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Політ "мангалу" фільмує уцілілий окупант після вибуху своєї техніки, ураженої українським дроном. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис детонації російської техніки, ураженої дроном, та падіння антидронового мангалу, який вибуховою хвилею підняло високо у повітря.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис зробив уцілілий після атаки окупант. На кадрах видно потужний вибух і падаючі на землю уламки ворожої техніки. Найбільшим уламком, який потрапив у поле зору камери телефону загарбника, був "мангал" на фоні блакитного неба.

Дивіться: Ліквідація окупантів у стрілецькому бою: "Для цих двох "есвео" вже закінчилося". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17866) знищення (7593) дрони (4925)


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Топ коментарі
+16
Якби того хробака примангалило було б взагалі епічненько.
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24.10.2024 13:36 Відповісти
+10
Та не бігай ти так, за тобою вже дрон зі скидом вилетів.
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24.10.2024 13:33 Відповісти
+9
В обладунках нетренованій людині думаю важко бігати. А треновані в росіян ще в 2022 році закінчилися.
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24.10.2024 13:44 Відповісти
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Та не бігай ти так, за тобою вже дрон зі скидом вилетів.
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24.10.2024 13:33 Відповісти
Та то він на зустріч побіг.
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24.10.2024 13:44 Відповісти
вражає повсягденність кадру... блакитне небо, хмаринки, зелена травичка, деревца, тут танк бахнув, зелені кустики, летить мангал...
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24.10.2024 17:36 Відповісти
Погоджуюсь, було б набагато епічніше, якби той мангал поцілив тому кацапу в його дурну голову!
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24.10.2024 22:48 Відповісти
та да... і щоб в кінці відео було "ХРЯК" і кровища по екрану телефону - ХЛЮП
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25.10.2024 07:16 Відповісти
Якби того хробака примангалило було б взагалі епічненько.
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24.10.2024 13:36 Відповісти
Дихалка ні в 3.14зду в них- палять, мабуть....
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24.10.2024 13:41 Відповісти
В обладунках нетренованій людині думаю важко бігати. А треновані в росіян ще в 2022 році закінчилися.
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24.10.2024 13:44 Відповісти
Треба міцніше "мангали" приварювати.
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24.10.2024 13:43 Відповісти
якіж ганд0ни, уходім-уходім... суки, що ви забули на українській землі???
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24.10.2024 14:02 Відповісти
Кацап побіг за шашликами? Бо мангал став у більш зручну позицію.
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24.10.2024 14:10 Відповісти
Уцілілий подумав: "Вмєсто мангала должен бил полєтєть я".
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24.10.2024 14:13 Відповісти
"Сам погібай но мангал спасай".
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24.10.2024 14:14 Відповісти
я так розумію, як що відео викладене, то мангал не спас свого хазяїна.
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24.10.2024 14:19 Відповісти
говорит : никого не задело ??? типпа , если задело ,то он БРОСИТСЯ спасать ))))
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24.10.2024 16:45 Відповісти
Як же репожери бісять з отією «полкою», уйобіща залішанські🤬.
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24.10.2024 17:13 Відповісти
А могло й пузо проткнути арматуриною)))) оПУканти, їдіть геть, тут вас чекають лише смерть та страждання
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24.10.2024 20:24 Відповісти
 
 