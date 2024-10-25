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Новости Война
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Несмотря на значительные потери, армия РФ имеет мощные боевые силы, почти не пострадавшие от войны, - Каволи

Каволі про потенціал армії Рф

Россия все еще имеет силы, которые не были задействованы в войне в полной мере. В частности, дальняя авиация, ракетные силы стратегического назначения, оборонительные подразделения и подводные средства. Большая часть тактической авиации РФ еще не вовлечена в конфликт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider, об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи.

По его словам, российские военные, которые действуют в Украине, и удары, которые они наносят, должны рассматриваться в контексте всей их военной структуры.

"Поэтому, несмотря на значительные потери в наземной сфере, в остальной военной структуре России остается огромный потенциал - как обычный, так и ядерный, и необходимо иметь это в виду", - предупредил Каволи.

Он подчеркнул, что в то время, как российские сухопутные силы понесли серьезные потери во время боевых действий в Украине, Москва сделала заметные шаги для их восстановления:

"Военная сила - сухопутная сила - внутри Украины сегодня значительно больше, чем сухопутная сила, которая была там в начале войны, поэтому российская армия фактически выросла за этот период".

В то же время, по словам генерала, у россиян сейчас есть проблемы с качеством оружия, некоторое оборудование может быть не самым новым, но оно опять же локализовано для сухопутных войск".

"У России есть план восстановления этих сухопутных сил и развертывания их, опять же, на границах НАТО. Это план, который они обнародовали, о котором они говорили, и это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно", - добавил Каволи.

Напомним, первые подразделения военных из КНДР, которые готовились на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны, в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировано в Курской области РФ.

Также читайте: Российская армия после войны будет сильнее, чем сегодня, - Каволи

Автор: 

армия РФ (19703) Каволи Кристофер (59)


