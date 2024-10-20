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Новини Війна
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Російська армія після війни буде сильнішою, ніж сьогодні, - Каволі

Каволі вважає, що армію РФ не варто недооцінювати

Командувач силами НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі вважає, що незалежно від результату війни в Україні, армія РФ після неї стане сильнішою, ніж є сьогодні. Він наголошує на важливості модернізації сил НАТО.

Про це топгенерал НАТО сказав в інтерв'ю Der Spiegel, повідомляє Цензор.НЕТ.

За словами Каволі, російські військові роблять висновки з війни в Україні, вдосконалюючи свої методи ведення бойових дій. Він вважає, що після закінчення війни з Україною Росія матиме сильнішу армію.

Генерал наголосив, що Альянс не повинен мати ілюзій щодо військової сили Росії.

"Росія зазнала втрат в Україні, досить великих втрат. Але російські збройні сили вчаться, вдосконалюються і застосовують уроки, винесені з війни. Наприкінці війни в Україні, як би вона не виглядала, російські збройні сили будуть сильнішими, ніж сьогодні. Ці сили будуть на кордоні нашого альянсу. Ними командуватимуть ті ж самі люди, які вже сьогодні бачать у нас ворога, а потім будуть дуже злі на те, як пройшла війна. Тобто ми матимемо противника з реальними можливостями, масою і чіткими намірами. Тому ми маємо бути готовими і потребуємо сил, які зможуть йому протистояти",- сказав Каволі.

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Він закликав НАТО швидко підготуватися до цієї загрози, адже Росія буде супротивником з серйозним військовим потенціалом і "чіткими намірами".

Водночас він зауважив, що Альянс зробив значний крок до підвищення оперативної готовності, однак "попереду ще багато роботи".

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"Збройні сили всіх членів Альянсу значно підвищили свою оперативну готовність. За останні два роки ми зробили важливі кроки з модернізації наших військових можливостей для оборони. Сьогодні десятки тисяч військовослужбовців готові і можуть бути розгорнуті всього за кілька днів, якщо станеться найгірше. Це значний прогрес, але попереду у нас ще багато роботи", - сказав командувач силами НАТО в Європі.

Генерал додав, що Альянс повинен перевершити противника за можливостями, а швидкість модернізації є вирішальним фактором.

Раніше повідомлялося, що НАТО має намір створити 49 нових великих підрозділів, у яких буде близько по 5 тисяч військових через можливу загрозу з боку Росії.

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Автор: 

НАТО (6543) росія (66037) Каволі Крістофер (62)


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Топ коментарі
+41
Пи₴діли....пи₴діли....І вже до такого допи₴ділися. *****,тільки ядерна зброя для України. Інших варіантів немає. Навкруги одні довбой@би,чмирі та підараси. Це треш.
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20.10.2024 17:39 Відповісти
+28
От як би ви приєдналися зараз до ЗСУ то зробили б разом щоб після війни там не було б армії. Але ж ескалація, ''червоні лінії'', *уйло нападе..
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20.10.2024 17:39 Відповісти
+24
Боже! Які ж недолугі!!
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20.10.2024 17:36 Відповісти
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Так про це і мова:
НАТО руками України може зараз точково знищити військову промисловість росії.
А люди без зброї- отара баранів, м'ясо для касетних бомб - скільки б їх не було.
Ніхто нічого зробити не зможе - ні продажна ООН, ні Іран, з відсталою ПРО.
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20.10.2024 20:39 Відповісти
не може, кацапи підстрахувались, внесли зміни у свою ядерну доктрину, а свої ракети ми як держава принципово не виготовляємо, бо кацапські куратори з жопи припіздента не дозволяють.
Іран має відсталу про, але має достатньо ракет та дронів щоб реально обнулити на декілька років всю нафтову промисловість персидського заливу, що буде у такому разу думаю ти здогадуєшся.
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20.10.2024 20:47 Відповісти
Нічого не буде, бо персидська затока має найновішу ПРО.
Вони що, повні ідіоти, які сидять і чекають удару по їхніх об'єктах ?
Їхня нафта потрібна всім, тому про їхній захист можна не турбуватись.
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20.10.2024 22:25 Відповісти
ВПК параші працює в три зміни тільки тому що західні компанії погоні за прибутком купляють орківські дешеві ресурси, ввели б ембарго цей ВПК б накрився мідним тазом.
Єкпорт в той же Китай та Індію це також потім реекспорт дешевої продукції на захід.

