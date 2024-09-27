Якщо хоча б клаптик території України залишиться в руках РФ, то вона знову нападе, - Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росії не можна залишити жодної частини території України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.
"Якщо хоча б клаптик української землі залишиться в руках Росії та світ визнає факт цієї анексії, цього розділу, це означатиме, що російський імперіалізм зжер те, що хотів зжерти, і захоче взяти ще шматки, ще території, а потім війна повернеться. Росія знову нападе на Україну і, можливо, на інші країни", - сказав польський лідер.
Щоб цього не сталося, сказав Дуда, Росії "потрібно зробити догану" за напад на Україну, також РФ має програти війну.
За його словами, про напад на РФ або відторгнення її земель не йдеться.
Україна повинна повернути всі свої окуповані території, зокрема Крим, що стане "основою для початку будь-яких переговорів".
Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що світ ніколи не пробачить Росії застосування ядерної зброї.
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П.С. Я голосував не за Зе, а за конкурента.
Завжди згадую "лопату Кулеби".
демагогія, переливання з пустого в порожнє.
краще давай розкажи як там всі ракети повзриваються у шахтах, щоб тут диванні дурачки залайкали.
та й не про те мова, але з ким говорити, якщо фізику ти просидів в туалеті і ..... задоволення отримував
клоуну церквидияконарпц - залік. 🤣
Но дальше надо действовать, а именно передать Украине от Польше все танки Твардый и все танки Лео2, все самолеты Миг, все САУ Краб и еще всего и побольше, чего не жалко. После чего обеспечить доставку 500 тысяч молодыкив с украинским гражданством назад в Украину... И вот тогда поговорим за клаптыки...