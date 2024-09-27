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Новости Война
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Если хотя бы клочок территории Украины останется в руках РФ, то она снова нападет, - Дуда

Дуда заявив, що РФ зможе знову напасти на Україну

Президент Польши Анджей Дуда считает, что России нельзя оставить ни одной части территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

"Если хотя бы клочок украинской земли останется в руках России и мир признает факт этой аннексии, этого раздела, это будет означать, что российский империализм сожрал то, что хотел сожрать, и захочет взять еще куски, еще территории, а потом война вернется. Россия снова нападет на Украину и, возможно, на другие страны", - сказал польский лидер.

Чтобы этого не произошло, сказал Дуда, России "нужно сделать выговор" за нападение на Украину, также РФ должна проиграть войну.

По его словам, о нападении на РФ или отторжении ее земель речь не идет.

Украина должна вернуть все свои оккупированные территории, в частности Крым, что станет "основой для начала любых переговоров".

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что мир никогда не простит России применение ядерного оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исторические проблемы Польши с Украиной не должны решаться путем "бесцеремонного шантажа", - Дуда

Автор: 

Крым (26411) Дуда Анджей (760)


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Топ комментарии
+9
Ну хоч Дуда діло каже...
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27.09.2024 14:25
+6
Навіть,якщо звільнити всю теріторію України,то доки кацапія існує, вона буде лізти в Україну!
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27.09.2024 14:30
+6
Україна тобі що, торба з склотарою, що б Зеленський їі здав? Для вас бачу Українців не існує, все вирішують за них, ви часом країни не поплутали?
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27.09.2024 14:34
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Ну хоч Дуда діло каже...
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27.09.2024 14:25 Ответить
Трындеть не мешки ворочать, эти слова надо обеспечить делами...
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27.09.2024 15:12 Ответить
Спочатку було слово.
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27.09.2024 18:25 Ответить
скажем так це треба було говорпить два роки тому, нині цек не сприймається серйозно
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27.09.2024 14:29 Ответить
Дуда знає про шо каже ... а німці вже сказали, шо готові захищати кордони ЄС ...всі готуються ,що Україну зеленський здасть ...замість того шоб прибрати цього 🤡 ...вони чекають , коли русня прийде до них ,якесь неадекватне, сприйнятт'я реальності ...
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27.09.2024 14:29 Ответить
Україна тобі що, торба з склотарою, що б Зеленський їі здав? Для вас бачу Українців не існує, все вирішують за них, ви часом країни не поплутали?
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27.09.2024 14:34 Ответить
Патриотичність у гаслах ...як раз те чим займається 🤡 та ті хто , дверима грюкають , а ОПа з зеленським продовжують оманський розподіл України ...ти впевненний шо твоє грюкання допомагає українцям ? А караван 🤡 їде ...
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27.09.2024 14:59 Ответить
Свіжоспечений бот, причому напрввлений на повалення влади. Так легше завоювати країну.
П.С. Я голосував не за Зе, а за конкурента.
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27.09.2024 18:16 Ответить
Ой помилилася ,мій першій логін мем...з 2007 р. Почитайте
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27.09.2024 18:32 Ответить
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27.09.2024 14:41 Ответить
і шож бл робити і як цього досягнути?
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27.09.2024 14:30 Ответить
Парагвайський сценарій, воювати до знищення країни, доки всякі там поляки будуть до можливої війни готуватись..
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27.09.2024 14:37 Ответить
як цього досягнути?

Завжди згадую "лопату Кулеби".

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27.09.2024 14:43 Ответить
Навіть,якщо звільнити всю теріторію України,то доки кацапія існує, вона буде лізти в Україну!
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27.09.2024 14:30 Ответить
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27.09.2024 14:33 Ответить
Була в мене діаспорна книжечка історії України для дітей...запам'яталося її перше речення: Діти! подивіться на на мапу України - її площа більша мільйона квадратових кілометра!...
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27.09.2024 14:30 Ответить
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27.09.2024 14:36 Ответить
👍
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27.09.2024 15:00 Ответить
а якщо не опинеться то не нападе ?
демагогія, переливання з пустого в порожнє.
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27.09.2024 14:35 Ответить
Цікаво що вони, наші партнери задумали? П. Павел каже, що частина нашої території на якийсь час, не зрозуміло на який залишиться під кацапами. Дуда каже, що не можна нічого їм залишати. Можна робити ставки, на чиїй стороні будуть наступні країни.
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27.09.2024 14:39 Ответить
Без поставок оружия и техники это просто трвндеж...
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27.09.2024 15:10 Ответить
кассапердонію ніхто знищувати не збирається вчергове наступивши ті ж самі граблі - відбудовуй і годуй.
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27.09.2024 14:43 Ответить
ну давай піди та знищ диванний хенералісімус країну яка має найбільший ядерний арсенал.
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27.09.2024 14:44 Ответить
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27.09.2024 14:47 Ответить
спеціаліст по ядерному потенціалу, чи просто клоун бездарний чого і не приховуш ?
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27.09.2024 14:48 Ответить
відкриті дані довбню.
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27.09.2024 15:18 Ответить
ось таким як ви тут, базарки під підїздом, все що не пишуть все сприймаєте на віру, бо освіти нуль і ніц не світить в подальшому )(уйлосовковому населенню.
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27.09.2024 15:22 Ответить
що на віру ідіот, якщо є документи по яким совок та Штати скоротили свої арсенали.
краще давай розкажи як там всі ракети повзриваються у шахтах, щоб тут диванні дурачки залайкали.
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27.09.2024 15:45 Ответить
на паркані теж все у відкритому доступі. перевіряв.
та й не про те мова, але з ким говорити, якщо фізику ти просидів в туалеті і ..... задоволення отримував
клоуну церквидияконарпц - залік. 🤣
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27.09.2024 16:56 Ответить
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27.09.2024 14:45 Ответить
Хорошо сказал и слова правильные.
Но дальше надо действовать, а именно передать Украине от Польше все танки Твардый и все танки Лео2, все самолеты Миг, все САУ Краб и еще всего и побольше, чего не жалко. После чего обеспечить доставку 500 тысяч молодыкив с украинским гражданством назад в Украину... И вот тогда поговорим за клаптыки...
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27.09.2024 15:09 Ответить
После чего обеспечить доставку 500 тысяч молодыкив с украинским гражданством назад в Украину
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27.09.2024 15:20 Ответить
Нічого не варті слова, пук в калюжу
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27.09.2024 15:28 Ответить
Так не сиди в калюжі
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27.09.2024 18:04 Ответить
 
 