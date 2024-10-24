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Полет "мангала" снимает уцелевший оккупант после взрыва своей техники, пораженной украинским дроном. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись детонации российской техники, пораженной дроном, и падения антидронового мангала, который взрывной волной подняло высоко в воздух.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись сделал уцелевший после атаки оккупант. На кадрах видно мощный взрыв и падающие на землю обломки вражеской техники. Самым большим обломком, который попал в поле зрения камеры телефона захватчика, был "мангал" на фоне голубого неба.

Смотрите: Ликвидация оккупантов в стрелковом бою: "Для этих двух "эсвэо" уже закончилось". ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) дроны (4123)


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Топ комментарии
+16
Якби того хробака примангалило було б взагалі епічненько.
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24.10.2024 13:36 Ответить
+10
Та не бігай ти так, за тобою вже дрон зі скидом вилетів.
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24.10.2024 13:33 Ответить
+9
В обладунках нетренованій людині думаю важко бігати. А треновані в росіян ще в 2022 році закінчилися.
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24.10.2024 13:44 Ответить
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Та не бігай ти так, за тобою вже дрон зі скидом вилетів.
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24.10.2024 13:33 Ответить
Та то він на зустріч побіг.
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24.10.2024 13:44 Ответить
вражає повсягденність кадру... блакитне небо, хмаринки, зелена травичка, деревца, тут танк бахнув, зелені кустики, летить мангал...
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24.10.2024 17:36 Ответить
Погоджуюсь, було б набагато епічніше, якби той мангал поцілив тому кацапу в його дурну голову!
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24.10.2024 22:48 Ответить
та да... і щоб в кінці відео було "ХРЯК" і кровища по екрану телефону - ХЛЮП
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25.10.2024 07:16 Ответить
Якби того хробака примангалило було б взагалі епічненько.
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24.10.2024 13:36 Ответить
Дихалка ні в 3.14зду в них- палять, мабуть....
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24.10.2024 13:41 Ответить
В обладунках нетренованій людині думаю важко бігати. А треновані в росіян ще в 2022 році закінчилися.
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24.10.2024 13:44 Ответить
Треба міцніше "мангали" приварювати.
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24.10.2024 13:43 Ответить
якіж ганд0ни, уходім-уходім... суки, що ви забули на українській землі???
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24.10.2024 14:02 Ответить
Кацап побіг за шашликами? Бо мангал став у більш зручну позицію.
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24.10.2024 14:10 Ответить
Уцілілий подумав: "Вмєсто мангала должен бил полєтєть я".
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24.10.2024 14:13 Ответить
"Сам погібай но мангал спасай".
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24.10.2024 14:14 Ответить
я так розумію, як що відео викладене, то мангал не спас свого хазяїна.
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24.10.2024 14:19 Ответить
говорит : никого не задело ??? типпа , если задело ,то он БРОСИТСЯ спасать ))))
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24.10.2024 16:45 Ответить
Як же репожери бісять з отією «полкою», уйобіща залішанські🤬.
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24.10.2024 17:13 Ответить
А могло й пузо проткнути арматуриною)))) оПУканти, їдіть геть, тут вас чекають лише смерть та страждання
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24.10.2024 20:24 Ответить
 
 