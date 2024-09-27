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Новини Війна
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Якщо хоча б клаптик території України залишиться в руках РФ, то вона знову нападе, - Дуда

Дуда заявив, що РФ зможе знову напасти на Україну

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Росії не можна залишити жодної частини території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Polsat News.

"Якщо хоча б клаптик української землі залишиться в руках Росії та світ визнає факт цієї анексії, цього розділу, це означатиме, що російський імперіалізм зжер те, що хотів зжерти, і захоче взяти ще шматки, ще території, а потім війна повернеться. Росія знову нападе на Україну і, можливо, на інші країни", - сказав польський лідер.

Щоб цього не сталося, сказав Дуда, Росії "потрібно зробити догану" за напад на Україну, також РФ має програти війну.

За його словами, про напад на РФ або відторгнення її земель не йдеться. 

Україна повинна повернути всі свої окуповані території, зокрема Крим, що стане "основою для початку будь-яких переговорів".

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що світ ніколи не пробачить Росії застосування ядерної зброї.

Також читайте: Історичні проблеми Польщі з Україною не повинні вирішуватися шляхом "безцеремонного шантажу", - Дуда

Автор: 

Крим (14175) Дуда Анджей (777)


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Топ коментарі
+9
Ну хоч Дуда діло каже...
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27.09.2024 14:25
+6
Навіть,якщо звільнити всю теріторію України,то доки кацапія існує, вона буде лізти в Україну!
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27.09.2024 14:30
+6
Україна тобі що, торба з склотарою, що б Зеленський їі здав? Для вас бачу Українців не існує, все вирішують за них, ви часом країни не поплутали?
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27.09.2024 14:34
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Ну хоч Дуда діло каже...
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27.09.2024 14:25 Відповісти
Трындеть не мешки ворочать, эти слова надо обеспечить делами...
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27.09.2024 15:12 Відповісти
Спочатку було слово.
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27.09.2024 18:25 Відповісти
скажем так це треба було говорпить два роки тому, нині цек не сприймається серйозно
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27.09.2024 14:29 Відповісти
Дуда знає про шо каже ... а німці вже сказали, шо готові захищати кордони ЄС ...всі готуються ,що Україну зеленський здасть ...замість того шоб прибрати цього 🤡 ...вони чекають , коли русня прийде до них ,якесь неадекватне, сприйнятт'я реальності ...
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27.09.2024 14:29 Відповісти
Україна тобі що, торба з склотарою, що б Зеленський їі здав? Для вас бачу Українців не існує, все вирішують за них, ви часом країни не поплутали?
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27.09.2024 14:34 Відповісти
Патриотичність у гаслах ...як раз те чим займається 🤡 та ті хто , дверима грюкають , а ОПа з зеленським продовжують оманський розподіл України ...ти впевненний шо твоє грюкання допомагає українцям ? А караван 🤡 їде ...
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27.09.2024 14:59 Відповісти
Свіжоспечений бот, причому напрввлений на повалення влади. Так легше завоювати країну.
П.С. Я голосував не за Зе, а за конкурента.
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27.09.2024 18:16 Відповісти
Ой помилилася ,мій першій логін мем...з 2007 р. Почитайте
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27.09.2024 18:32 Відповісти
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27.09.2024 14:41 Відповісти
і шож бл робити і як цього досягнути?
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27.09.2024 14:30 Відповісти
Парагвайський сценарій, воювати до знищення країни, доки всякі там поляки будуть до можливої війни готуватись..
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27.09.2024 14:37 Відповісти
як цього досягнути?

Завжди згадую "лопату Кулеби".

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27.09.2024 14:43 Відповісти
Навіть,якщо звільнити всю теріторію України,то доки кацапія існує, вона буде лізти в Україну!
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27.09.2024 14:30 Відповісти
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27.09.2024 14:33 Відповісти
Була в мене діаспорна книжечка історії України для дітей...запам'яталося її перше речення: Діти! подивіться на на мапу України - її площа більша мільйона квадратових кілометра!...
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27.09.2024 14:30 Відповісти
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27.09.2024 14:36 Відповісти
👍
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27.09.2024 15:00 Відповісти
а якщо не опинеться то не нападе ?
демагогія, переливання з пустого в порожнє.
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27.09.2024 14:35 Відповісти
Цікаво що вони, наші партнери задумали? П. Павел каже, що частина нашої території на якийсь час, не зрозуміло на який залишиться під кацапами. Дуда каже, що не можна нічого їм залишати. Можна робити ставки, на чиїй стороні будуть наступні країни.
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27.09.2024 14:39 Відповісти
Без поставок оружия и техники это просто трвндеж...
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27.09.2024 15:10 Відповісти
кассапердонію ніхто знищувати не збирається вчергове наступивши ті ж самі граблі - відбудовуй і годуй.
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27.09.2024 14:43 Відповісти
ну давай піди та знищ диванний хенералісімус країну яка має найбільший ядерний арсенал.
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27.09.2024 14:44 Відповісти
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27.09.2024 14:47 Відповісти
спеціаліст по ядерному потенціалу, чи просто клоун бездарний чого і не приховуш ?
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27.09.2024 14:48 Відповісти
відкриті дані довбню.
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27.09.2024 15:18 Відповісти
ось таким як ви тут, базарки під підїздом, все що не пишуть все сприймаєте на віру, бо освіти нуль і ніц не світить в подальшому )(уйлосовковому населенню.
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27.09.2024 15:22 Відповісти
що на віру ідіот, якщо є документи по яким совок та Штати скоротили свої арсенали.
краще давай розкажи як там всі ракети повзриваються у шахтах, щоб тут диванні дурачки залайкали.
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27.09.2024 15:45 Відповісти
на паркані теж все у відкритому доступі. перевіряв.
та й не про те мова, але з ким говорити, якщо фізику ти просидів в туалеті і ..... задоволення отримував
клоуну церквидияконарпц - залік. 🤣
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27.09.2024 16:56 Відповісти
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27.09.2024 14:45 Відповісти
Хорошо сказал и слова правильные.
Но дальше надо действовать, а именно передать Украине от Польше все танки Твардый и все танки Лео2, все самолеты Миг, все САУ Краб и еще всего и побольше, чего не жалко. После чего обеспечить доставку 500 тысяч молодыкив с украинским гражданством назад в Украину... И вот тогда поговорим за клаптыки...
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27.09.2024 15:09 Відповісти
После чего обеспечить доставку 500 тысяч молодыкив с украинским гражданством назад в Украину
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27.09.2024 15:20 Відповісти
Нічого не варті слова, пук в калюжу
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27.09.2024 15:28 Відповісти
Так не сиди в калюжі
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27.09.2024 18:04 Відповісти
 
 