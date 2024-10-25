РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12385 посетителей онлайн
Новости
1 046 5

Воздушную тревогу объявляли ​​по всей территории Украины: в РФ зафиксирован взлет МИГ-31К

Польський Міг

В 11.30 25 октября по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка! Ракетная опасность по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

В 11:56 Воздушные силы объявили об отбое угрозы.

карта,повітряна

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

ракеты (3618) Воздушные силы (2431) воздушная тревога (812)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
пі@ари
показать весь комментарий
25.10.2024 11:41 Ответить
не фіксую зліт f-16
показать весь комментарий
25.10.2024 11:43 Ответить
Зате судячи з фотки зафіксований зліт пшецьких Міг-29. Для суворого спостереження.)
показать весь комментарий
25.10.2024 11:47 Ответить
США не побачили посадку регента президента України. Тому зліт Ф-16 відклали.
показать весь комментарий
25.10.2024 13:48 Ответить
Их то и осталось всего несколько штук надеюсь добьют таки дронами.
показать весь комментарий
25.10.2024 11:49 Ответить
 
 