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Бойцы 3 ОШБр уничтожили ББМ, орудие, антенну, а также укрытие и позиции оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Воины 3-й отдельной штурмовой бригады на рубежах Харьковщины уничтожили российские ББМ, пушку, антенну, а также укрытия и позиции оккупантов.

Кроме того бойцы атаковали вражескую машину с пехотой и мотоцикл, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Украинские воины сняли ликвидацию оккупанта, который стоял неподвижно среди поля. ВИДЕО

Автор: 

Харьковщина (5577) уничтожение (7265) 3-я Отдельная штурмовая бригада (445) ББМ (27)


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Дякуємо козакам із 3 ОШБр за знищення клятої сарани та захист нашої Вітчизни! Слава ЗСУ!
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23.10.2024 18:26 Ответить
Героям України слава 🙏🏼🙏🏼🙏🏼👍🏼👍🏼👍🏼
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23.10.2024 20:05 Ответить
 
 