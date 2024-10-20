Российская армия после войны будет сильнее, чем сегодня, - Каволи
Командующий силами НАТО в Европе, генерал Кристофер Каволи считает, что независимо от исхода войны в Украине, армия РФ после нее станет сильнее, чем сегодня. Он подчеркивает важность модернизации сил НАТО.
Об этом топ-генерал НАТО сказал в в в интервью Der Spiegel, сообщает Цензор.НЕТ.
По словам Каволи, российские военные делают выводы из войны в Украине, совершенствуя свои методы ведения боевых действий. Он считает, что после окончания войны с Украиной Россия будет иметь более сильную армию.
Генерал подчеркнул, что Альянс не должен иметь иллюзий относительно военной силы России.
"Россия понесла потери в Украине, достаточно большие потери. Но российские вооруженные силы учатся, совершенствуются и применяют уроки, вынесенные из войны. В конце войны в Украине, как бы она ни выглядела, российские вооруженные силы будут сильнее, чем сегодня. Эти силы будут на границе нашего альянса. Ими будут командовать те же самые люди, которые уже сегодня видят в нас врага, а потом будут очень злы на то, как прошла война. То есть мы будем иметь противника с реальными возможностями, массой и четкими намерениями. Поэтому мы должны быть готовы и нуждаемся в силах, которые смогут ему противостоять",- сказал Каволи.
Он призвал НАТО быстро подготовиться к этой угрозе, ведь Россия будет противником с серьезным военным потенциалом и "четкими намерениями".
В то же время он отметил, что Альянс сделал значительный шаг к повышению оперативной готовности, однако "впереди еще много работы".
"Вооруженные силы всех членов Альянса значительно повысили свою оперативную готовность. За последние два года мы сделали важные шаги по модернизации наших военных возможностей для обороны. Сегодня десятки тысяч военнослужащих готовы и могут быть развернуты всего за несколько дней, если произойдет худшее. Это значительный прогресс, но впереди у нас еще много работы", - сказал командующий силами НАТО в Европе.
Генерал добавил, что Альянс должен превзойти противника по возможностям, а скорость модернизации является решающим фактором.
Ранее сообщалось, что НАТО намерено создать 49 новых крупных подразделений, в которых будет около по 5 тысяч военных из-за возможной угрозы со стороны России.
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НАТО руками України може зараз точково знищити військову промисловість росії.
А люди без зброї- отара баранів, м'ясо для касетних бомб - скільки б їх не було.
Ніхто нічого зробити не зможе - ні продажна ООН, ні Іран, з відсталою ПРО.
Іран має відсталу про, але має достатньо ракет та дронів щоб реально обнулити на декілька років всю нафтову промисловість персидського заливу, що буде у такому разу думаю ти здогадуєшся.
Вони що, повні ідіоти, які сидять і чекають удару по їхніх об'єктах ?
Їхня нафта потрібна всім, тому про їхній захист можна не турбуватись.
Єкпорт в той же Китай та Індію це також потім реекспорт дешевої продукції на захід.
Б...ть та навіть ні однієї ракети, літака чи беспілотника не робиться без західної електроніки.
зараз не 60-ті роки і лампові транзистори, всі ракети, дрони зараз використовують цивільні компоненти.
Ембарго до сраки, коли Індія Китай є союзниками параші.
і так ******** не купують передові розробки ASML, про парашу і мова не йде, ті не здатні купити стару 90 нм технологію. свої драні ельбруси вони клепають на тайвані.
стане таким потужним і непереможним, що можна буте офігіти.
невиправні рожеві поні.
А носії викажуть своє місцеперебування і будуть знищені.
А насправді всі притомні люди розуміють що кацапи вчаться на цій війні, он уже навіть шахеди як розвіддрони вирокистовують, але довбойобам все хіханьки та хаханьки.
З кожним місяцем вони адаптуються і нарощують сили.
що нуль, та невже...
Окей, то-то они на т55 пересели и на багги с мотоциклами, учатЦА!!!
Стрибайте в Тису козачкы, треба бигты до Канады!
Ну так, звісно, це ж ми з вдячності ядерну зброю віддали, та нам гарантували безпеку і недоторканність.
Це ж ми захопили частину іншої країни та вбиваємо мирних.
Це ж ми порушили міжнародні закони і тому
По опросах тільки 15% поляків пішли би до війська в разі нападу Росії на Польщу, армії Естонії для РФ вистачить максимум на місяць бойових дій щоб знищити її повністю, особливо з досвідом війни в Україні.
НАТО в Європі теж не виглядає як серйозна військова сила. Скоро три роки війни а навіть зараз не можуть налагодити виробництво снарядів більше ніж у кацапів