Российская армия после войны будет сильнее, чем сегодня, - Каволи

Командующий силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи считает, что независимо от исхода войны в Украине, армия РФ после нее станет сильнее, чем сегодня. Он подчеркивает важность модернизации сил НАТО.

Об этом топ-генерал НАТО сказал в в в интервью Der Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.

По словам Каволи, российские военные делают выводы из войны в Украине, совершенствуя свои методы ведения боевых действий. Он считает, что после окончания войны с Украиной Россия будет иметь более сильную армию.

Генерал подчеркнул, что Альянс не должен иметь иллюзий относительно военной силы России.

"Россия понесла потери в Украине, достаточно большие потери. Но российские вооруженные силы учатся, совершенствуются и применяют уроки, вынесенные из войны. В конце войны в Украине, как бы она ни выглядела, российские вооруженные силы будут сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего альянса. Ими будут командовать те же самые люди, которые уже сегодня видят в нас врага, а потом будут очень злы на то, как прошла война. То есть мы будем иметь противника с реальными возможностями, массой и четкими намерениями. Поэтому мы должны быть готовы и нуждаемся в силах, которые смогут ему противостоять",- сказал Каволи.

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Он призвал НАТО быстро подготовиться к этой угрозе, ведь Россия будет противником с серьезным военным потенциалом и "четкими намерениями".

В то же время он отметил, что Альянс сделал значительный шаг к повышению оперативной готовности, однако "впереди еще много работы".

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"Вооруженные силы всех членов Альянса значительно повысили свою оперативную готовность. За последние два года мы сделали важные шаги по модернизации наших военных возможностей для обороны. Сегодня десятки тысяч военнослужащих готовы и могут быть развернуты всего за несколько дней, если произойдет худшее. Это значительный прогресс, но впереди у нас еще много работы", - сказал командующий силами НАТО в Европе.

Генерал добавил, что Альянс должен превзойти противника по возможностям, а скорость модернизации является решающим фактором.

Ранее сообщалось, что НАТО намерено создать 49 новых крупных подразделений, в которых будет около по 5 тысяч военных из-за возможной угрозы со стороны России.

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