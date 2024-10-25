Сутки на Донетчине: рашисты убили 5 жителей, еще один человек получил ранения

За сутки россияне 12 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 228 человек, в том числе 20 детей.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Курахово повреждены частные дома, в Кураховке - детсад, в Дачном повреждены 5 домов, еще 2 - в Веселой Роще.

В результате обстрела в Покровской громаде погибли три человека. Вчера, 24 октября в 15:30 в результате обстрела с. Даченское погибла местная жительница, 1961 года рождения. Поврежден частный жилой дом. В Зеленом погибли 2 человека, повреждены 3 дома

Краматорский район

В Константиновке повреждены 3 дома, админздание, линия электропередач и 2 автомобиля. В Алексеево-Дружковке 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены помещения "Новой почты" и админздания.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома, еще 4 - в Резниковке. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов, многоэтажка и 2 складских помещения.

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