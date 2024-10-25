11 російських програмістів відсторонили від роботи над ядром Linux
Понад 10 російських програмістів видалили зі списку ключових розробників ядра операційної системи Linux.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Зазначається, що це сталося 11 жовтня. Зміни до списку вніс американський програміст Грег Кроа-Хартман. Він відповідає за підтримку стабільної версії ядра ОС.
Пояснив це він "вимогами комплаєнсу" (процедури моніторингу відповідності роботи компаній законодавству).
Так, видалили 11 програмістів.
У 10 із 11 віддалених розробників електронна пошта розміщена в зоні .Ru. Одинадцятий працює у російському розробнику мікропроцесорів "Байкал Електронікс". Внесений ними до ядра код залишився у системі, також у списку розробників як ядра, так і всієї ОС Linux, залишилися інші громадяни Росії. З рішення не ясно, чи прийматимуться нові виправлення від видалених програмістів.
Творець ОС Лінус Торвальд 23 жовтня натякнув, що рішення пов'язане із запровадженими проти РФ санкціями. Такі рекомендації надали юристи.
"Різні вимоги комплаєнсу" стосуються не тільки США. Якщо ви все ще не чули про санкції проти Росії, спробуйте почитати новини. І під "новиною" я не маю на увазі спам, спонсорований російською державою", – пояснив він.
"Будь ласка, використовуйте ту жижу, яку ви називаєте мізками. Я фін. Невже ви думали, що я підтримуватиму російську агресію? Очевидно... ви не знаєте історію", - додав Торвальд.
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Коли вже ті українці оркостану нарешті усвідомлять що вони є українці
Он хрипатий пісюграй - у нього і паспорт є, і само воно тут, але ж воно НІКОЛИ не було і НЕ буде українцем.
доречі випустають їх на Тайвані, компанія TSMC !!! у вікі про нього пишуть якусь дічь:
Baikal-M - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80 процессор с низким энергопотреблением семейства https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Baikal_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1 Baikal https://en.wikipedia.org/wiki/Baikal_CPU [англ.] , разработанный российской компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal_Electronics Baikal Electronics . Обеспечивает производительность между процессорами https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom Intel Atom E3940 и https://ru.wikipedia.org/wiki/Kaby_Lake Core i3-7300Т (ближе к последнему)https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-1 [1] .
Разработка и производство2016 - анонсированы сроки получения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 инженерных образцов https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-2 [2] . 2018 - завершена разработка. 2019 - начат выпуск на мощностях тайваньской компании https://ru.wikipedia.org/wiki/TSMC TSMC . октябрь 2019 года - процессор и продукты на его основе представлены на закрытой выставке «Микроэлектроника 2019»https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-5 [5] . 22 октября 2019 на форуме «Открытые инновации» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80) Сколкове состоялась презентация процессораhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-6 [6] . 28 августа 2020 года - представлен моноблок «Гравитон М50Б» с чипом Байкал BE-M1000 и ОС Astra Linux стоимостью 150 тысяч рублейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-7 [7] .
Аж до того, що сервери ставали членами груп з поширення спаму та іншої фігні.
Нарешті дійшло.