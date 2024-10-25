Доба на Донеччині: рашисти вбили 5 жителів, ще одна людина дістала поранення

За добу росіяни 12 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 228 людей, у тому числі 20 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

У Кураховому пошкоджено приватні будинки, у Курахівці - дитсадок, у Дачному пошкоджено 5 будинків, ще 2 - у Веселому Гаю.

Внаслідок обстрілу в Покровській громаді загинула три людини. Вчора, 24 жовтня о 15:30 внаслідок обстрілу с. Даченське загинула місцева жителька, 1961 року народження. Пошкоджено приватний житловий будинок. У Зеленому загинули 2 людини, пошкоджено 3 будинки

Краматорський район

У Костянтинівці пошкоджені 3 будинки, адмінбудівля, лінія електропередач і 2 автомобілі. В Олексієво-Дружківці 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено приміщення "Нової пошти" та адмінбудівлі.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 4 будинки, ще 4 - у Різниківці. У Часовоярській громаді пошкоджені 9 приватних будинків, багатоповерхівка і 2 складські приміщення.

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