Російська армія після війни буде сильнішою, ніж сьогодні, - Каволі

Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, армія РФ після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні. Він наголошує на важливості модернізації сил НАТО.

Про це топгенерал НАТО сказав в інтерв'ю Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Каволі, російські військові роблять висновки з війни в Україні, вдосконалюючи свої методи ведення бойових дій. Він вважає, що після закінчення війни з Україною Росія матиме сильнішу армію.

Генерал наголосив, що Альянс не повинен мати ілюзій щодо військової сили Росії.

"Росія зазнала втрат в Україні, досить великих втрат. Але російські збройні сили вчаться, вдосконалюються і застосовують уроки, винесені з війни. Наприкінці війни в Україні, як би вона не виглядала, російські збройні сили будуть сильнішими, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого альянсу. Ними командуватимуть ті ж самі люди, які вже сьогодні бачать у нас ворога, а потім будуть дуже злі на те, як пройшла війна. Тобто ми матимемо противника з реальними можливостями, масою і чіткими намірами. Тому ми маємо бути готовими і потребуємо сил, які зможуть йому протистояти",- сказав Каволі.

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Він закликав НАТО швидко підготуватися до цієї загрози, адже Росія буде супротивником з серйозним військовим потенціалом і "чіткими намірами".

Водночас він зауважив, що Альянс зробив значний крок до підвищення оперативної готовності, однак "попереду ще багато роботи".

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"Збройні сили всіх членів Альянсу значно підвищили свою оперативну готовність. За останні два роки ми зробили важливі кроки з модернізації наших військових можливостей для оборони. Сьогодні десятки тисяч військовослужбовців готові і можуть бути розгорнуті всього за кілька днів, якщо станеться найгірше. Це значний прогрес, але попереду у нас ще багато роботи", - сказав командувач силами НАТО в Європі.

Генерал додав, що Альянс повинен перевершити противника за можливостями, а швидкість модернізації є вирішальним фактором.

Раніше повідомлялося, що НАТО має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових через можливу загрозу з боку Росії.

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