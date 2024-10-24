Бойцы в стрелковом бою ликвидировали оккупантов: "Похоже, для этих двух "эсвео" уже закончилось". ВИДЕО

Украинские воины из 425-го ОШБ "Скала" ликвидировали двух оккупантов в стрелковом бою на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевых действий опубликована в соцсетях. На записи видно, как двое оккупантов пытаются спрятаться за одним бетонным столбом: один из них через мгновение получает ранение и погибает, еще через секунду пулю "ловит" и его приспешник.

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