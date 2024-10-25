11 российских программистов отстранили от работы над ядром Linux
Более 10 российских программистов удалили из списка ключевых разработчиков ядра операционной системы Linux.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Отмечается, что это произошло 11 октября. Изменения в список внес американский программист Грег Кроа-Хартман. Он отвечает за поддержку стабильной версии ядра ОС.
Объяснил это он "требованиями комплаенса" (процедуры мониторинга соответствия работы компаний законодательству).
Так, удалили 11 программистов.
У 10 из 11 удаленных разработчиков электронная почта размещена в зоне .Ru. Одиннадцатый работает у российского разработчика микропроцессоров "Байкал Электроникс". Внесенный ими в ядро код остался в системе, также в списке разработчиков как ядра, так и всей ОС Linux, остались другие граждане России. Из решения не ясно, будут ли приниматься новые исправления от удаленных программистов.
Создатель ОС Линус Торвальд 23 октября намекнул, что решение связано с введенными против РФ санкциями. Такие рекомендации предоставили юристы.
"Различные требования комплаенса" касаются не только США. Если вы все еще не слышали о санкциях против России, попробуйте почитать новости. И под "новостью" я не имею в виду спам, спонсируемый российским государством", - пояснил он.
"Пожалуйста, используйте ту жижу, которую вы называете мозгами. Я финн. Неужели вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию? Очевидно... вы не знаете историю", - добавил Торвальд.
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Коли вже ті українці оркостану нарешті усвідомлять що вони є українці
Он хрипатий пісюграй - у нього і паспорт є, і само воно тут, але ж воно НІКОЛИ не було і НЕ буде українцем.
доречі випустають їх на Тайвані, компанія TSMC !!! у вікі про нього пишуть якусь дічь:
Baikal-M - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80 процессор с низким энергопотреблением семейства https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Baikal_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1 Baikal https://en.wikipedia.org/wiki/Baikal_CPU [англ.] , разработанный российской компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal_Electronics Baikal Electronics . Обеспечивает производительность между процессорами https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom Intel Atom E3940 и https://ru.wikipedia.org/wiki/Kaby_Lake Core i3-7300Т (ближе к последнему)https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-1 [1] .
Разработка и производство2016 - анонсированы сроки получения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 инженерных образцов https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-2 [2] . 2018 - завершена разработка. 2019 - начат выпуск на мощностях тайваньской компании https://ru.wikipedia.org/wiki/TSMC TSMC . октябрь 2019 года - процессор и продукты на его основе представлены на закрытой выставке «Микроэлектроника 2019»https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-5 [5] . 22 октября 2019 на форуме «Открытые инновации» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80) Сколкове состоялась презентация процессораhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-6 [6] . 28 августа 2020 года - представлен моноблок «Гравитон М50Б» с чипом Байкал BE-M1000 и ОС Astra Linux стоимостью 150 тысяч рублейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-7 [7] .
Аж до того, що сервери ставали членами груп з поширення спаму та іншої фігні.
Нарешті дійшло.