Общие боевые потери РФ с начала войны - около 685 910 человек (+1630 за сутки), 9097 танков, 19 753 артсистемы, 18 287 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 685 910 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.10.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 685 910 (+1630) человек,
танков - 9097 (+7) единиц,
боевых бронированных машин - 18 287 (+33) единиц,
артиллерийских систем - 19 753 (+34) единицы,
РСЗО - 1238 (+2) единиц,
средств ПВО - 982 (+1) единицы,
самолетов - 369 (+0) единиц,
вертолетов - 329 (+0) единиц,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 670 (+73) единиц,
крылатых ракет - 2625 (+0) единиц,
кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
подводных лодок - 1 (+0) единица,
автомобильной техники и автоцистерн - 27 365 (+79) единиц,
специальной техники - 3535 (+22) единиц.
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На сайті ССО https://www.minusrus.com/ надані чила 300-х і не вірити ССО не має причин.
178! одиниць техніки та 1630! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка супер, чумардоси теж, броня та арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 685 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
23 рік 253,3 тисячі чумардосів, з яких 81,4 тис (жовтень-грудень 23-го) можна сміливо віднести до 24-го як початок операції "па асвабаждєнію дамбаса".
24 рік на сьогодні 325,9 тисяч чумардосів - ітого цілі па асвабажєнію 25 км ідут па плану - 400 тисяч баби наражают.
І дуже зручно в плані зрадоньки взагалі не згадувати 22 рік, ту ж луганщину
Логістика випередила вересневі 1740 од, на сьогодні 1744 і має всі шанси не тільки вийти на дві тисячі, а і встановити новий місячний рекорд.
Арта вийде за тисячу стволів, що є нормою з травня цього року
https://www.minusrus.com ~685.910 +1630
https://www.minusrus.com поранено~2.057.730