Львівська міськрада відтепер використовуватиме фемінітиви в офіційних документах

У Львівській міській раді прийняли рішення використовувати фемінітиви в офіційній документації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міськради.

Зазначається, що рішення про це затвердили напередодні на засіданні виконавчого комітету.

Відтак, тепер у діловому листуванні в усіх офіційних документах при вживанні посад іменників чоловічого роду – потрібно вживати іменники жіночого роду.

"Згідно з новим українським правописом, який затвердили ще у 2019 році, в усіх офіційних документах та внутрішніх листах необхідно вживати іменники жіночого роду – коли йдеться про жіночі посади", - розповіла Мар'яна Дюганчук, керівниця управління адміністрування послуг Львівської міської ради.

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