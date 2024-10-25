Львовский горсовет теперь будет использовать феминитивы в официальных документах

Во Львовском городском совете приняли решение использовать феминитивы в официальной документации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба горсовета.

Отмечается, что решение об этом утвердили накануне на заседании исполнительного комитета.

Следовательно, теперь в деловой переписке во всех официальных документах при употреблении должностей существительных мужского рода - нужно употреблять существительные женского рода.

"Согласно новому украинскому правописанию, которое утвердили еще в 2019 году, во всех официальных документах и внутренних письмах необходимо употреблять существительные женского рода - когда речь идет о женских должностях", - рассказала Марьяна Дюганчук, руководитель управления администрирования услуг Львовского городского совета.

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