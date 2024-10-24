Ліквідація окупантів у стрілецькому бою: "Для цих двох "есвео" вже закінчилося". ВIДЕО

Українські воїни із 425-го ОШБ "Скала" ліквідували двох окупантів у стрілецькому бою на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойових дій опублікований у соцмережах. На записі видно, як двоє окупантів намагаються сховатися за одним бетонним стовпом: один із них за мить отримує поранення та гине, ще за секунду кулю "ловить" і його поплічник.

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