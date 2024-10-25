Воздушную тревогу объявляли по всей территории Украины: в РФ зафиксирован взлет МИГ-31К
В 11.30 25 октября по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
"Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка! Ракетная опасность по всей территории Украины", - говорится в сообщении.
В 11:56 Воздушные силы объявили об отбое угрозы.
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Wild MadDog
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ivan ivanov #589404
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