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Топ комментарии
+26
ти настільки тупа нікчема, що навіть не спроможня усвідомити той факт, що виправдовувати пройопи ішака, постійно посилаючись на попередників, після того, як пройшло стільки років, лише підкреслює його нікчемність
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25.10.2024 07:43 Ответить
+17
нууу зараз каволі отримає на горіхи! зустрічайте - свідки сєкти "кацапивагонії", "2-3тижняіпабєда", "істощєнієрєсурсовв25году"
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25.10.2024 07:09 Ответить
+17
Так дайте нам далекобійну зброю і дозвіл на її застосування, а далі вже наша справа!
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25.10.2024 07:10 Ответить
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нууу зараз каволі отримає на горіхи! зустрічайте - свідки сєкти "кацапивагонії", "2-3тижняіпабєда", "істощєнієрєсурсовв25году"
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25.10.2024 07:09 Ответить
Нуу зараз кацапи як застосують рвсн, та підводні човни, ага.
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25.10.2024 07:58 Ответить
та все чудово! іди спати!
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25.10.2024 07:59 Ответить
Та все погано, піди зістрибни з Пезанської вежі.
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25.10.2024 08:05 Ответить
а ти - добрий! вбийся об стіну!
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25.10.2024 08:07 Ответить
😃
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25.10.2024 08:26 Ответить
Так дайте нам далекобійну зброю і дозвіл на її застосування, а далі вже наша справа!
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25.10.2024 07:10 Ответить
Дайте нам це, дайте нам те. Тепер перемога залежить від "дозволу". І цей тупий развод кожен раз працює безвідмовно.
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25.10.2024 07:42 Ответить
Ну то поверніть ЯО, літаки і ракети, які були скорочені Україною після підписання Будапештського меморандуму, все просто.
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25.10.2024 09:57 Ответить
ЯО літаки і ракети ти віддав кацапам! А США за це тобі дало мільярди доларів, щоб ти з голоду не сдоx в 90-ті То вимагай ЯО назад в кацапів, а то США попросить свої гроші повернути!
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25.10.2024 11:57 Ответить
Makс
За ЯЗ Чучма виторгував аж ... 900 млн. дол. ! Це десь по 20 дол. на рило!
Так що ніяких міліардів не було! Було аж 5 рейсів "Геркулесів" з харчами.
Плюс інфляція у 1993р у 10000%. Якось так.
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25.10.2024 12:34 Ответить
Мільярди долларів мені дали, ти больнувате? Що б я з голоду не здох? Ти з Тамбову пишеш, ти кацап? Коли це в Україні був голод, тільки в 1932-33рр., коли кацапи їжу в людей забрали. В 90 х., не знаю как у вас в мухосранську, в Україні їжі вистачало.
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25.10.2024 13:53 Ответить
А Що Бідон хоть раз дав те що обіцяв вчасно, а не по пів року а той по року розтягув, і кожний раз обсирався
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25.10.2024 10:51 Ответить
Бідон в тебе замість голови, траподрочер Поцікався як влаштована система влади в США, а потім квакай
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25.10.2024 11:58 Ответить
Вилізло гівно з унітаза і зразу вонь пішла.
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25.10.2024 15:02 Ответить
Ти ж вкурсі шо Міноборони навіть заявки на зброю не спромоглося направити до США, що саме нам треба від ниx?! Саботажники Єрмака на посаді міністрів оборони Укнраїни працюють!
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25.10.2024 12:00 Ответить
Так візьміть- купа ракет грім-2 та нептунів же , це ті, які з 19 р виробили в укроборонпромі. Правда з асфальту
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25.10.2024 12:34 Ответить
Як це "майже не постраждали" ?
