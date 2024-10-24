УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11641 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
12 818 8

Ліквідація окупантів у стрілецькому бою: "Для цих двох "есвео" вже закінчилося". ВIДЕО

Українські воїни із 425-го ОШБ "Скала" ліквідували двох окупантів у стрілецькому бою на покровському напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойових дій опублікований у соцмережах. На записі видно, як двоє окупантів намагаються сховатися за одним бетонним стовпом: один із них за мить отримує поранення та гине, ще за секунду кулю "ловить" і його поплічник.

Дивіться: Щонайменше чотирьох окупантів ліквідував український воїн у ближньому бою. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17866) знищення (7593) Донецька область (8825) бій (182)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СВО закінчилося - всі на концерт...
кабздон чекає
показати весь коментар
24.10.2024 12:44 Відповісти
Бажаю тобі, щоб тебе вбив той, хто вміє вбивати! ("Одного разу на Дикому Заході")
показати весь коментар
24.10.2024 12:45 Відповісти
мелочь, а приятно!
показати весь коментар
24.10.2024 12:46 Відповісти
Добре..
показати весь коментар
24.10.2024 12:55 Відповісти
Куля пробила стовп я так розумію. Мабуть саме краще для цивільних якщо попали у таку перестрілку просто лягти на землю і надіятися що в тебе не стрільнуть. Всі ці кіно де у перестрілках ховаються за машинами чи за дерев'яними столами чи прилавками це просто фейк.
показати весь коментар
24.10.2024 13:03 Відповісти
Нє, куля не пробиває бетонний стовп. Чувак по габаритах не вгадав.
Або десь зверху одиночними добивали. Або просто проти них гарний стрілець трапився.
показати весь коментар
24.10.2024 14:12 Відповісти
денацификация прошла успешно.
показати весь коментар
24.10.2024 13:22 Відповісти
Баян, але то таке
показати весь коментар
24.10.2024 13:45 Відповісти
 
 