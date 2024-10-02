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У разі завоювання України Росією під загрозою опиняться всі країни східного флангу НАТО, - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда закликав партнерів посилювати допомогу Україні, передаючи більше озброєння та боєприпасів. 

Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Мусимо наближати Україну до євроантланитчної інтеграції. Тому так важливо, щоб наші суспільства розуміли, що сьогоднішні кошти на підтримку України є нічим порівняно з тим, що нам би довелося заплатити, якби ми дозволили Україні впасти", - підкреслив Дуда.

Він додав, що ціна, яку платить Україна, є найбільшою. Йдеться про жертви серед військових та цивільних, знищену інфраструктуру та зупинку соціального та економічного розвитку.

"Пам’ятаймо, що кошти на підтримку України не мають поки що для нас людського виміру, це тільки матеріальні кошти. Підкреслюю слова "поки що", тому що амбіції путінської Росії виходять далеко за межі України, і у випадку завоювання України під загрозою опинилися б всі країни східного флангу НАТО, і це без сумніву похитнуло б стабільність безпеки цілої Європи", - наголосив президент Польщі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Світ ніколи не пробачить РФ застосування ядерної зброї, Москва це знає, - Дуда

Крім того, він закликав країни НАТО виділяти на оборону не менше 3% ВВП, бо цього, за його словами, вимагає ситуація.

"Знову закликаю країни НАТО про виділення щонайменше 3% ВВП на оборону. Достатньо тільки згадати, що саме стільки країни НАТО витрачали на оборону в часи холодної війни. Ці видатки принесли перемогу без війну в кінетичному сенсі, без війни в Європі", – наголосив Дуда.

Читайте: Якщо хоча б клаптик території України залишиться в руках РФ, то вона знову нападе, - Дуда

Автор: 

НАТО (6469) допомога (8389) Дуда Анджей (777)


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Топ коментарі
+10
Подивись темпи просування росії на Донбасі, після Вугледару, кацапня захопить, ще цілу низку населених пунктів, бо там немає трьох ліній оборони!!!
Браво *******!!!
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02.10.2024 02:16
+7
Для цього необовʼязково захоплювати Україну. Достатньо, за допомогою Заходу та Китаю, д осягнути перемирʼя із відводом військ у Білорусь, прямо на східний фланг. Але є і позитивні новини: Волинь 80 річної давнини вас нарешті перестане муляти.
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02.10.2024 02:31
+5
да не завоюют нас, яиц не хватит, но поубивают многих
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02.10.2024 01:58
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Оу май, серйозно!??
Може треба було не кордон блокувати, а допомагати озброєнням і провізією!??
Першими буде Молдова і Грузія!!!
А далі китай, іран і північна корея підключаться!!!
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02.10.2024 01:56 Відповісти
да не завоюют нас, яиц не хватит, но поубивают многих
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02.10.2024 01:58 Відповісти
Подивись темпи просування росії на Донбасі, після Вугледару, кацапня захопить, ще цілу низку населених пунктів, бо там немає трьох ліній оборони!!!
Браво *******!!!
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02.10.2024 02:16 Відповісти
найбільше в тому що зараз відбувається винен зелений янелох оманські та 73% тих хто за нього проголосували !!!
го !!!



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02.10.2024 07:51 Відповісти
Тиж моя ванга а Волинь ?? Яким боком? Бо екзгумація,??? Шо робить?
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02.10.2024 02:28 Відповісти
Для цього необовʼязково захоплювати Україну. Достатньо, за допомогою Заходу та Китаю, д осягнути перемирʼя із відводом військ у Білорусь, прямо на східний фланг. Але є і позитивні новини: Волинь 80 річної давнини вас нарешті перестане муляти.
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02.10.2024 02:31 Відповісти
Ніт максимум пів дня!
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02.10.2024 02:32 Відповісти
Швидше місяць на землю впаде, ніж Україна! НІКОЛИ УКРА Україна не буде під дикими лаптеногими свинями!
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02.10.2024 06:03 Відповісти
Пригадалось"Ну,помогли тобі твої ляхи"((Будете й далі жахати та спостерігати за війною,чи впряжетеся трохи більше?(((
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02.10.2024 06:55 Відповісти
От паскудник! Звідки в цього пшека взялася думка,що рашисти повністю окупують Україну???Прутні ви моржові та халамідники,а не союзники в боротьбі проти московської наволочі...
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02.10.2024 07:07 Відповісти
так нахєра нашу пшеницю з вагонів висипати та з фур . ваші перекупники створили цю ..проблему.. так наведіть лад ..союзнички.. зерно йде транзитом через польщу і волинську тему що не можна відкласти до закінчення війни ??? пропогандонам ***** це тільки й подавай симонянам і ********** готові сюжети для ************ блювотиння і менше треба патякати як ви сильно допомагаєте нашим біженцям бо ваша допомога менше ніж украінці на ваших заводах і фабриках заробили для вашого бюджету
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02.10.2024 07:32 Відповісти
Одні і ті ж слова вже третій рік... Чому ракети не допомагаєте збивати хоча би, гаврики?
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02.10.2024 08:33 Відповісти
 
 