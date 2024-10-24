По меньшей мере четырех оккупантов ликвидировал украинский воин в ближнем бою. ВИДЕО беспилотника

Украинский воин в ближнем бою ликвидировал по меньшей мере четырех оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами противостояния во время зачистки здания от захватчиков опубликована в соцсетях.

"Просто невероятное мужество и отвага воина 425-го отдельного штурмового батальона, что заслуживает самых высоких наград! На Покровском направлении фронта украинский боец при поддержке дронов с воздуха зачищает от противника здания возле Новогродовской шахты. Один за другим с помощью стрелкового оружия и гранат наш герой ликвидирует российских солдат. Там, где держит оборону "СКАЛА"", - отмечает в комментарии автор публикации.

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