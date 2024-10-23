Бойцы 3 ОШБр уничтожили ББМ, орудие, антенну, а также укрытие и позиции оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Воины 3-й отдельной штурмовой бригады на рубежах Харьковщины уничтожили российские ББМ, пушку, антенну, а также укрытия и позиции оккупантов.
Кроме того бойцы атаковали вражескую машину с пехотой и мотоцикл, сообщает Цензор.НЕТ.
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GICKO_ BANAN
показать весь комментарий23.10.2024 18:26 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Amber
показать весь комментарий23.10.2024 20:05 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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