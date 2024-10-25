УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6379 відвідувачів онлайн
Новини
8 043 108

Львівська міськрада відтепер використовуватиме фемінітиви в офіційних документах

Львівська міська рада використовуватиме фемінітиви у документах

У Львівській міській раді прийняли рішення використовувати фемінітиви в офіційній документації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба міськради.

Зазначається, що рішення про це затвердили напередодні на засіданні виконавчого комітету.

Відтак, тепер у діловому листуванні в усіх офіційних документах при вживанні посад іменників чоловічого роду – потрібно вживати іменники жіночого роду.

"Згідно з новим українським правописом, який затвердили ще у 2019 році, в усіх офіційних документах та внутрішніх листах необхідно вживати іменники жіночого роду – коли йдеться про жіночі посади", - розповіла Мар'яна Дюганчук, керівниця управління адміністрування послуг Львівської міської ради.

Читайте: 3 тис. доларів США за групу інвалідності – у Львові на хабарництві викрито лікарку. ФОТО

Автор: 

документ (417) Львів (3091)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+8
І що тут такого? У більшості лексик слов"янських народів використовуються "фемінітиви"... Наприклад, в польській та словацькій мовах... Чому ми повинні жить за правилами, нав"язаними нам колись кацапами? Колись мати подругам анекдот "учительський" розказувала:
"Приїхала комісія з облОНО у село "глибинки Росії. Ну, посиділи на "відкритому уроці. Потім зібралися в учительській. Голова комісії каже молодій учительці:
- Ну, урок праведён на довольно хорошем уровне... У меня адин вапрос: "Почему ваши ученики так странно разгаваривают: ""паднявши", вашедши, ""убежавши"...
- А ани у нас так "привыкши"...
Ми ж звикли до "продавщиці", "лікарки", "учительки"? ТО чому не зможем звикнуть до "терапевтки" з "прокуроркою"?
показати весь коментар
25.10.2024 01:37 Відповісти
+6
Забули моzкаля запитати.
показати весь коментар
25.10.2024 03:34 Відповісти
+5
Дебілкуватий зелений сраколиз садовий , остаточно перетворив Львів у довбаний сміттєвий криворогульск.
показати весь коментар
25.10.2024 01:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
тупорилі
показати весь коментар
25.10.2024 07:27 Відповісти
Підармонська вата піднімає годову.
показати весь коментар
25.10.2024 07:57 Відповісти
Потужно, це саме те що зараз конче потрібно...
показати весь коментар
25.10.2024 08:01 Відповісти
Тю! А я думав що "фемінітітіви" то ліки від наркоманії!
показати весь коментар
25.10.2024 08:31 Відповісти
На польській мові митничка - то цельнічка.
показати весь коментар
25.10.2024 08:42 Відповісти
"Смешные слова и фразы"

****** билядина - Самая красивая страна (арабск.)
Ахой перделка - привет подружка (чешск.)
Фиглио пеpдуттo - потерянный сын (итал.)
Абалахер а%уй - спокойной ночи, брат! (араб.)
Коньча - зеленый чай (китайский)
Вонявки - духи (чеш.)
Дайсуки - я люблю (японск.)
*** лю лю **** ибу ибу *** суши - Грязно-серая лиса шаг за шагом Возвращается в общежитие. (китайск.)
Усрат **** ******** биляди - Семья моего брата лучшая в стране (араб.)
Грязно-серая лиса шаг за шагом возвращается в общежитие - статный парень с веслом на лодке (чеш.)
Трахе негро пара ми ниета - Черное платье для моей внучки (исп.)
Салон урода - салон красоты (чеш.)
Dokonаlа tvаr (доконала тварь) - совершенное творение(чешск.)
Понос (ponos) - гордость (словенский и хорватский)
Про%уяло са вихором - Унесенные ветром (с черногорского)
Волоснявый жужик - мохнатый шмель (польск.)
Же пердю - я потерялся (франц.)
******** - извини (бурятский)
Ин ****о пи%арас охуэлос - В июле блинчиками объесться (португ.)
******* - доброе утро (голландский)
******* - спокойной ночи (голандский)
показати весь коментар
25.10.2024 09:15 Відповісти
а что это?
показати весь коментар
25.10.2024 10:02 Відповісти
Мені дивно, чому так покірно всі підкорилися тотальній фемінізації мови. Тотальній - тому що "природні" фемінітиви існували давно і чудово вписуються в мову, але коли як в часи совка "всі 100% мають бути комсомольцями", так і нині - не кажу вже про фонетичне калічення української мови на кшталт "математикиня", "політикиня", "капітанка", але на мій погляд це має ознаку не урівнювання прав жінок з чоловіками, а навпаки - підкреслення статі людини на даній посаді, фаху спеціаліста схоже на певну дискримінацію, упередженість щодо не професійних якостей, а приналежності до статі. На мій погляд це результат необхідності "впроваджень" при захисті своїх нікчемних дисертацій "мовознавцями", близькими до міністерських кабінетів. І мені дивно, чому не було широких дискусій і обговорення цих нововведень. Якось мені стало цікаво, звідки "ноги ростуть", і випадково натрапив на таке: десь на фейсбуці якась жіночка з відомого академічного мовного інституту видає список з пару десятків назв професій і просить допомоги - "підкажіть фемінітиви, щоб гарно звучали, мені це конче треба для роботи, а сама не можу придумати"...
показати весь коментар
25.10.2024 10:53 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 