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Новини Війна
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Попри значні втрати, армія РФ має потужні бойові сили, які майже не постраждали від війни, - Каволі

Каволі про потенціал армії Рф

Росія все ще має сили, які не були задіяні у війні повною мірою. Зокрема,  дальня авіація, ракетні сили стратегічного призначення, оборонні підрозділи та підводні засоби. Більша частина тактичної авіації РФ ще не залучена до конфлікту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на  Business Insider, про це заявив головнокомандувач збройними силами США в Європі, генерал Крістофер Каволі.

За його словами, російські військові, які діють в Україні, і удари, які вони завдають, повинні розглядатися в контексті всієї їхньої військової структури.

"Тож, попри  значні втрати в наземній сфері, в решті військової структури Росії залишається величезний потенціал - як звичайний, так і ядерний, і тому необхідно мати це на увазі", - попередив Каволі.

Він підкреслив, що в той час, як російські сухопутні сили зазнали серйозних втрат під час бойових дій в Україні, Москва зробила помітні кроки для їхнього відновлення:

"Військова сила - сухопутна сила - всередині України сьогодні значно більша, ніж сухопутна сила, яка була там на початку війни, тому російська армія фактично зросла за цей період".

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Водночас за словами генерала, у росіян нині є проблеми з якістю зброї, деяке обладнання може бути не найновішим, але воно знову ж таки локалізовано для сухопутних військ".

"У Росії є план відновлення цих сухопутних сил і розгортання їх, знову ж таки, на кордонах НАТО. Це план, який вони оприлюднили, про який вони говорили, і це те, до чого ми повинні поставитися дуже серйозно", - додав Каволі.

Нагадаємо, перші підрозділи військових з КНДР, які готувались на східних російських полігонах, вже прибули в зону бойових дій російсько-української війни, зокрема, 23 жовтня 2024 року їхня поява зафіксована у Курській області РФ.

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Автор: 

армія рф (17876) Каволі Крістофер (63)


