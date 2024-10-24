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Новости Видео Война
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По меньшей мере четырех оккупантов ликвидировал украинский воин в ближнем бою. ВИДЕО беспилотника

Украинский воин в ближнем бою ликвидировал по меньшей мере четырех оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами противостояния во время зачистки здания от захватчиков опубликована в соцсетях.

"Просто невероятное мужество и отвага воина 425-го отдельного штурмового батальона, что заслуживает самых высоких наград! На Покровском направлении фронта украинский боец при поддержке дронов с воздуха зачищает от противника здания возле Новогродовской шахты. Один за другим с помощью стрелкового оружия и гранат наш герой ликвидирует российских солдат. Там, где держит оборону "СКАЛА"", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Бойцы 3 ОШБр уничтожили ББМ, орудие, антенну, а также укрытие и позиции оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19703) уничтожение (7273) Донецкая область (10009) бой (182)


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Топ комментарии
+48
Черговому українському супергерою-респектище...
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24.10.2024 11:25 Ответить
+34
я аж дихання зачаїв....
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24.10.2024 11:25 Ответить
+25
А цей справжнівй Герой отримає за вбитих паРашкінців таку саму нагороду, як Татаров або Кошовий?...
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24.10.2024 11:43 Ответить
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я аж дихання зачаїв....
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24.10.2024 11:25 Ответить
Черговому українському супергерою-респектище...
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24.10.2024 11:25 Ответить
Контрстрайк. Enemy down
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24.10.2024 11:35 Ответить
наші воїни на цій війні стали профі екстра класу. Дай Бог вам удачі
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24.10.2024 11:36 Ответить
Звічайно слава герою,але такіх віпадків не мае бути взагалі бо русня повінна вмираті на відстані...
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24.10.2024 11:37 Ответить
тут я згоден, героїзм - це прямий результат пройобу командування
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24.10.2024 11:40 Ответить
Man with steel balls
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24.10.2024 11:40 Ответить
вот он ЖИВОЙ ПРИМЕР НАШЕГО ГЕРОЯ !!!!((( не обосрался , не думал о себе и своих РОДНЫХ !!! у него одна задача : ЗАЩИЩАТЬ СВОЮ Украину до последнего патрона , до последней капли крови !!!! Господи , как им трудно там (((((
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24.10.2024 11:41 Ответить
А цей справжнівй Герой отримає за вбитих паРашкінців таку саму нагороду, як Татаров або Кошовий?...
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24.10.2024 11:43 Ответить
Зе особисто буде нагороджувати , але це ж не чеченці не кадирівці - тому не гарантовано....
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24.10.2024 11:47 Ответить
Не хочу бачити більше таких відео,кацап має здихати задовго до того як він зіткнется з воїном ЗСУ,ще на підступах.В таких боях нам не виграти,свинособак більше,ще й ****** корейці а героїв у нас таких мало,кожен вагу золота на вагу цілої України..Тільки дрони тільки арта і перемелювати з дялеку цю всю наволоч
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24.10.2024 11:46 Ответить
З першої секунди не троє кацапів, а четверо, один сидить ближче всіх під зеленими воротами і гине першим. На 24 -27 сек., хтось забігає в обороняєму будівлю з дальньої сторони.
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24.10.2024 11:47 Ответить
Hitman
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24.10.2024 11:56 Ответить
"позицію втримано"...то це така позиція, з якої потрібно кидатися уперед один проти відділення, щоб її втримати?
Я думав, позиція - це коли ти захищений, а ворог - ні, коли пристріляні всі підходи до позиції і тд.
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24.10.2024 11:59 Ответить
один мотивований воїн краще ніж ... ... і, зрештою, він краще буде підготовлений до зустрічі з ворогом, саме через мотивацію
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24.10.2024 12:04 Ответить
Ось це і є справжній українець, а не за паспортом чи місцем проживання ...
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24.10.2024 19:21 Ответить
Навіть в контрстрайк так не вийде! Крутий чувак!
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24.10.2024 12:17 Ответить
Не здивуюсь якщо наші воїни валять років з заплющеними очима
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24.10.2024 12:28 Ответить
Молодець
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24.10.2024 12:53 Ответить
Смерть свинособакам!
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24.10.2024 13:02 Ответить
слава воїну, його хоробрості й мужності
я розумію що татаров так само мочив чеченців в Києві.....
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24.10.2024 13:13 Ответить
Почему он один?
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24.10.2024 13:54 Ответить
Даруй йому боже здоров'я! Виживи братику!
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24.10.2024 17:55 Ответить
війдчуй різницю між вмотивованими і бусифікованими
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24.10.2024 18:15 Ответить
Є народ і є населення - дві великі різниці ...
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24.10.2024 19:27 Ответить
тепер зробіть про нього репортаж, покажіть обличчя і хай розповість звідки і де вся його родина
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24.10.2024 18:37 Ответить
Єдина армія в світі, яка здатна перемогти "балалаечників". Слава ЗСУ! Вічна пам'ять загиблим за волю українців!
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25.10.2024 09:43 Ответить
 
 