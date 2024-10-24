Полет "мангала" снимает уцелевший оккупант после взрыва своей техники, пораженной украинским дроном. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись детонации российской техники, пораженной дроном, и падения антидронового мангала, который взрывной волной подняло высоко в воздух.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделал уцелевший после атаки оккупант. На кадрах видно мощный взрыв и падающие на землю обломки вражеской техники. Самым большим обломком, который попал в поле зрения камеры телефона захватчика, был "мангал" на фоне голубого неба.

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