11 російських програмістів відсторонили від роботи над ядром Linux

Понад 10 російських програмістів видалили зі списку ключових розробників ядра операційної системи Linux.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що це сталося 11 жовтня. Зміни до списку вніс американський програміст Грег Кроа-Хартман. Він відповідає за підтримку стабільної версії ядра ОС.

Пояснив це він "вимогами комплаєнсу" (процедури моніторингу відповідності роботи компаній законодавству).

Так, видалили 11 програмістів.

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У 10 із 11 віддалених розробників електронна пошта розміщена в зоні .Ru. Одинадцятий працює у російському розробнику мікропроцесорів "Байкал Електронікс". Внесений ними до ядра код залишився у системі, також у списку розробників як ядра, так і всієї ОС Linux, залишилися інші громадяни Росії. З рішення не ясно, чи прийматимуться нові виправлення від видалених програмістів.

Творець ОС Лінус Торвальд 23 жовтня натякнув, що рішення пов'язане із запровадженими проти РФ санкціями. Такі рекомендації надали юристи.

"Різні вимоги комплаєнсу" стосуються не тільки США. Якщо ви все ще не чули про санкції проти Росії, спробуйте почитати новини. І під "новиною" я не маю на увазі спам, спонсорований російською державою", – пояснив він.

"Будь ласка, використовуйте ту жижу, яку ви називаєте мізками. Я фін. Невже ви думали, що я підтримуватиму російську агресію? Очевидно... ви не знаєте історію", - додав Торвальд.

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