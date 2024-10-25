Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 685910 осіб (+1630 за добу), 9097 танків, 19 753 артсистеми, 18 287 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 685 910 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 25.10.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 685910 (+1630) осіб,
танків ‒ 9097 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 18287 (+33) од,
артилерійських систем – 19753 (+34) од,
РСЗВ – 1238 (+2) од,
засоби ППО ‒ 982 (+1) од,
літаків – 369(+0) од,
гелікоптерів – 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17670 (+73),
крилаті ракети ‒ 2625 (+0),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 27365 (+79) од,
спеціальна техніка ‒ 3535 (+22)
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На сайті ССО https://www.minusrus.com/ надані чила 300-х і не вірити ССО не має причин.
178! одиниць техніки та 1630! чумардосів за день.
Логістика та спецтехніка супер, чумардоси теж, броня та арта норм.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 685 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Республіка Північна Осетія - Аланія.
23 рік 253,3 тисячі чумардосів, з яких 81,4 тис (жовтень-грудень 23-го) можна сміливо віднести до 24-го як початок операції "па асвабаждєнію дамбаса".
24 рік на сьогодні 325,9 тисяч чумардосів - ітого цілі па асвабажєнію 25 км ідут па плану - 400 тисяч баби наражают.
І дуже зручно в плані зрадоньки взагалі не згадувати 22 рік, ту ж луганщину
Логістика випередила вересневі 1740 од, на сьогодні 1744 і має всі шанси не тільки вийти на дві тисячі, а і встановити новий місячний рекорд.
Арта вийде за тисячу стволів, що є нормою з травня цього року
https://www.minusrus.com ~685.910 +1630
https://www.minusrus.com поранено~2.057.730