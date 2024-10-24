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Новости Видео Война
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Бойцы в стрелковом бою ликвидировали оккупантов: "Похоже, для этих двух "эсвео" уже закончилось". ВИДЕО

Украинские воины из 425-го ОШБ "Скала" ликвидировали двух оккупантов в стрелковом бою на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевых действий опубликована в соцсетях. На записи видно, как двое оккупантов пытаются спрятаться за одним бетонным столбом: один из них через мгновение получает ранение и погибает, еще через секунду пулю "ловит" и его приспешник.

Также смотрите: По меньшей мере четырех оккупантов ликвидировал украинский воин в ближнем бою. ВИДЕО беспилотника

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армия РФ (19703) уничтожение (7273) Донецкая область (10009) бой (182)


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кабздон чекає
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24.10.2024 12:44 Ответить
Бажаю тобі, щоб тебе вбив той, хто вміє вбивати! ("Одного разу на Дикому Заході")
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24.10.2024 12:45 Ответить
мелочь, а приятно!
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24.10.2024 12:46 Ответить
Добре..
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24.10.2024 12:55 Ответить
Куля пробила стовп я так розумію. Мабуть саме краще для цивільних якщо попали у таку перестрілку просто лягти на землю і надіятися що в тебе не стрільнуть. Всі ці кіно де у перестрілках ховаються за машинами чи за дерев'яними столами чи прилавками це просто фейк.
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24.10.2024 13:03 Ответить
Нє, куля не пробиває бетонний стовп. Чувак по габаритах не вгадав.
Або десь зверху одиночними добивали. Або просто проти них гарний стрілець трапився.
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24.10.2024 14:12 Ответить
денацификация прошла успешно.
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24.10.2024 13:22 Ответить
Баян, але то таке
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24.10.2024 13:45 Ответить
 
 