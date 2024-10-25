Львівська міськрада відтепер використовуватиме фемінітиви в офіційних документах
У Львівській міській раді прийняли рішення використовувати фемінітиви в офіційній документації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міськради.
Зазначається, що рішення про це затвердили напередодні на засіданні виконавчого комітету.
Відтак, тепер у діловому листуванні в усіх офіційних документах при вживанні посад іменників чоловічого роду – потрібно вживати іменники жіночого роду.
"Згідно з новим українським правописом, який затвердили ще у 2019 році, в усіх офіційних документах та внутрішніх листах необхідно вживати іменники жіночого роду – коли йдеться про жіночі посади", - розповіла Мар'яна Дюганчук, керівниця управління адміністрування послуг Львівської міської ради.
Топ коментарі
+8 Яр Холодний
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+6 Oleg K #589544
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