В случае завоевания Украины Россией под угрозой окажутся все страны восточного фланга НАТО, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда призвал партнеров усиливать помощь Украине, передавая больше вооружения и боеприпасов.

Об этом он сказал на Варшавском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы должны приближать Украину к евроантланической интеграции. Поэтому так важно, чтобы наши общества понимали, что сегодняшние средства на поддержку Украины являются ничем по сравнению с тем, что нам бы пришлось заплатить, если бы мы позволили Украине упасть", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что цена, которую платит Украина, является самой большой. Речь идет о жертвах среди военных и гражданских, уничтоженной инфраструктуре и остановке социального и экономического развития.

"Давайте помнить, что средства на поддержку Украины не имеют пока что для нас человеческого измерения, это только материальные средства. Подчеркиваю слова "пока", потому что амбиции путинской России выходят далеко за пределы Украины, и в случае завоевания Украины под угрозой оказались бы все страны восточного фланга НАТО, и это без сомнения пошатнуло бы стабильность безопасности всей Европы", - подчеркнул президент Польши.

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Кроме того, он призвал страны НАТО выделять на оборону не менее 3% ВВП, потому что этого, по его словам, требует ситуация.

"Снова призываю страны НАТО о выделении не менее 3% ВВП на оборону. Достаточно только вспомнить, что именно столько страны НАТО тратили на оборону во времена холодной войны. Эти расходы принесли победу без войны в кинетическом смысле, без войны в Европе", - подчеркнул Дуда.

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