Затримано чоловіка, який вигадав історію про "трійню в інкубаторах" та хотів виїхати до Німеччини з підробленими свідоцтвами про народження, - ДПСУ. ФОТО
Українські прикордонники Карпатського загону виявили спробу перетинання держрубежу військовозобов'язаним чоловіком з трьома свідоцтвами про народження дітей, які містять ознаки підробки.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДПСУ.
Зазначається, що прикордонники затримали 26-річного уродженця Вінниччини у пункті пропуску "Шегині".
"Чоловік розповів, що у липні в Німеччині в нього народилась трійня. Через стан здоров'я діти нібито перебувають в інкубаторах у Німеччині. Спочатку чоловік розповів, що мама дітей перебуває за кордоном, разом з дітьми. Коли ж його запитали, як вийшло так, що жінка по базі даних перебуває в Україні, то розповів, що через післяпологову депресію вона повернулась в Україну", - розповіли в ДПСУ.
Після перевірки даних щодо перетинання кордону, прикордонники з'ясували, що у першій половині липня жінка дійсно перетинала кордон на виїзд з України та за кілька днів знову повернулась в Україну.
Оскільки у кожному свідоцтві про народження дитини, виданого нібито в Німеччині, виявили ознаки підробки, зокрема печатки, які були нанесені струменевим друком, прикордонники направили повідомлення до Нацполіції про виявлення ознак можливого кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 358 КК України "Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів".
Чоловіка передали співробітникам Нацполіції.
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4. Использование заведомо поддельного документа -
наказывается штрафом до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до двух лет.
Подробнее: https://urst.com.ua/ru/uku/st-358
Три года ваще фигня )) Цитата из фильма "Не может быть ... Три года это не высшая мера, вот высшую меру я действительно с трудом переношу