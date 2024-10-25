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Новини
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 685910 осіб (+1630 за добу), 9097 танків, 19 753 артсистеми, 18 287 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 685 910 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно становлять:

особового складу  ‒ близько 685910 (+1630) осіб,

танків ‒ 9097 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33) од,

артилерійських систем – 19753 (+34) од,

РСЗВ – 1238 (+2) од,

засоби ППО ‒ 982 (+1) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів  – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),

крилаті ракети ‒ 2625 (+0),

кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79) од,

спеціальна техніка ‒ 3535 (+22)

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Попри значні втрати, армія РФ має потужні бойові сили, які майже не постраждали від війни, - Каволі

Втрати російської армії за 24 жовтня

Автор: 

армія рф (17876) ліквідація (4096) знищення (7600)


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Топ коментарі
+28
Минув 3901 день москальсько-української війни.
178! одиниць техніки та 1630! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка супер, чумардоси теж, броня та арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 685 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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25.10.2024 08:37 Відповісти
+12
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25.10.2024 08:51 Відповісти
+11
Нарешті якусь ППО дістали! Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.10.2024 08:27 Відповісти
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Нарешті якусь ППО дістали! Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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25.10.2024 08:27 Відповісти
Вчора Бутусов висловив сумнів,щодо цифри втрат москалів,котрі подає командування(
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25.10.2024 08:34 Відповісти
Можна посилання, бо щось пропустив?
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25.10.2024 08:38 Відповісти
83 62724.10.24 20:00


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25.10.2024 08:41 Відповісти
Дякую, подивлюсь.
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25.10.2024 08:52 Відповісти
Будь ласка по хвилинах, де це.
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25.10.2024 11:54 Відповісти
Сто п'ятий раз по колу пояснювати що це загальні втрати вбитими і пораненими?
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25.10.2024 09:10 Відповісти
106 раз-втрати з відеопідтвердженням,а не зі звітів пальцеводів(
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25.10.2024 09:23 Відповісти
Та ти що!? Ну не можуть твої "вялікіє" рюзге дохнуть пачками, адже їм достатньо бровою повести і всі все зрозуміють та обсеруться, а тут такі цифри, та це бандерівські іпсо, а на полях валяються актори львівського театру, а насправді у кацапів втрат нема навпаки та за вчора сто воскресло.
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25.10.2024 09:40 Відповісти
Ну, американська та англійська розвідки дають схожі цифри рашистських втрат 200+300...
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25.10.2024 11:25 Відповісти
звіти на кожного вбитого і пораненого русака? по 2000 звітів в день? )) ти ж розумієш шо не всі русаки вбиваються через дрони чи не розумієш?
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24.12.2024 12:31 Відповісти
Є якісь реальні підтвердження? А не голослівні "пояснення"?
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25.10.2024 09:30 Відповісти
Батраки з північної Кореї тобі не доказ? Чи ти думаєш кацапи просто в гості їх запросили? Навіть розвідка Великобританії та США підтверджує, що у кацапів втрати перевалили за 600 тисяч, але всеодно знайдеться якийсь кадр та почге скавуліти про те, що ну не можуть же їхні брати так дохнуть, адже вони "вялікіє" і візьмуть Київ одним батальоном за дві години.
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25.10.2024 09:46 Відповісти
Шановний! Я про підтвердження того, що у сводках кількість 200 і 300 то одне число. А ти про що?

На сайті ССО https://www.minusrus.com/ надані чила 300-х і не вірити ССО не має причин.
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25.10.2024 09:59 Відповісти
Та вже всі знають, що у зведенні подається кількість дохлих та покоцаних разом, а не лише дохлих.
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25.10.2024 10:05 Відповісти
Герпесе,чого ти так запереживав?)Бутусов лиш сказав про вбитих та безповоротних.А корейців взяли допоки,щоб також вимагати в крові,як в мафії роблять.Їх там мільйони і це зле.
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25.10.2024 10:06 Відповісти
Коли сказати нічого нікчема намагається домахатись до псевдо. Це тобі твої брати особисто розповіли для чого вони взяли корейців? Ну то будуть "справжні" дані про втрати?
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25.10.2024 10:27 Відповісти
Минув 3901 день москальсько-української війни.
178! одиниць техніки та 1630! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка супер, чумардоси теж, броня та арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 685 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
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25.10.2024 08:37 Відповісти
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25.10.2024 08:51 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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25.10.2024 09:40 Відповісти
Не дивлячись на великі втрати рашисти захоплюють все нові території на Донбасі за остані два місяці вони захопили 6 міст і понад 20 сіл ,це в 5 раз більше чим за весь 2023 рік. Замість тогшо що б щось змінювати "найвеличніший" переживає за курську операцію втрата Донбасу його не хвилює ,то чи потрібна була курська операція коли втрачаємо Донбас ?
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25.10.2024 09:21 Відповісти
Десь я цю зрадоньку вже чув, в порівнянні з ніфуя в п'ять раз бідьше, це аргумент.
23 рік 253,3 тисячі чумардосів, з яких 81,4 тис (жовтень-грудень 23-го) можна сміливо віднести до 24-го як початок операції "па асвабаждєнію дамбаса".
24 рік на сьогодні 325,9 тисяч чумардосів - ітого цілі па асвабажєнію 25 км ідут па плану - 400 тисяч баби наражают.
І дуже зручно в плані зрадоньки взагалі не згадувати 22 рік, ту ж луганщину

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25.10.2024 10:59 Відповісти
Вчорашній день був врожайним 👍
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25.10.2024 09:33 Відповісти
1630 чумардосів це компенсація за вчорашній недобір у 150 рил. Чому саме стільки, було б 30 тис з початку жовтня, а так на сьогодні маємо відразу 31 480. Попереду ще тиждень жовтня і рекорд у 40 тисяч за місяць вимальовується все чіткіше.
Логістика випередила вересневі 1740 од, на сьогодні 1744 і має всі шанси не тільки вийти на дві тисячі, а і встановити новий місячний рекорд.
Арта вийде за тисячу стволів, що є нормою з травня цього року
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25.10.2024 09:48 Відповісти
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25.10.2024 10:18 Відповісти
Цифри втрат в живій силі поділіть на 4 і отримаєте вбитих орків. Загалом з початку війни десь 170000 рил.
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25.10.2024 11:43 Відповісти
https://www.minusrus.com Втрати особового складу

https://www.minusrus.com ~685.910 +1630

https://www.minusrus.com поранено~2.057.730
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25.10.2024 12:39 Відповісти
це - фігня.
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25.10.2024 13:06 Відповісти
 
 