Б...ть та навіть ні однієї ракети, літака чи беспілотника не робиться без західної електроніки.
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20.10.2024 21:35 Відповісти
звісно, нащо будувати цілий завод щоб на ньому виготовляти певний контролер, якщо можна його купити у вільному доступі в інтернеті.
зараз не 60-ті роки і лампові транзистори, всі ракети, дрони зараз використовують цивільні компоненти.
Ембарго до сраки, коли Індія Китай є союзниками параші.
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20.10.2024 21:53 Відповісти
Вся фішка в тому що навіть Китай лінії для виробництва чіпів купляє в голандської компанії і не має власних розробок.
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20.10.2024 21:58 Відповісти
що на китай накладені санкції ?
і так ******** не купують передові розробки ASML, про парашу і мова не йде, ті не здатні купити стару 90 нм технологію. свої драні ельбруси вони клепають на тайвані.
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20.10.2024 22:08 Відповісти
Троллит рашку втратами. Даже командующий войсками НАТО не может контролировать эмоции когда дело касается кацапов.
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20.10.2024 19:39 Відповісти
"нас е..т а ми крепчаем"
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20.10.2024 19:39 Відповісти
я вже мовчу, про чорноморський флот кацапії.
стане таким потужним і непереможним, що можна буте офігіти.
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20.10.2024 19:42 Відповісти
НАТО и Америка,могут с легкостью сделать то,что было сделано в феврале 2018 с вагнеровцами под Хишамом в Дейр-эз-Зор....Только в масштабах всей сосийской армии.Война вряд ли будет длиться более полутора-двух недель...Остатки бомжей,разбегутся по лесам окончательно....НАТО и Америка валяют дурачка перед страхом ядерки...Никогда куйло ее не применит...Иначе,соссии тогда больше однозначно не будет как таковой..и они это знают.
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20.10.2024 19:45 Відповісти
не буде ніякої війни нато з парашею, і тим паче перемоги перших над парашею, бо у кацапів є атомні підлотки які одним залпом накриють всю америку.
невиправні рожеві поні.
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20.10.2024 20:21 Відповісти
Ракети не долетять навіть до американського кордону.
А носії викажуть своє місцеперебування і будуть знищені.
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20.10.2024 22:20 Відповісти
А МОЖЕТ ПРОСТО ПЕРЕСТАНЬТЕ ПОКУПАТЬ У НИХ ЧТО ЛИБО !!!???
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20.10.2024 19:58 Відповісти
Скільки ідіотів в коментарях... Я бачу, головою так ніхто і не навчився думати. Все, що він каже правда. Ворог вчиться, про це говорять наші ж командири з фронту, а ви тут шапкозакидательством далі займаєтеся, ну ну
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20.10.2024 20:04 Відповісти
так ідіотів повно в коментах, які пердять в диван і пишуть патріотичні постики.
А насправді всі притомні люди розуміють що кацапи вчаться на цій війні, он уже навіть шахеди як розвіддрони вирокистовують, але довбойобам все хіханьки та хаханьки.
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20.10.2024 20:20 Відповісти
От і треба добивати ВПК росії саме зараз, цього місяц- кращого моменту не буде.
З кожним місяцем вони адаптуються і нарощують сили.
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20.10.2024 20:42 Відповісти
ну ну, і скільки заводів було знищено на кацапії до цього часу ?
що нуль, та невже...
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20.10.2024 20:49 Відповісти
Ви анекдот про шамана і незліченну кількість ідей знаєте? Так, вони вчаться, але кількість ресурсу для навчання обмежена і олені можуть предохнути раніше ніж закінчаться ідеї шаману, який набирається великого досвіду.
