У разі завоювання України Росією під загрозою опиняться всі країни східного флангу НАТО, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда закликав партнерів посилювати допомогу Україні, передаючи більше озброєння та боєприпасів.

Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Мусимо наближати Україну до євроантланитчної інтеграції. Тому так важливо, щоб наші суспільства розуміли, що сьогоднішні кошти на підтримку України є нічим порівняно з тим, що нам би довелося заплатити, якби ми дозволили Україні впасти", - підкреслив Дуда.

Він додав, що ціна, яку платить Україна, є найбільшою. Йдеться про жертви серед військових та цивільних, знищену інфраструктуру та зупинку соціального та економічного розвитку.

"Пам’ятаймо, що кошти на підтримку України не мають поки що для нас людського виміру, це тільки матеріальні кошти. Підкреслюю слова "поки що", тому що амбіції путінської Росії виходять далеко за межі України, і у випадку завоювання України під загрозою опинилися б всі країни східного флангу НАТО, і це без сумніву похитнуло б стабільність безпеки цілої Європи", - наголосив президент Польщі.

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Крім того, він закликав країни НАТО виділяти на оборону не менше 3% ВВП, бо цього, за його словами, вимагає ситуація.

"Знову закликаю країни НАТО про виділення щонайменше 3% ВВП на оборону. Достатньо тільки згадати, що саме стільки країни НАТО витрачали на оборону в часи холодної війни. Ці видатки принесли перемогу без війну в кінетичному сенсі, без війни в Європі", – наголосив Дуда.

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