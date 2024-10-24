Політ "мангалу" фільмує уцілілий окупант після вибуху своєї техніки, ураженої українським дроном. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис детонації російської техніки, ураженої дроном, та падіння антидронового мангалу, який вибуховою хвилею підняло високо у повітря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив уцілілий після атаки окупант. На кадрах видно потужний вибух і падаючі на землю уламки ворожої техніки. Найбільшим уламком, який потрапив у поле зору камери телефону загарбника, був "мангал" на фоні блакитного неба.

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