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25.10.2024 07:11 Ответить
А так. 😁 Навіть "попри значні втрати". Виправдовуються за непостачання зброї.
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25.10.2024 07:35 Ответить
А за складування поставленної зброї подалі від лінії фронту вони не виправдовуються, ні?
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25.10.2024 12:01 Ответить
Ну, значить питимемо каву в Криму не навесні, а влітку чи восени.
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25.10.2024 07:14 Ответить
Ты недавно в Ольгино? В 22 году зсу 250 тыс, росия 1.350 млн. Выровняли у него,млять.
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25.10.2024 07:28 Ответить
пишіть будь ласка, вже англійською мовою. Чи ще не вивчили?
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25.10.2024 07:40 Ответить
Для чого ви втікли до країни, мову якої вивчити не можете?
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25.10.2024 08:15 Ответить
Чисельність ЗСУ ніколи не була 250 тис. Це так хотіли на паперах. Так постійно брехали всі. У нас в підрозділі ніколи штатка не була заповнена на 100 відсотків. Ніколи з 15 року. Ха ха ха.
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25.10.2024 08:40 Ответить
хто про що, а боти ішака про "пєтю"
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25.10.2024 07:20 Ответить
ти настільки тупа нікчема, що навіть не спроможня усвідомити той факт, що виправдовувати пройопи ішака, постійно посилаючись на попередників, після того, як пройшло стільки років, лише підкреслює його нікчемність
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25.10.2024 07:43 Ответить
мене завжди вражала спроможність ботів ішака демонструвати дива еквілібристики
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25.10.2024 07:48 Ответить
Згідно новому правопису це ботіха, ботяха чи ботиня
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25.10.2024 08:24 Ответить
ботинкиня?
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25.10.2024 08:26 Ответить
ботеса
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25.10.2024 11:15 Ответить
Тобі то що до України і до Порошенка, жителька ситої Німеччини?
Отримуй свою соцдопомогу і переймайся шлунком.
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25.10.2024 07:45 Ответить
от за що я люблю подібні камінг-аути - вони збирають повний перелік дебілів під іконкою "Хто лайкнув" 🤣😂
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25.10.2024 08:24 Ответить
А докази "жирування за рахунок нелегалів", Є? І як це він може робить - "за рахунок нелегалів"? Обходить їх з пістолетом в руках? Здається мені ти прийшла сюди з іншою метою - "аби язиком ляпнуть" та кинуть жменю лайна в оюдину, якої ти й мізинця не варта...
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25.10.2024 07:52 Ответить
Та "бери, що хочеш"... От тільки надай докази своїм наклепам... Щоб ми тебе БРЕХУХОЮ не називали...
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25.10.2024 08:18 Ответить
І зробити відбиток язика в zeленій
ж/оп/і
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25.10.2024 08:27 Ответить
Кацапські методички від агента панасєнкова розповсюджуєте? Вигадайте про монстра наприклад чи танатоса. А то написано у майора про ведмедя, то треба і талдичити про ведмедя. От манголія живе якось то і добре їй. Так виходить кацапчику? Ха ха ха.
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25.10.2024 08:53 Ответить
Ніхто їх не штовхав, заспокойтеся. А в себе вдома маємо право поводитися, як ваажаємо за потрібне. Не питаючи дозволу в когось там. Нападають вони, вже вкотре протягом їхньої нікчемної 1000-річної історії, тому що сидять в холодних болотах, а в нас - чорнозем та тепле море. От і лізуть, а брешуть шо їх штовхнули, бачте.
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25.10.2024 09:03 Ответить
Katsap detected. Ніхто вас в Україні "ведмедями" не важає. Дегенаритвне алко населення.

