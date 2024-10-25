Попри значні втрати, армія РФ має потужні бойові сили, які майже не постраждали від війни, - Каволі
Росія все ще має сили, які не були задіяні у війні повною мірою. Зокрема, дальня авіація, ракетні сили стратегічного призначення, оборонні підрозділи та підводні засоби. Більша частина тактичної авіації РФ ще не залучена до конфлікту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Business Insider, про це заявив головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі.
За його словами, російські військові, які діють в Україні, і удари, які вони завдають, повинні розглядатися в контексті всієї їхньої військової структури.
"Тож, попри значні втрати в наземній сфері, в решті військової структури Росії залишається величезний потенціал - як звичайний, так і ядерний, і тому необхідно мати це на увазі", - попередив Каволі.
Він підкреслив, що в той час, як російські сухопутні сили зазнали серйозних втрат під час бойових дій в Україні, Москва зробила помітні кроки для їхнього відновлення:
"Військова сила - сухопутна сила - всередині України сьогодні значно більша, ніж сухопутна сила, яка була там на початку війни, тому російська армія фактично зросла за цей період".
Водночас за словами генерала, у росіян нині є проблеми з якістю зброї, деяке обладнання може бути не найновішим, але воно знову ж таки локалізовано для сухопутних військ".
"У Росії є план відновлення цих сухопутних сил і розгортання їх, знову ж таки, на кордонах НАТО. Це план, який вони оприлюднили, про який вони говорили, і це те, до чого ми повинні поставитися дуже серйозно", - додав Каволі.
Нагадаємо, перші підрозділи військових з КНДР, які готувались на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни, зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у Курській області РФ.
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За ЯЗ Чучма виторгував аж ... 900 млн. дол. ! Це десь по 20 дол. на рило!
Так що ніяких міліардів не було! Було аж 5 рейсів "Геркулесів" з харчами.
Плюс інфляція у 1993р у 10000%. Якось так.
Отримуй свою соцдопомогу і переймайся шлунком.
ж/оп/і
Щодо наративу "самі винуваті", то хочу нагадати ,що відповідь лежить на поверхні. Україна навідміну від інших сусідів є екзестенційною загрозою Московії, бо і сама вкрадена назва "Росія" і фейкова історія Московії претендують на територію України.
А у вас ***** єдиний план це сховатись за Українцями і спостерігати допоки вони не прийдуть до вас самих. Кончені п*дараси ніяк більше їх не назвеш. Нічим від кацапів не відрізняються. Україні потрібна ЯЗ і якомога швидше...на цих щурів надії немає. І я прикрасно розумію що ЗеРмаКаКаМ довіри теж немає. Ну хочаб хтось мусе бути хто розуміє що України і її населення фактично не стане буквально ще рік часу і то не факт якщо не буде якоїсь реальної протидії кацапам. Якщо партнери х*р ложили то мусе бути стимул по типу плана самсона як у Ізраїля щоб їх заохочити
Його висновок: "Ні. Лізти не слід. Бо дуже страшно навіть від самої думки про це.". І його позиція в Америці наразі переважає.
Вилікувати цю хронічну "хворобу" Заходу щодо так званого "недопущення ескалації" можна лише одним способом: ударами по стратегічних об'єктах в глибині території пітьми. І Україна, як свідчать останні , це вже спроможна робити.
Но про это Каволли тактично умолчал, его задача денег выбить с переляканных политиков.
ЗОЛОТІ СЛОВА ІСТИНИ.
Обісцяною тряпкою всім ботам і прихильникам ОП і Зеленського які співають йому переможні пісні.
Нажаль 1 тис. втрат російського війська для росії це зараз ні про що - вони одних українських дітей вивезли на болота 120 ТИСЯЧ.