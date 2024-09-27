Если хотя бы клочок территории Украины останется в руках РФ, то она снова нападет, - Дуда
Президент Польши Анджей Дуда считает, что России нельзя оставить ни одной части территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.
"Если хотя бы клочок украинской земли останется в руках России и мир признает факт этой аннексии, этого раздела, это будет означать, что российский империализм сожрал то, что хотел сожрать, и захочет взять еще куски, еще территории, а потом война вернется. Россия снова нападет на Украину и, возможно, на другие страны", - сказал польский лидер.
Чтобы этого не произошло, сказал Дуда, России "нужно сделать выговор" за нападение на Украину, также РФ должна проиграть войну.
По его словам, о нападении на РФ или отторжении ее земель речь не идет.
Украина должна вернуть все свои оккупированные территории, в частности Крым, что станет "основой для начала любых переговоров".
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что мир никогда не простит России применение ядерного оружия.
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П.С. Я голосував не за Зе, а за конкурента.
Завжди згадую "лопату Кулеби".
демагогія, переливання з пустого в порожнє.
краще давай розкажи як там всі ракети повзриваються у шахтах, щоб тут диванні дурачки залайкали.
та й не про те мова, але з ким говорити, якщо фізику ти просидів в туалеті і ..... задоволення отримував
клоуну церквидияконарпц - залік. 🤣
Но дальше надо действовать, а именно передать Украине от Польше все танки Твардый и все танки Лео2, все самолеты Миг, все САУ Краб и еще всего и побольше, чего не жалко. После чего обеспечить доставку 500 тысяч молодыкив с украинским гражданством назад в Украину... И вот тогда поговорим за клаптыки...