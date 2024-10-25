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11 російських програмістів відсторонили від роботи над ядром Linux

Російських програмістів відсторонили від розробки ядра Linux

Понад 10 російських програмістів видалили зі списку ключових розробників ядра операційної системи Linux.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Зазначається, що це сталося 11 жовтня. Зміни до списку вніс американський програміст Грег Кроа-Хартман. Він відповідає за підтримку стабільної версії ядра ОС.

Пояснив це він "вимогами комплаєнсу" (процедури моніторингу відповідності роботи компаній законодавству).

Так, видалили 11 програмістів.

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У 10 із 11 віддалених розробників електронна пошта розміщена в зоні .Ru. Одинадцятий працює у російському розробнику мікропроцесорів "Байкал Електронікс". Внесений ними до ядра код залишився у системі, також у списку розробників як ядра, так і всієї ОС Linux, залишилися інші громадяни Росії. З рішення не ясно, чи прийматимуться нові виправлення від видалених програмістів.

Творець ОС Лінус Торвальд 23 жовтня натякнув, що рішення пов'язане із запровадженими проти РФ санкціями. Такі рекомендації надали юристи.

"Різні вимоги комплаєнсу" стосуються не тільки США. Якщо ви все ще не чули про санкції проти Росії, спробуйте почитати новини. І під "новиною" я не маю на увазі спам, спонсорований російською державою", – пояснив він.

"Будь ласка, використовуйте ту жижу, яку ви називаєте мізками. Я фін. Невже ви думали, що я підтримуватиму російську агресію? Очевидно... ви не знаєте історію", - додав Торвальд.

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Автор: 

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Топ коментарі
+15
молодець - це вам на маск...
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25.10.2024 10:33 Відповісти
+12
Шось якось довго чекали. Ну краще пізно ніж ніколи.
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25.10.2024 10:33 Відповісти
+10
давно пора було це зробити, хто його знає що туди напхали ці кацапські "програмісти" за вказівкою фсб !!! дуже дивно що це зробили тільки зараз !!!
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25.10.2024 10:36 Відповісти
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молодець - це вам на маск...
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25.10.2024 10:33 Відповісти
Шось якось довго чекали. Ну краще пізно ніж ніколи.
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25.10.2024 10:33 Відповісти
давно пора було це зробити, хто його знає що туди напхали ці кацапські "програмісти" за вказівкою фсб !!! дуже дивно що це зробили тільки зараз !!!
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25.10.2024 10:36 Відповісти
Накінець, треба почати чистити трохи розробників а то лінукс з надійної захищеної системи перетворюється потрохи в диряву як віндовс. Ще б китайців варто струснути.
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25.10.2024 10:47 Відповісти
історичну пам'ять свого народу не знищити. Я Фін - ключова теза.
Коли вже ті українці оркостану нарешті усвідомлять що вони є українці
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25.10.2024 10:51 Відповісти
А вони точно українці, бо наявність паспорту чи метрики ще не означає, що вони українці!
Он хрипатий пісюграй - у нього і паспорт є, і само воно тут, але ж воно НІКОЛИ не було і НЕ буде українцем.
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25.10.2024 12:07 Відповісти
Байкал Электроникс это AMD десятилетней давности
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25.10.2024 10:54 Відповісти
якщо вірити картинці то це ARM не заю якої давності - 5-10 річної точно


доречі випустають їх на Тайвані, компанія TSMC !!! у вікі про нього пишуть якусь дічь:
Baikal-M - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80 процессор с низким энергопотреблением семейства https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Baikal_(%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2)&action=edit&redlink=1 Baikal https://en.wikipedia.org/wiki/Baikal_CPU [англ.] , разработанный российской компанией https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal_Electronics Baikal Electronics . Обеспечивает производительность между процессорами https://ru.wikipedia.org/wiki/Intel_Atom Intel Atom E3940 и https://ru.wikipedia.org/wiki/Kaby_Lake Core i3-7300Т (ближе к последнему)https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-1 [1] .
Разработка и производство2016 - анонсированы сроки получения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86 инженерных образцов https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-2 [2] . 2018 - завершена разработка. 2019 - начат выпуск на мощностях тайваньской компании https://ru.wikipedia.org/wiki/TSMC TSMC . октябрь 2019 года - процессор и продукты на его основе представлены на закрытой выставке «Микроэлектроника 2019»https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-4 [4] https://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-5 [5] . 22 октября 2019 на форуме «Открытые инновации» в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_(%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80) Сколкове состоялась презентация процессораhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-6 [6] . 28 августа 2020 года - представлен моноблок «Гравитон М50Б» с чипом Байкал BE-M1000 и ОС Astra Linux стоимостью 150 тысяч рублейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Baikal-M#cite_note-7 [7] .

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25.10.2024 11:24 Відповісти
Якось інтересу для поставив Zorin OS, а потім зніс бо створена росіянином хоч і в Ірландії. Бо багато таких умовних ,,Телеграм,, по світу кацапи насаждають. І це не просто так. Це з прицілом на десятиріччя. А потім під їхнім контролем частина планети, як з'ясується.
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25.10.2024 11:07 Відповісти
Телеграм по світу просуває американський інвестфонд, які вклали туди гроші, банк JP Morgan інвестував 1.75 млрд в нього в 21 році, коли рік перед тим SEC заблокувала запуск TON і поширення токенів Gram .
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25.10.2024 11:17 Відповісти
я колись пробував ставити цю "ОС" - не сподобалося, вже краще Ubuntu or Debian, з DE що сподобалося, наприклад mate, cinamon, xfce ...
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25.10.2024 11:29 Відповісти
Вже років з 20 вони вставляли шкідливий код в дистрибутиви.
Аж до того, що сервери ставали членами груп з поширення спаму та іншої фігні.
Нарешті дійшло.
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25.10.2024 12:13 Відповісти
в усіх глобальних ІТ компаніях існують ті чи інші чорні списки чи то по ІР фільтрації, домейнам, країнам ... так ось в цих списках завжди побачиш, рашу, китай, іран, ПК. так що в новині немає нічого незвичного.
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25.10.2024 12:57 Відповісти
 
 