Щодо наративу "самі винуваті", то хочу нагадати ,що відповідь лежить на поверхні. Україна навідміну від інших сусідів є екзестенційною загрозою Московії, бо і сама вкрадена назва "Росія" і фейкова історія Московії претендують на територію України.
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25.10.2024 12:07 Ответить
Почекай, то ж недавно казали про їх "відчай", бо залучають вже корейців до війни...
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25.10.2024 07:30 Ответить
Ми не можемо виграти людьми, тільки новою західною зброєю в достатній кількості, а ость тут все впреться в що хоче Америка.
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25.10.2024 07:37 Ответить
американці говнюки - вони розвели ішака і тихо пішли в кущі
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25.10.2024 07:44 Ответить
"У Росії є план відновлення цих сухопутних сил і розгортання їх"

А у вас ***** єдиний план це сховатись за Українцями і спостерігати допоки вони не прийдуть до вас самих. Кончені п*дараси ніяк більше їх не назвеш. Нічим від кацапів не відрізняються. Україні потрібна ЯЗ і якомога швидше...на цих щурів надії немає. І я прикрасно розумію що ЗеРмаКаКаМ довіри теж немає. Ну хочаб хтось мусе бути хто розуміє що України і її населення фактично не стане буквально ще рік часу і то не факт якщо не буде якоїсь реальної протидії кацапам. Якщо партнери х*р ложили то мусе бути стимул по типу плана самсона як у Ізраїля щоб їх заохочити
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25.10.2024 07:52 Ответить
Україна буде і населення буде. Яка вам справа до України взагалі.? До чого ви залучені? Або за що відповідаєте? Просто потицяти у клавіатуру? Ха ха ха.
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25.10.2024 08:44 Ответить
Він піарщиком у ***** підпрацьовує? Залякує, щоб Україна швидше капітулювала?
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25.10.2024 08:01 Ответить
як раз більше схоже, що він залякує західний естеблішмент, щоб давали більше бабла на його департамент
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25.10.2024 08:05 Ответить
Цей Кеволі приміряє картину бойових дій російсько-української війни "на себе", тобто на армію США: як би вона діяла, які могли бути втрати і чи були б вони прийнятними. Через це й мова у нього зайшла про стратегіні сили ракетних військ, авіації і флоту пітьми.
Його висновок: "Ні. Лізти не слід. Бо дуже страшно навіть від самої думки про це.". І його позиція в Америці наразі переважає.
Вилікувати цю хронічну "хворобу" Заходу щодо так званого "недопущення ескалації" можна лише одним способом: ударами по стратегічних об'єктах в глибині території пітьми. І Україна, як свідчать останні , це вже спроможна робити.
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25.10.2024 08:09 Ответить
Побачив! - прозорливість зашкалює
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25.10.2024 08:15 Ответить
Сидять і тихо усираються з переляку і від думки, що необхідно приймати реальні дієві рішення. Чекають Перл Гарбор 2. Я думаю, що дочекаються - правда нас до того часу вже може не бути...
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25.10.2024 08:41 Ответить
Нас це кого? Ха ха ха.
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25.10.2024 08:46 Ответить
тебе, довбойоба, в першу чергу...
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25.10.2024 09:21 Ответить
Я то буду. Не переживай. Ти пиши за себе. Тебе не буде. Це дуже добре буде. Взагалі не розумію для чого ти? Перл харборщик. Ха ха ха.
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25.10.2024 09:31 Ответить
Схоже, що яйця в НАТО має тільки Ердоган
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25.10.2024 09:01 Ответить
Сидячі в Казані.
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25.10.2024 09:58 Ответить
Це 10-12 тисяч північнокорейців так його налякали? Він їх сприймає як зомбаків, яких ніщо вбити не може? Мдє, вже хто тільки не говорив, що нато ніколи не буде воювати - ну, 3,14здьож же, як якихось бідуїнів бомбити, так це не про воювати? Гра престолів відпочиває...
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25.10.2024 09:28 Ответить
Він просто каже що треба готуватись, от і все, чого тут такий галас підняли?
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25.10.2024 10:00 Ответить
Численность личного состава выросла, а численность техники и её качество снизилось при это в несколько раз...
Но про это Каволли тактично умолчал, его задача денег выбить с переляканных политиков.
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25.10.2024 10:22 Ответить
Ага, не постраждала. Саме тому в піхоту кинули ракетників і моряків. А на гольфкарах замість БМП вони штурмують папріколу.
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25.10.2024 10:31 Ответить
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25.10.2024 10:54 Ответить
А те що танки 55 року, гаубиці таких самих років, корейські та іранські ракети, по технологіям якщо зрівнювати з американськими це теж 60 роки, і не постраждали, це розцінювати як безмежний американсько-німецький мандраж)
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25.10.2024 10:55 Ответить
Як би в кацапів не було б проблем.... нахера їм корейці?
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25.10.2024 12:57 Ответить
НАТА абсциката
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25.10.2024 13:08 Ответить
У цьому випадку виходять на перше місце три секретні додатки до плану зеленского - 1. Все вкрадене зеленским та йього посіпаками за п'ять з гаком років не може бути конфісковане. 2. рашисти забезпечують виїзд зеленского та всіх йього посіпак без перешкод за кордон з усім награбованим - бо саме вони забезпечили виконання домовленостей зеленского-патрушева у Омані. 3. У всьому винен Порошенко.
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25.10.2024 13:09 Ответить
Попри значні втрати, армія РФ має потужні бойові сили, які майже не постраждали від війни, - Каволі Джерело:

ЗОЛОТІ СЛОВА ІСТИНИ.
Обісцяною тряпкою всім ботам і прихильникам ОП і Зеленського які співають йому переможні пісні.
Нажаль 1 тис. втрат російського війська для росії це зараз ні про що - вони одних українських дітей вивезли на болота 120 ТИСЯЧ.
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25.10.2024 14:18 Ответить
Перевожу на людський... Українці ще не достатньо вбили і також мають помирати далі поки вони наважаться не просування червоних ліній... але що і куди рухається не розуміють Не розуміють, що іх слабкість бачить ворог і скоро будуть воювати не тільки з РФ. но і з КНДР та КНР...
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25.10.2024 14:48 Ответить
Бреше той Каволі, Буданову казав що ще на один залп і все , і у Росії скінчаться ракети.
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25.10.2024 15:31 Ответить
С учётом размена даже при более мощной военной машине всё не так радужно для РФ. Особенно, если Украина займётся военной коррупцией. И свадебными фотографами в ВР. Градус комментария главнокомандующего США адресован аудитории стран NATO. Этот комментарий не имеет цели устрашить нас.
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26.10.2024 16:03 Ответить
 
 