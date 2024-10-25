Несмотря на значительные потери, армия РФ имеет мощные боевые силы, почти не пострадавшие от войны, - Каволи
Россия все еще имеет силы, которые не были задействованы в войне в полной мере. В частности, дальняя авиация, ракетные силы стратегического назначения, оборонительные подразделения и подводные средства. Большая часть тактической авиации РФ еще не вовлечена в конфликт.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider, об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи.
По его словам, российские военные, которые действуют в Украине, и удары, которые они наносят, должны рассматриваться в контексте всей их военной структуры.
"Поэтому, несмотря на значительные потери в наземной сфере, в остальной военной структуре России остается огромный потенциал - как обычный, так и ядерный, и необходимо иметь это в виду", - предупредил Каволи.
Он подчеркнул, что в то время, как российские сухопутные силы понесли серьезные потери во время боевых действий в Украине, Москва сделала заметные шаги для их восстановления:
"Военная сила - сухопутная сила - внутри Украины сегодня значительно больше, чем сухопутная сила, которая была там в начале войны, поэтому российская армия фактически выросла за этот период".
В то же время, по словам генерала, у россиян сейчас есть проблемы с качеством оружия, некоторое оборудование может быть не самым новым, но оно опять же локализовано для сухопутных войск".
"У России есть план восстановления этих сухопутных сил и развертывания их, опять же, на границах НАТО. Это план, который они обнародовали, о котором они говорили, и это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно", - добавил Каволи.
Напомним, первые подразделения военных из КНДР, которые готовились на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны, в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировано в Курской области РФ.
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За ЯЗ Чучма виторгував аж ... 900 млн. дол. ! Це десь по 20 дол. на рило!
Так що ніяких міліардів не було! Було аж 5 рейсів "Геркулесів" з харчами.
Плюс інфляція у 1993р у 10000%. Якось так.
Отримуй свою соцдопомогу і переймайся шлунком.
ж/оп/і
Щодо наративу "самі винуваті", то хочу нагадати ,що відповідь лежить на поверхні. Україна навідміну від інших сусідів є екзестенційною загрозою Московії, бо і сама вкрадена назва "Росія" і фейкова історія Московії претендують на територію України.
А у вас ***** єдиний план це сховатись за Українцями і спостерігати допоки вони не прийдуть до вас самих. Кончені п*дараси ніяк більше їх не назвеш. Нічим від кацапів не відрізняються. Україні потрібна ЯЗ і якомога швидше...на цих щурів надії немає. І я прикрасно розумію що ЗеРмаКаКаМ довіри теж немає. Ну хочаб хтось мусе бути хто розуміє що України і її населення фактично не стане буквально ще рік часу і то не факт якщо не буде якоїсь реальної протидії кацапам. Якщо партнери х*р ложили то мусе бути стимул по типу плана самсона як у Ізраїля щоб їх заохочити
Його висновок: "Ні. Лізти не слід. Бо дуже страшно навіть від самої думки про це.". І його позиція в Америці наразі переважає.
Вилікувати цю хронічну "хворобу" Заходу щодо так званого "недопущення ескалації" можна лише одним способом: ударами по стратегічних об'єктах в глибині території пітьми. І Україна, як свідчать останні , це вже спроможна робити.
Но про это Каволли тактично умолчал, его задача денег выбить с переляканных политиков.
ЗОЛОТІ СЛОВА ІСТИНИ.
Обісцяною тряпкою всім ботам і прихильникам ОП і Зеленського які співають йому переможні пісні.
Нажаль 1 тис. втрат російського війська для росії це зараз ні про що - вони одних українських дітей вивезли на болота 120 ТИСЯЧ.