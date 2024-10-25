Несмотря на значительные потери, армия РФ имеет мощные боевые силы, почти не пострадавшие от войны, - Каволи

Россия все еще имеет силы, которые не были задействованы в войне в полной мере. В частности, дальняя авиация, ракетные силы стратегического назначения, оборонительные подразделения и подводные средства. Большая часть тактической авиации РФ еще не вовлечена в конфликт.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Business Insider, об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи.

По его словам, российские военные, которые действуют в Украине, и удары, которые они наносят, должны рассматриваться в контексте всей их военной структуры.

"Поэтому, несмотря на значительные потери в наземной сфере, в остальной военной структуре России остается огромный потенциал - как обычный, так и ядерный, и необходимо иметь это в виду", - предупредил Каволи.

Он подчеркнул, что в то время, как российские сухопутные силы понесли серьезные потери во время боевых действий в Украине, Москва сделала заметные шаги для их восстановления:

"Военная сила - сухопутная сила - внутри Украины сегодня значительно больше, чем сухопутная сила, которая была там в начале войны, поэтому российская армия фактически выросла за этот период".

В то же время, по словам генерала, у россиян сейчас есть проблемы с качеством оружия, некоторое оборудование может быть не самым новым, но оно опять же локализовано для сухопутных войск".

"У России есть план восстановления этих сухопутных сил и развертывания их, опять же, на границах НАТО. Это план, который они обнародовали, о котором они говорили, и это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно", - добавил Каволи.

Напомним, первые подразделения военных из КНДР, которые готовились на восточных российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий российско-украинской войны, в частности, 23 октября 2024 года их появление зафиксировано в Курской области РФ.

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