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Топ коментарі
+26
ти настільки тупа нікчема, що навіть не спроможня усвідомити той факт, що виправдовувати пройопи ішака, постійно посилаючись на попередників, після того, як пройшло стільки років, лише підкреслює його нікчемність
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25.10.2024 07:43 Відповісти
+17
нууу зараз каволі отримає на горіхи! зустрічайте - свідки сєкти "кацапивагонії", "2-3тижняіпабєда", "істощєнієрєсурсовв25году"
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25.10.2024 07:09 Відповісти
+17
Так дайте нам далекобійну зброю і дозвіл на її застосування, а далі вже наша справа!
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25.10.2024 07:10 Відповісти
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нууу зараз каволі отримає на горіхи! зустрічайте - свідки сєкти "кацапивагонії", "2-3тижняіпабєда", "істощєнієрєсурсовв25году"
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25.10.2024 07:09 Відповісти
Нуу зараз кацапи як застосують рвсн, та підводні човни, ага.
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25.10.2024 07:58 Відповісти
та все чудово! іди спати!
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25.10.2024 07:59 Відповісти
Та все погано, піди зістрибни з Пезанської вежі.
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25.10.2024 08:05 Відповісти
а ти - добрий! вбийся об стіну!
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25.10.2024 08:07 Відповісти
😃
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25.10.2024 08:26 Відповісти
Так дайте нам далекобійну зброю і дозвіл на її застосування, а далі вже наша справа!
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25.10.2024 07:10 Відповісти
Дайте нам це, дайте нам те. Тепер перемога залежить від "дозволу". І цей тупий развод кожен раз працює безвідмовно.
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25.10.2024 07:42 Відповісти
Ну то поверніть ЯО, літаки і ракети, які були скорочені Україною після підписання Будапештського меморандуму, все просто.
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25.10.2024 09:57 Відповісти
ЯО літаки і ракети ти віддав кацапам! А США за це тобі дало мільярди доларів, щоб ти з голоду не сдоx в 90-ті То вимагай ЯО назад в кацапів, а то США попросить свої гроші повернути!
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25.10.2024 11:57 Відповісти
Makс
За ЯЗ Чучма виторгував аж ... 900 млн. дол. ! Це десь по 20 дол. на рило!
Так що ніяких міліардів не було! Було аж 5 рейсів "Геркулесів" з харчами.
Плюс інфляція у 1993р у 10000%. Якось так.
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25.10.2024 12:34 Відповісти
Мільярди долларів мені дали, ти больнувате? Що б я з голоду не здох? Ти з Тамбову пишеш, ти кацап? Коли це в Україні був голод, тільки в 1932-33рр., коли кацапи їжу в людей забрали. В 90 х., не знаю как у вас в мухосранську, в Україні їжі вистачало.
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25.10.2024 13:53 Відповісти
А Що Бідон хоть раз дав те що обіцяв вчасно, а не по пів року а той по року розтягув, і кожний раз обсирався
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25.10.2024 10:51 Відповісти
Бідон в тебе замість голови, траподрочер Поцікався як влаштована система влади в США, а потім квакай
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25.10.2024 11:58 Відповісти
Вилізло гівно з унітаза і зразу вонь пішла.
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25.10.2024 15:02 Відповісти
Ти ж вкурсі шо Міноборони навіть заявки на зброю не спромоглося направити до США, що саме нам треба від ниx?! Саботажники Єрмака на посаді міністрів оборони Укнраїни працюють!
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25.10.2024 12:00 Відповісти
Так візьміть- купа ракет грім-2 та нептунів же , це ті, які з 19 р виробили в укроборонпромі. Правда з асфальту
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25.10.2024 12:34 Відповісти
Як це "майже не постраждали" ?
