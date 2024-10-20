Російська армія після війни буде сильнішою, ніж сьогодні, - Каволі
Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, армія РФ після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні. Він наголошує на важливості модернізації сил НАТО.
Про це топгенерал НАТО сказав в інтерв'ю Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.
За словами Каволі, російські військові роблять висновки з війни в Україні, вдосконалюючи свої методи ведення бойових дій. Він вважає, що після закінчення війни з Україною Росія матиме сильнішу армію.
Генерал наголосив, що Альянс не повинен мати ілюзій щодо військової сили Росії.
"Росія зазнала втрат в Україні, досить великих втрат. Але російські збройні сили вчаться, вдосконалюються і застосовують уроки, винесені з війни. Наприкінці війни в Україні, як би вона не виглядала, російські збройні сили будуть сильнішими, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого альянсу. Ними командуватимуть ті ж самі люди, які вже сьогодні бачать у нас ворога, а потім будуть дуже злі на те, як пройшла війна. Тобто ми матимемо противника з реальними можливостями, масою і чіткими намірами. Тому ми маємо бути готовими і потребуємо сил, які зможуть йому протистояти",- сказав Каволі.
Він закликав НАТО швидко підготуватися до цієї загрози, адже Росія буде супротивником з серйозним військовим потенціалом і "чіткими намірами".
Водночас він зауважив, що Альянс зробив значний крок до підвищення оперативної готовності, однак "попереду ще багато роботи".
"Збройні сили всіх членів Альянсу значно підвищили свою оперативну готовність. За останні два роки ми зробили важливі кроки з модернізації наших військових можливостей для оборони. Сьогодні десятки тисяч військовослужбовців готові і можуть бути розгорнуті всього за кілька днів, якщо станеться найгірше. Це значний прогрес, але попереду у нас ще багато роботи", - сказав командувач силами НАТО в Європі.
Генерал додав, що Альянс повинен перевершити противника за можливостями, а швидкість модернізації є вирішальним фактором.
Раніше повідомлялося, що НАТО має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових через можливу загрозу з боку Росії.
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НАТО руками України може зараз точково знищити військову промисловість росії.
А люди без зброї- отара баранів, м'ясо для касетних бомб - скільки б їх не було.
Ніхто нічого зробити не зможе - ні продажна ООН, ні Іран, з відсталою ПРО.
Іран має відсталу про, але має достатньо ракет та дронів щоб реально обнулити на декілька років всю нафтову промисловість персидського заливу, що буде у такому разу думаю ти здогадуєшся.
Вони що, повні ідіоти, які сидять і чекають удару по їхніх об'єктах ?
Їхня нафта потрібна всім, тому про їхній захист можна не турбуватись.
Єкпорт в той же Китай та Індію це також потім реекспорт дешевої продукції на захід.
Б...ть та навіть ні однієї ракети, літака чи беспілотника не робиться без західної електроніки.
зараз не 60-ті роки і лампові транзистори, всі ракети, дрони зараз використовують цивільні компоненти.
Ембарго до сраки, коли Індія Китай є союзниками параші.
і так ******** не купують передові розробки ASML, про парашу і мова не йде, ті не здатні купити стару 90 нм технологію. свої драні ельбруси вони клепають на тайвані.
стане таким потужним і непереможним, що можна буте офігіти.
невиправні рожеві поні.
А носії викажуть своє місцеперебування і будуть знищені.
А насправді всі притомні люди розуміють що кацапи вчаться на цій війні, он уже навіть шахеди як розвіддрони вирокистовують, але довбойобам все хіханьки та хаханьки.
З кожним місяцем вони адаптуються і нарощують сили.
що нуль, та невже...
Окей, то-то они на т55 пересели и на багги с мотоциклами, учатЦА!!!
Стрибайте в Тису козачкы, треба бигты до Канады!
Ну так, звісно, це ж ми з вдячності ядерну зброю віддали, та нам гарантували безпеку і недоторканність.
Це ж ми захопили частину іншої країни та вбиваємо мирних.
Це ж ми порушили міжнародні закони і тому
По опросах тільки 15% поляків пішли би до війська в разі нападу Росії на Польщу, армії Естонії для РФ вистачить максимум на місяць бойових дій щоб знищити її повністю, особливо з досвідом війни в Україні.
НАТО в Європі теж не виглядає як серйозна військова сила. Скоро три роки війни а навіть зараз не можуть налагодити виробництво снарядів більше ніж у кацапів