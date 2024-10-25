УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
6481 відвідувач онлайн
Новини
1 046 5

Повітряну тривогу оголошували на всій території України: у РФ зафіксовано зліт МІГ-31К

Польський Міг

О 11.30 25 жовтня по всій території України оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка! Ракетна небезпека по всій території України", - йдеться в повідомленні.

О 11:56 Повітряні сили оголосили про відбій загрози.

карта,повітряна

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

ракети (4078) Повітряні сили (2774) повітряна тривога (941)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
пі@ари
показати весь коментар
25.10.2024 11:41 Відповісти
не фіксую зліт f-16
показати весь коментар
25.10.2024 11:43 Відповісти
Зате судячи з фотки зафіксований зліт пшецьких Міг-29. Для суворого спостереження.)
показати весь коментар
25.10.2024 11:47 Відповісти
США не побачили посадку регента президента України. Тому зліт Ф-16 відклали.
показати весь коментар
25.10.2024 13:48 Відповісти
Их то и осталось всего несколько штук надеюсь добьют таки дронами.
показати весь коментар
25.10.2024 11:49 Відповісти
 
 