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25.10.2024 07:11 Відповісти
А так. 😁 Навіть "попри значні втрати". Виправдовуються за непостачання зброї.
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25.10.2024 07:35 Відповісти
А за складування поставленної зброї подалі від лінії фронту вони не виправдовуються, ні?
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25.10.2024 12:01 Відповісти
Ну, значить питимемо каву в Криму не навесні, а влітку чи восени.
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25.10.2024 07:14 Відповісти
Ты недавно в Ольгино? В 22 году зсу 250 тыс, росия 1.350 млн. Выровняли у него,млять.
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25.10.2024 07:28 Відповісти
пишіть будь ласка, вже англійською мовою. Чи ще не вивчили?
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25.10.2024 07:40 Відповісти
Для чого ви втікли до країни, мову якої вивчити не можете?
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25.10.2024 08:15 Відповісти
Чисельність ЗСУ ніколи не була 250 тис. Це так хотіли на паперах. Так постійно брехали всі. У нас в підрозділі ніколи штатка не була заповнена на 100 відсотків. Ніколи з 15 року. Ха ха ха.
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25.10.2024 08:40 Відповісти
хто про що, а боти ішака про "пєтю"
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25.10.2024 07:20 Відповісти
ти настільки тупа нікчема, що навіть не спроможня усвідомити той факт, що виправдовувати пройопи ішака, постійно посилаючись на попередників, після того, як пройшло стільки років, лише підкреслює його нікчемність
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25.10.2024 07:43 Відповісти
мене завжди вражала спроможність ботів ішака демонструвати дива еквілібристики
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25.10.2024 07:48 Відповісти
Згідно новому правопису це ботіха, ботяха чи ботиня
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25.10.2024 08:24 Відповісти
ботинкиня?
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25.10.2024 08:26 Відповісти
ботеса
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25.10.2024 11:15 Відповісти
Тобі то що до України і до Порошенка, жителька ситої Німеччини?
Отримуй свою соцдопомогу і переймайся шлунком.
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25.10.2024 07:45 Відповісти
от за що я люблю подібні камінг-аути - вони збирають повний перелік дебілів під іконкою "Хто лайкнув" 🤣😂
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25.10.2024 08:24 Відповісти
А докази "жирування за рахунок нелегалів", Є? І як це він може робить - "за рахунок нелегалів"? Обходить їх з пістолетом в руках? Здається мені ти прийшла сюди з іншою метою - "аби язиком ляпнуть" та кинуть жменю лайна в оюдину, якої ти й мізинця не варта...
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25.10.2024 07:52 Відповісти
Та "бери, що хочеш"... От тільки надай докази своїм наклепам... Щоб ми тебе БРЕХУХОЮ не називали...
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25.10.2024 08:18 Відповісти
І зробити відбиток язика в zeленій
ж/оп/і
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25.10.2024 08:27 Відповісти
Кацапські методички від агента панасєнкова розповсюджуєте? Вигадайте про монстра наприклад чи танатоса. А то написано у майора про ведмедя, то треба і талдичити про ведмедя. От манголія живе якось то і добре їй. Так виходить кацапчику? Ха ха ха.
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25.10.2024 08:53 Відповісти
Ніхто їх не штовхав, заспокойтеся. А в себе вдома маємо право поводитися, як ваажаємо за потрібне. Не питаючи дозволу в когось там. Нападають вони, вже вкотре протягом їхньої нікчемної 1000-річної історії, тому що сидять в холодних болотах, а в нас - чорнозем та тепле море. От і лізуть, а брешуть шо їх штовхнули, бачте.
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25.10.2024 09:03 Відповісти
Katsap detected. Ніхто вас в Україні "ведмедями" не важає. Дегенаритвне алко населення.

Щодо наративу "самі винуваті", то хочу нагадати ,що відповідь лежить на поверхні. Україна навідміну від інших сусідів є екзестенційною загрозою Московії, бо і сама вкрадена назва "Росія" і фейкова історія Московії претендують на територію України.
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25.10.2024 12:07 Відповісти
Почекай, то ж недавно казали про їх "відчай", бо залучають вже корейців до війни...
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25.10.2024 07:30 Відповісти
Ми не можемо виграти людьми, тільки новою західною зброєю в достатній кількості, а ость тут все впреться в що хоче Америка.
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25.10.2024 07:37 Відповісти
американці говнюки - вони розвели ішака і тихо пішли в кущі
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25.10.2024 07:44 Відповісти
"У Росії є план відновлення цих сухопутних сил і розгортання їх"

А у вас ***** єдиний план це сховатись за Українцями і спостерігати допоки вони не прийдуть до вас самих. Кончені п*дараси ніяк більше їх не назвеш. Нічим від кацапів не відрізняються. Україні потрібна ЯЗ і якомога швидше...на цих щурів надії немає. І я прикрасно розумію що ЗеРмаКаКаМ довіри теж немає. Ну хочаб хтось мусе бути хто розуміє що України і її населення фактично не стане буквально ще рік часу і то не факт якщо не буде якоїсь реальної протидії кацапам. Якщо партнери х*р ложили то мусе бути стимул по типу плана самсона як у Ізраїля щоб їх заохочити
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25.10.2024 07:52 Відповісти
Україна буде і населення буде. Яка вам справа до України взагалі.? До чого ви залучені? Або за що відповідаєте? Просто потицяти у клавіатуру? Ха ха ха.
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25.10.2024 08:44 Відповісти
Він піарщиком у ***** підпрацьовує? Залякує, щоб Україна швидше капітулювала?
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25.10.2024 08:01 Відповісти
як раз більше схоже, що він залякує західний естеблішмент, щоб давали більше бабла на його департамент
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25.10.2024 08:05 Відповісти
Цей Кеволі приміряє картину бойових дій російсько-української війни "на себе", тобто на армію США: як би вона діяла, які могли бути втрати і чи були б вони прийнятними. Через це й мова у нього зайшла про стратегіні сили ракетних військ, авіації і флоту пітьми.
Його висновок: "Ні. Лізти не слід. Бо дуже страшно навіть від самої думки про це.". І його позиція в Америці наразі переважає.
Вилікувати цю хронічну "хворобу" Заходу щодо так званого "недопущення ескалації" можна лише одним способом: ударами по стратегічних об'єктах в глибині території пітьми. І Україна, як свідчать останні , це вже спроможна робити.
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25.10.2024 08:09 Відповісти
Побачив! - прозорливість зашкалює
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25.10.2024 08:15 Відповісти
Сидять і тихо усираються з переляку і від думки, що необхідно приймати реальні дієві рішення. Чекають Перл Гарбор 2. Я думаю, що дочекаються - правда нас до того часу вже може не бути...
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25.10.2024 08:41 Відповісти
Нас це кого? Ха ха ха.
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25.10.2024 08:46 Відповісти
тебе, довбойоба, в першу чергу...
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25.10.2024 09:21 Відповісти
Я то буду. Не переживай. Ти пиши за себе. Тебе не буде. Це дуже добре буде. Взагалі не розумію для чого ти? Перл харборщик. Ха ха ха.
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25.10.2024 09:31 Відповісти
Схоже, що яйця в НАТО має тільки Ердоган
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25.10.2024 09:01 Відповісти
Сидячі в Казані.
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25.10.2024 09:58 Відповісти
Це 10-12 тисяч північнокорейців так його налякали? Він їх сприймає як зомбаків, яких ніщо вбити не може? Мдє, вже хто тільки не говорив, що нато ніколи не буде воювати - ну, 3,14здьож же, як якихось бідуїнів бомбити, так це не про воювати? Гра престолів відпочиває...
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25.10.2024 09:28 Відповісти
Він просто каже що треба готуватись, от і все, чого тут такий галас підняли?
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25.10.2024 10:00 Відповісти
Численность личного состава выросла, а численность техники и её качество снизилось при это в несколько раз...
Но про это Каволли тактично умолчал, его задача денег выбить с переляканных политиков.
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25.10.2024 10:22 Відповісти
Ага, не постраждала. Саме тому в піхоту кинули ракетників і моряків. А на гольфкарах замість БМП вони штурмують папріколу.
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25.10.2024 10:31 Відповісти
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25.10.2024 10:54 Відповісти
А те що танки 55 року, гаубиці таких самих років, корейські та іранські ракети, по технологіям якщо зрівнювати з американськими це теж 60 роки, і не постраждали, це розцінювати як безмежний американсько-німецький мандраж)
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25.10.2024 10:55 Відповісти
Як би в кацапів не було б проблем.... нахера їм корейці?
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25.10.2024 12:57 Відповісти
НАТА абсциката
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25.10.2024 13:08 Відповісти
У цьому випадку виходять на перше місце три секретні додатки до плану зеленского - 1. Все вкрадене зеленским та йього посіпаками за п'ять з гаком років не може бути конфісковане. 2. рашисти забезпечують виїзд зеленского та всіх йього посіпак без перешкод за кордон з усім награбованим - бо саме вони забезпечили виконання домовленостей зеленского-патрушева у Омані. 3. У всьому винен Порошенко.
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25.10.2024 13:09 Відповісти
Попри значні втрати, армія РФ має потужні бойові сили, які майже не постраждали від війни, - Каволі Джерело:

ЗОЛОТІ СЛОВА ІСТИНИ.
Обісцяною тряпкою всім ботам і прихильникам ОП і Зеленського які співають йому переможні пісні.
Нажаль 1 тис. втрат російського війська для росії це зараз ні про що - вони одних українських дітей вивезли на болота 120 ТИСЯЧ.
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25.10.2024 14:18 Відповісти
Перевожу на людський... Українці ще не достатньо вбили і також мають помирати далі поки вони наважаться не просування червоних ліній... але що і куди рухається не розуміють Не розуміють, що іх слабкість бачить ворог і скоро будуть воювати не тільки з РФ. но і з КНДР та КНР...
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25.10.2024 14:48 Відповісти
Бреше той Каволі, Буданову казав що ще на один залп і все , і у Росії скінчаться ракети.
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25.10.2024 15:31 Відповісти
С учётом размена даже при более мощной военной машине всё не так радужно для РФ. Особенно, если Украина займётся военной коррупцией. И свадебными фотографами в ВР. Градус комментария главнокомандующего США адресован аудитории стран NATO. Этот комментарий не имеет цели устрашить нас.
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26.10.2024 16:03 Відповісти
 
 