відповісти
+2
Статья 358
4. Использование заведомо поддельного документа -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-358

Три года ваще фигня )) Цитата из фильма "Не может быть ... Три года это не высшая мера, вот высшую меру я действительно с трудом переношу
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23.10.2024 11:55 Відповісти
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От хитрюга, на шару хотел сбежать
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23.10.2024 11:17 Відповісти
скажіть поціновувачі таланту ваЗелінського, чим цей актор-аматор, гірший від вашого вироку Україні?
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23.10.2024 11:17 Відповісти
Боже! Який ідіот!!!
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23.10.2024 11:19 Відповісти
атєц-гєраін...
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23.10.2024 11:23 Відповісти
Дети которые родились в Германии это уже автаматически граждане Германии
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23.10.2024 11:27 Відповісти
Чомусь ми не чуємо про затриманих чолові(ків) , яки залишили Україну без зброї, без армії, і мабуть ці чоловіки чудово себе почувають десь на Лазурному Березі Хранції((:
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23.10.2024 11:29 Відповісти
Дурень. Треба було інвалідність купити у МСЕК....або одразу посвідчення "слуги"....А так посвідчення з недружньої країни - підозріло!!
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23.10.2024 11:31 Відповісти
Може він не хотів помирати за прокурорів з мільйонною пенсією.
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23.10.2024 11:37 Відповісти
Статья 358
4. Использование заведомо поддельного документа -

наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.

Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-358

Три года ваще фигня )) Цитата из фильма "Не может быть ... Три года это не высшая мера, вот высшую меру я действительно с трудом переношу
показати весь коментар
23.10.2024 11:55 Відповісти
Мета все рівно досягнута не свалив за кордон, тепер і у військо не візьмуть поки суди пересуди і можливий срок.
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23.10.2024 12:02 Відповісти
 
 