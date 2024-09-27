Если хотя бы клочок территории Украины останется в руках РФ, то она снова нападет, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда считает, что России нельзя оставить ни одной части территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Polsat News.

"Если хотя бы клочок украинской земли останется в руках России и мир признает факт этой аннексии, этого раздела, это будет означать, что российский империализм сожрал то, что хотел сожрать, и захочет взять еще куски, еще территории, а потом война вернется. Россия снова нападет на Украину и, возможно, на другие страны", - сказал польский лидер.

Чтобы этого не произошло, сказал Дуда, России "нужно сделать выговор" за нападение на Украину, также РФ должна проиграть войну.

По его словам, о нападении на РФ или отторжении ее земель речь не идет.

Украина должна вернуть все свои оккупированные территории, в частности Крым, что станет "основой для начала любых переговоров".

Ранее польский президент Анджей Дуда заявил, что мир никогда не простит России применение ядерного оружия.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Исторические проблемы Польши с Украиной не должны решаться путем "бесцеремонного шантажа", - Дуда