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20.10.2024 22:28 Відповісти
срані імпотенти
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20.10.2024 20:09 Відповісти
От тобі і здрасті. Перемогодебілам як серпом по яйцям.
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20.10.2024 20:51 Відповісти
Лохторат зе во всєй красє,їсти не дай ,а дай пообсирати союзників!
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20.10.2024 20:57 Відповісти
Тобто завчасно здають Україну.Каже готуватися.А що дати далекобійні ракети і дати дозвіл вдарити по раші слабо?
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20.10.2024 21:02 Відповісти
Т.е. потеря 18500 единиц тяжелой техники (это только по очень консервативному Ориксу), потеря 10000 дорогущих ракет, потеря 25 млн снарядов накопленных еще Совком, потеря кадровой армии это все только в плюс пошло ))
Окей, то-то они на т55 пересели и на багги с мотоциклами, учатЦА!!!
Стрибайте в Тису козачкы, треба бигты до Канады!
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20.10.2024 21:28 Відповісти
Мордор должен быть разрушен.
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20.10.2024 21:37 Відповісти
Дебіл, для недолугих можу пояснити.
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21.10.2024 00:42 Відповісти
Читаєш коменти і дивуєшся, які ж ці вкраїнчики не вдячні, воюють за рахунок партнерів, їдять за рахунок партнерів, і це при тому що все своє давно вже розпродали, читай просрали і їх же і обирають. Да вони взагалі нічого нам не повинні нас не зв'язують ніякі домовленості, моглиби взагалі нічого не давати, а ті джавеліни за тиждень до війни нам буквально втюхали силою, ми їх брати не хотіли так як у нас був шашлик по розкладу. І вони оце сидять ниють що всі і вся їм повинні, ви спочатку дані в ТЦК поновіть.
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21.10.2024 07:17 Відповісти
Не вдячні говориш.
Ну так, звісно, це ж ми з вдячності ядерну зброю віддали, та нам гарантували безпеку і недоторканність.
Це ж ми захопили частину іншої країни та вбиваємо мирних.
Це ж ми порушили міжнародні закони і тому
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21.10.2024 07:45 Відповісти
Ти меморандум той почитай спочатку, благо у Вікі все є, тільки вічки відкривай ширше як кичитати будеш. А стосовно того що напали, ну так якби ми 30, років країну будували, як Естонія, Польща хоча би, а не корумповану помийку так ніхто і не напав би.
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21.10.2024 17:08 Відповісти
І що вони там набудували ?
По опросах тільки 15% поляків пішли би до війська в разі нападу Росії на Польщу, армії Естонії для РФ вистачить максимум на місяць бойових дій щоб знищити її повністю, особливо з досвідом війни в Україні.
НАТО в Європі теж не виглядає як серйозна військова сила. Скоро три роки війни а навіть зараз не можуть налагодити виробництво снарядів більше ніж у кацапів
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21.10.2024 17:16 Відповісти
Країни вони набудували, де можна жити і вести бізнес. А ми в цей час під Кіркорова виплясували. В 90-х ми починали з ними на однакових, ба більше у нас були козирі у вигляді воєнного спадку, промислових заводів що лишилися після совка, а головне природних ресурсів, по природним ресурсам це найбагатша земля. І це все примудрилися за 30 років злити в унітаз, а тепер бігаємо з голою дупою клянчимо НАТО. Ми не поважаємо в першу чергу самі себе, тому нас ніхто не поважає.
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21.10.2024 18:16 Відповісти
Треба про це нити гучніше і частіше, тоді поваги і допомоги буде більше в світі
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21.10.2024 18:46 Відповісти
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