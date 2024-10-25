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11 российских программистов отстранили от работы над ядром Linux

Російських програмістів відсторонили від розробки ядра Linux

Более 10 российских программистов удалили из списка ключевых разработчиков ядра операционной системы Linux.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Отмечается, что это произошло 11 октября. Изменения в список внес американский программист Грег Кроа-Хартман. Он отвечает за поддержку стабильной версии ядра ОС.

Объяснил это он "требованиями комплаенса" (процедуры мониторинга соответствия работы компаний законодательству).

Так, удалили 11 программистов.

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У 10 из 11 удаленных разработчиков электронная почта размещена в зоне .Ru. Одиннадцатый работает у российского разработчика микропроцессоров "Байкал Электроникс". Внесенный ими в ядро код остался в системе, также в списке разработчиков как ядра, так и всей ОС Linux, остались другие граждане России. Из решения не ясно, будут ли приниматься новые исправления от удаленных программистов.

Создатель ОС Линус Торвальд 23 октября намекнул, что решение связано с введенными против РФ санкциями. Такие рекомендации предоставили юристы.

"Различные требования комплаенса" касаются не только США. Если вы все еще не слышали о санкциях против России, попробуйте почитать новости. И под "новостью" я не имею в виду спам, спонсируемый российским государством", - пояснил он.

"Пожалуйста, используйте ту жижу, которую вы называете мозгами. Я финн. Неужели вы думали, что я буду поддерживать российскую агрессию? Очевидно... вы не знаете историю", - добавил Торвальд.

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Автор: 

компьютеры (117) россия (96216) технологии (674) программное обеспечение (56)


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Топ комментарии
+15
молодець - це вам на маск...
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25.10.2024 10:33 Ответить
+12
Шось якось довго чекали. Ну краще пізно ніж ніколи.
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25.10.2024 10:33 Ответить
+10
давно пора було це зробити, хто його знає що туди напхали ці кацапські "програмісти" за вказівкою фсб !!! дуже дивно що це зробили тільки зараз !!!
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25.10.2024 10:36 Ответить
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молодець - це вам на маск...
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25.10.2024 10:33 Ответить
Шось якось довго чекали. Ну краще пізно ніж ніколи.
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25.10.2024 10:33 Ответить
давно пора було це зробити, хто його знає що туди напхали ці кацапські "програмісти" за вказівкою фсб !!! дуже дивно що це зробили тільки зараз !!!
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25.10.2024 10:36 Ответить
Накінець, треба почати чистити трохи розробників а то лінукс з надійної захищеної системи перетворюється потрохи в диряву як віндовс. Ще б китайців варто струснути.
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25.10.2024 10:47 Ответить
історичну пам'ять свого народу не знищити. Я Фін - ключова теза.
Коли вже ті українці оркостану нарешті усвідомлять що вони є українці
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25.10.2024 10:51 Ответить
А вони точно українці, бо наявність паспорту чи метрики ще не означає, що вони українці!
Он хрипатий пісюграй - у нього і паспорт є, і само воно тут, але ж воно НІКОЛИ не було і НЕ буде українцем.
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25.10.2024 12:07 Ответить
Байкал Электроникс это AMD десятилетней давности
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25.10.2024 10:54 Ответить
якщо вірити картинці то це ARM не заю якої давності - 5-10 річної точно


доречі випустають їх на Тайвані, компанія TSMC !!! у вікі про нього пишуть якусь дічь:
Baikal-M - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80 процессор с низким энергопотреблением семейства https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Baikal_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1 Baikal https://en.wikipedia.org/wiki/Baikal_CPU [англ.] , разработанный российской компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal_Electronics Baikal Electronics . Обеспечивает производительность между процессорами https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom Intel Atom E3940 и https://ru.wikipedia.org/wiki/Kaby_Lake Core i3-7300Т (ближе к последнему)https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-1 [1] .
Разработка и производство2016 - анонсированы сроки получения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 инженерных образцов https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-2 [2] . 2018 - завершена разработка. 2019 - начат выпуск на мощностях тайваньской компании https://ru.wikipedia.org/wiki/TSMC TSMC . октябрь 2019 года - процессор и продукты на его основе представлены на закрытой выставке «Микроэлектроника 2019»https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-5 [5] . 22 октября 2019 на форуме «Открытые инновации» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80) Сколкове состоялась презентация процессораhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-6 [6] . 28 августа 2020 года - представлен моноблок «Гравитон М50Б» с чипом Байкал BE-M1000 и ОС Astra Linux стоимостью 150 тысяч рублейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-7 [7] .

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25.10.2024 11:24 Ответить
Якось інтересу для поставив Zorin OS, а потім зніс бо створена росіянином хоч і в Ірландії. Бо багато таких умовних ,,Телеграм,, по світу кацапи насаждають. І це не просто так. Це з прицілом на десятиріччя. А потім під їхнім контролем частина планети, як з'ясується.
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25.10.2024 11:07 Ответить
Телеграм по світу просуває американський інвестфонд, які вклали туди гроші, банк JP Morgan інвестував 1.75 млрд в нього в 21 році, коли рік перед тим SEC заблокувала запуск TON і поширення токенів Gram .
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25.10.2024 11:17 Ответить
я колись пробував ставити цю "ОС" - не сподобалося, вже краще Ubuntu or Debian, з DE що сподобалося, наприклад mate, cinamon, xfce ...
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25.10.2024 11:29 Ответить
Вже років з 20 вони вставляли шкідливий код в дистрибутиви.
Аж до того, що сервери ставали членами груп з поширення спаму та іншої фігні.
Нарешті дійшло.
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25.10.2024 12:13 Ответить
в усіх глобальних ІТ компаніях існують ті чи інші чорні списки чи то по ІР фільтрації, домейнам, країнам ... так ось в цих списках завжди побачиш, рашу, китай, іран, ПК. так що в новині немає нічого незвичного.
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25.10.2024 12:57 Ответить
 
 