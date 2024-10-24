По меньшей мере четырех оккупантов ликвидировал украинский воин в ближнем бою. ВИДЕО беспилотника
Украинский воин в ближнем бою ликвидировал по меньшей мере четырех оккупантов на Покровском направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами противостояния во время зачистки здания от захватчиков опубликована в соцсетях.
"Просто невероятное мужество и отвага воина 425-го отдельного штурмового батальона, что заслуживает самых высоких наград! На Покровском направлении фронта украинский боец при поддержке дронов с воздуха зачищает от противника здания возле Новогродовской шахты. Один за другим с помощью стрелкового оружия и гранат наш герой ликвидирует российских солдат. Там, где держит оборону "СКАЛА"", - отмечает в комментарии автор публикации.
Топ комментарии
+48 Александр Чуднивец #474549
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+34 Luk Viktor
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+25 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий24.10.2024 11:43 Ответить Ссылка
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не чеченціне кадирівці - тому не гарантовано....
Я думав, позиція - це коли ти захищений, а ворог - ні, коли пристріляні всі підходи до позиції і тд.
я розумію що татаров так само мочив чеченців в Києві.....