11 российских программистов отстранили от работы над ядром Linux

Более 10 российских программистов удалили из списка ключевых разработчиков ядра операционной системы Linux.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что это произошло 11 октября. Изменения в список внес американский программист Грег Кроа-Хартман. Он отвечает за поддержку стабильной версии ядра ОС.

Объяснил это он "требованиями комплаенса" (процедуры мониторинга соответствия работы компаний законодательству).

Так, удалили 11 программистов.

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У 10 из 11 удаленных разработчиков электронная почта размещена в зоне .Ru. Одиннадцатый работает у российского разработчика микропроцессоров "Байкал Электроникс". Внесенный ими в ядро код остался в системе, также в списке разработчиков как ядра, так и всей ОС Linux, остались другие граждане России. Из решения не ясно, будут ли приниматься новые исправления от удаленных программистов.

Создатель ОС Линус Торвальд 23 октября намекнул, что решение связано с введенными против РФ санкциями. Такие рекомендации предоставили юристы.

"Различные требования комплаенса" касаются не только США. Если вы все еще не слышали о санкциях против России, попробуйте почитать новости. И под "новостью" я не имею в виду спам, спонсируемый российским государством", - пояснил он.

"Пожалуйста, используйте ту жижу, которую вы называете мозгами. Я финн. Неужели вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию? Очевидно... вы не знаете историю", - добавил Торвальд.

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