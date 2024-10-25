Повітряну тривогу оголошували на всій території України: у РФ зафіксовано зліт МІГ-31К
О 11.30 25 жовтня по всій території України оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка! Ракетна небезпека по всій території України", - йдеться в повідомленні.
О 11:56 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Wild MadDog
показати весь коментар25.10.2024 11:41 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ivan ivanov #589404
показати весь коментар25.10.2024 11:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар25.10.2024 11:47 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Jolli Rabbit
показати весь коментар25.10.2024 13:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
govtva
показати весь коментар25.10.2024 11:49 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль