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Новости Помощь Украине Война
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В случае завоевания Украины Россией под угрозой окажутся все страны восточного фланга НАТО, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польши Анджей Дуда призвал партнеров усиливать помощь Украине, передавая больше вооружения и боеприпасов.

Об этом он сказал на Варшавском форуме по безопасности, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Мы должны приближать Украину к евроантланической интеграции. Поэтому так важно, чтобы наши общества понимали, что сегодняшние средства на поддержку Украины являются ничем по сравнению с тем, что нам бы пришлось заплатить, если бы мы позволили Украине упасть", - подчеркнул Дуда.

Он добавил, что цена, которую платит Украина, является самой большой. Речь идет о жертвах среди военных и гражданских, уничтоженной инфраструктуре и остановке социального и экономического развития.

"Давайте помнить, что средства на поддержку Украины не имеют пока что для нас человеческого измерения, это только материальные средства. Подчеркиваю слова "пока", потому что амбиции путинской России выходят далеко за пределы Украины, и в случае завоевания Украины под угрозой оказались бы все страны восточного фланга НАТО, и это без сомнения пошатнуло бы стабильность безопасности всей Европы", - подчеркнул президент Польши.

Также читайте: Если хотя бы клочок территории Украины останется в руках РФ, то она снова нападет, - Дуда

Кроме того, он призвал страны НАТО выделять на оборону не менее 3% ВВП, потому что этого, по его словам, требует ситуация.

"Снова призываю страны НАТО о выделении не менее 3% ВВП на оборону. Достаточно только вспомнить, что именно столько страны НАТО тратили на оборону во времена холодной войны. Эти расходы принесли победу без войны в кинетическом смысле, без войны в Европе", - подчеркнул Дуда.

Читайте также: Мир никогда не простит РФ применение ядерного оружия, Москва это знает, - Дуда

Автор: 

НАТО (10005) помощь (7827) Дуда Анджей (761)


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Топ комментарии
+10
Подивись темпи просування росії на Донбасі, після Вугледару, кацапня захопить, ще цілу низку населених пунктів, бо там немає трьох ліній оборони!!!
Браво *******!!!
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02.10.2024 02:16
+7
Для цього необовʼязково захоплювати Україну. Достатньо, за допомогою Заходу та Китаю, д осягнути перемирʼя із відводом військ у Білорусь, прямо на східний фланг. Але є і позитивні новини: Волинь 80 річної давнини вас нарешті перестане муляти.
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02.10.2024 02:31
+5
да не завоюют нас, яиц не хватит, но поубивают многих
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02.10.2024 01:58
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Правила форума Совет форумчан
Оу май, серйозно!??
Може треба було не кордон блокувати, а допомагати озброєнням і провізією!??
Першими буде Молдова і Грузія!!!
А далі китай, іран і північна корея підключаться!!!
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02.10.2024 01:56 Ответить
да не завоюют нас, яиц не хватит, но поубивают многих
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02.10.2024 01:58 Ответить
Подивись темпи просування росії на Донбасі, після Вугледару, кацапня захопить, ще цілу низку населених пунктів, бо там немає трьох ліній оборони!!!
Браво *******!!!
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02.10.2024 02:16 Ответить
найбільше в тому що зараз відбувається винен зелений янелох оманські та 73% тих хто за нього проголосували !!!
го !!!



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02.10.2024 07:51 Ответить
Тиж моя ванга а Волинь ?? Яким боком? Бо екзгумація,??? Шо робить?
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02.10.2024 02:28 Ответить
Для цього необовʼязково захоплювати Україну. Достатньо, за допомогою Заходу та Китаю, д осягнути перемирʼя із відводом військ у Білорусь, прямо на східний фланг. Але є і позитивні новини: Волинь 80 річної давнини вас нарешті перестане муляти.
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02.10.2024 02:31 Ответить
Ніт максимум пів дня!
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02.10.2024 02:32 Ответить
Швидше місяць на землю впаде, ніж Україна! НІКОЛИ УКРА Україна не буде під дикими лаптеногими свинями!
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02.10.2024 06:03 Ответить
Пригадалось"Ну,помогли тобі твої ляхи"((Будете й далі жахати та спостерігати за війною,чи впряжетеся трохи більше?(((
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02.10.2024 06:55 Ответить
От паскудник! Звідки в цього пшека взялася думка,що рашисти повністю окупують Україну???Прутні ви моржові та халамідники,а не союзники в боротьбі проти московської наволочі...
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02.10.2024 07:07 Ответить
так нахєра нашу пшеницю з вагонів висипати та з фур . ваші перекупники створили цю ..проблему.. так наведіть лад ..союзнички.. зерно йде транзитом через польщу і волинську тему що не можна відкласти до закінчення війни ??? пропогандонам ***** це тільки й подавай симонянам і ********** готові сюжети для ************ блювотиння і менше треба патякати як ви сильно допомагаєте нашим біженцям бо ваша допомога менше ніж украінці на ваших заводах і фабриках заробили для вашого бюджету
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02.10.2024 07:32 Ответить
Одні і ті ж слова вже третій рік... Чому ракети не допомагаєте збивати хоча би, гаврики?
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02.10.2024 08:33 Ответить
 
 