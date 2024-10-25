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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 685 910 человек (+1630 за сутки), 9097 танков, 19 753 артсистемы, 18 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 685 910 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 685 910 (+1630) человек,

танков - 9097 (+7) единиц,

боевых бронированных машин - 18 287 (+33) единиц,

артиллерийских систем - 19 753 (+34) единицы,

РСЗО - 1238 (+2) единиц,

средств ПВО - 982 (+1) единицы,

самолетов - 369 (+0) единиц,

вертолетов - 329 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 670 (+73) единиц,

крылатых ракет - 2625 (+0) единиц,

кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,

подводных лодок - 1 (+0) единица,

автомобильной техники и автоцистерн - 27 365 (+79) единиц,

специальной техники - 3535 (+22) единиц.

Также смотрите: Полет "мангала" снимает уцелевший оккупант после взрыва своей техники, пораженной украинским дроном. ВИДЕО

Втрати російської армії за 24 жовтня

Автор: 

армия РФ (19703) ликвидация (3706) уничтожение (7273)


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Топ комментарии
+28
Минув 3901 день москальсько-української війни.
178! одиниць техніки та 1630! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка супер, чумардоси теж, броня та арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 685 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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25.10.2024 08:37 Ответить
+12
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25.10.2024 08:51 Ответить
+11
Нарешті якусь ППО дістали! Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.10.2024 08:27 Ответить
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Нарешті якусь ППО дістали! Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.10.2024 08:27 Ответить
Вчора Бутусов висловив сумнів,щодо цифри втрат москалів,котрі подає командування(
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25.10.2024 08:34 Ответить
Можна посилання, бо щось пропустив?
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25.10.2024 08:38 Ответить
83 62724.10.24 20:00


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25.10.2024 08:41 Ответить
Дякую, подивлюсь.
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25.10.2024 08:52 Ответить
Будь ласка по хвилинах, де це.
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25.10.2024 11:54 Ответить
Сто п'ятий раз по колу пояснювати що це загальні втрати вбитими і пораненими?
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25.10.2024 09:10 Ответить
106 раз-втрати з відеопідтвердженням,а не зі звітів пальцеводів(
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25.10.2024 09:23 Ответить
Та ти що!? Ну не можуть твої "вялікіє" рюзге дохнуть пачками, адже їм достатньо бровою повести і всі все зрозуміють та обсеруться, а тут такі цифри, та це бандерівські іпсо, а на полях валяються актори львівського театру, а насправді у кацапів втрат нема навпаки та за вчора сто воскресло.
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25.10.2024 09:40 Ответить
Ну, американська та англійська розвідки дають схожі цифри рашистських втрат 200+300...
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25.10.2024 11:25 Ответить
звіти на кожного вбитого і пораненого русака? по 2000 звітів в день? )) ти ж розумієш шо не всі русаки вбиваються через дрони чи не розумієш?
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24.12.2024 12:31 Ответить
Є якісь реальні підтвердження? А не голослівні "пояснення"?
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25.10.2024 09:30 Ответить
Батраки з північної Кореї тобі не доказ? Чи ти думаєш кацапи просто в гості їх запросили? Навіть розвідка Великобританії та США підтверджує, що у кацапів втрати перевалили за 600 тисяч, але всеодно знайдеться якийсь кадр та почге скавуліти про те, що ну не можуть же їхні брати так дохнуть, адже вони "вялікіє" і візьмуть Київ одним батальоном за дві години.
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25.10.2024 09:46 Ответить
Шановний! Я про підтвердження того, що у сводках кількість 200 і 300 то одне число. А ти про що?

На сайті ССО https://www.minusrus.com/ надані чила 300-х і не вірити ССО не має причин.
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25.10.2024 09:59 Ответить
Та вже всі знають, що у зведенні подається кількість дохлих та покоцаних разом, а не лише дохлих.
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25.10.2024 10:05 Ответить
Герпесе,чого ти так запереживав?)Бутусов лиш сказав про вбитих та безповоротних.А корейців взяли допоки,щоб також вимагати в крові,як в мафії роблять.Їх там мільйони і це зле.
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25.10.2024 10:06 Ответить
Коли сказати нічого нікчема намагається домахатись до псевдо. Це тобі твої брати особисто розповіли для чого вони взяли корейців? Ну то будуть "справжні" дані про втрати?
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25.10.2024 10:27 Ответить
Минув 3901 день москальсько-української війни.
178! одиниць техніки та 1630! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка супер, чумардоси теж, броня та арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 685 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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25.10.2024 08:37 Ответить
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25.10.2024 08:51 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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25.10.2024 09:40 Ответить
Не дивлячись на великі втрати рашисти захоплюють все нові території на Донбасі за остані два місяці вони захопили 6 міст і понад 20 сіл ,це в 5 раз більше чим за весь 2023 рік. Замість тогшо що б щось змінювати "найвеличніший" переживає за курську операцію втрата Донбасу його не хвилює ,то чи потрібна була курська операція коли втрачаємо Донбас ?
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25.10.2024 09:21 Ответить
Десь я цю зрадоньку вже чув, в порівнянні з ніфуя в п'ять раз бідьше, це аргумент.
23 рік 253,3 тисячі чумардосів, з яких 81,4 тис (жовтень-грудень 23-го) можна сміливо віднести до 24-го як початок операції "па асвабаждєнію дамбаса".
24 рік на сьогодні 325,9 тисяч чумардосів - ітого цілі па асвабажєнію 25 км ідут па плану - 400 тисяч баби наражают.
І дуже зручно в плані зрадоньки взагалі не згадувати 22 рік, ту ж луганщину

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25.10.2024 10:59 Ответить
Вчорашній день був врожайним 👍
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25.10.2024 09:33 Ответить
1630 чумардосів це компенсація за вчорашній недобір у 150 рил. Чому саме стільки, було б 30 тис з початку жовтня, а так на сьогодні маємо відразу 31 480. Попереду ще тиждень жовтня і рекорд у 40 тисяч за місяць вимальовується все чіткіше.
Логістика випередила вересневі 1740 од, на сьогодні 1744 і має всі шанси не тільки вийти на дві тисячі, а і встановити новий місячний рекорд.
Арта вийде за тисячу стволів, що є нормою з травня цього року
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25.10.2024 09:48 Ответить
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25.10.2024 10:18 Ответить
Цифри втрат в живій силі поділіть на 4 і отримаєте вбитих орків. Загалом з початку війни десь 170000 рил.
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25.10.2024 11:43 Ответить
https://www.minusrus.com Втрати особового складу

https://www.minusrus.com ~685.910 +1630

https://www.minusrus.com поранено~2.057.730
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25.10.2024 12:39 Ответить
це - фігня.
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25.10.2024 13:06 Ответить
 
 