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Новини
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Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

шахеди

Пізно ввечері 24 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - попереджають ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 23:31 декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини.

Крім того, зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморськ-Ахтарська.

Станом на 00:25 жовтня зафіксовано рух ударних БпЛА у напрямку Києва з північного напрямку.

Крім того, загроза застосування ударних БпЛА існує для Харківської області з Дніпропетровщини!

Також з Київщини безпілотники рухаються на Житомирщину.

Чергова група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухаються у північному напрямку.

Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини!

Вінницька область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Житомирщини.

Оновлення станом на 01:51

  • Чергова група ворожих БпЛА на Сумщині рухаються у західному напрямку.
  • "Шахеди" на Житомирщині – у напрямку Хмельницької області.

Читайте: У Києві повітряна тривога через загрозу "Шахедів"

Автор: 

Повітряні сили (2774) повітряна тривога (941) Шахед (1185)


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Топ коментарі
+5
Не, оно, всё таки, мобилизирует.
До воздушной тревоги нужно успеть поужинать и помыться. А як підвищена небезпека лягати. Якщо зранку прокинешся значить все гаразд.
Будем жити.
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24.10.2024 23:39 Відповісти
+5
Дружина про сьогоднішній ще ранішній наліт каже - Проснулась, стою в халаті, а над головою дирчить ця скотиняка в небі. Думаю, може труси швидко надіти бо як потім знайдуть під завалами, а я без трусів.
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24.10.2024 23:49 Відповісти
+5
ці кацапські "діти" шоденно і щонощно вбивають і калічять українців, старих і малюків теж - всіх без разбору...
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25.10.2024 00:04 Відповісти
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24.10.2024 23:17 Відповісти
ці кацапські "діти" шоденно і щонощно вбивають і калічять українців, старих і малюків теж - всіх без разбору...
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25.10.2024 00:04 Відповісти
Це ви про тих хто повів себе безвідповідально у 2019?
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25.10.2024 02:11 Відповісти
До*бОй*би !
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24.10.2024 23:21 Відповісти
Не, оно, всё таки, мобилизирует.
До воздушной тревоги нужно успеть поужинать и помыться. А як підвищена небезпека лягати. Якщо зранку прокинешся значить все гаразд.
Будем жити.
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24.10.2024 23:39 Відповісти
Дружина про сьогоднішній ще ранішній наліт каже - Проснулась, стою в халаті, а над головою дирчить ця скотиняка в небі. Думаю, може труси швидко надіти бо як потім знайдуть під завалами, а я без трусів.
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24.10.2024 23:49 Відповісти
це від 95 кварталу набрались гидотного юмору?
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25.10.2024 02:12 Відповісти
Та ні, то чорний гумор. Взагалі не від Кварталу.
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25.10.2024 06:22 Відповісти
Це не гумор. На жаль не гумор. Хоч і прозвучало смішно. Це реальні слова моєї дружини сказані вранці 24 жовтня після прольоту шахеда приблизно о 6-7 ранку.
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25.10.2024 10:37 Відповісти
дітей впершу ховати, а не "поужинать і помитися...
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25.10.2024 00:15 Відповісти
тобто перше шо ти при сігналі тривоги робиш це помитися?
а не було б сігнала так би і вонючиком і шастав?
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25.10.2024 06:07 Відповісти
в тварів, повбивати українців щонічно, це як хрюшу з тим казлом-кроліком послухати...
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24.10.2024 23:56 Відповісти
Що Вам поганого Хрюша зі Стєпашкою зробили?))) Це ж треба, таке пам'ятати))

Мені оті щоночні нальоти нагадують вечірні гундосики..так само регулярно..
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25.10.2024 00:16 Відповісти
ви щє не знаєте як я за дідом Панасом біг у 9:30 ночі, як мамка гукали у вікно!
давай вже до хати - дід Панас через 5 хвилин!
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25.10.2024 00:26 Відповісти
Правда, дід Панас був о 8-45 вечора, перед програмой "Время" о 9-00, але то такє...
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25.10.2024 08:15 Відповісти
ну таке - ми з вами розминулуся в 45 хвилин...
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25.10.2024 08:19 Відповісти
Як там казав шановний митець - Орест Лютий (по аналогії з "крейда Гібсон" - "арестованый февраль", але то такє...), історичну правду буде відновлено!
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25.10.2024 20:01 Відповісти
Коли тривогу оголошують якоюсь скоромовкою, то це у кращому разі ненормально.
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25.10.2024 00:25 Відповісти
Кацапи під@раси ,
які цілодобово нам спати не дають 😡

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25.10.2024 01:00 Відповісти
Так не лише спати, а жити не дають українцям.
SVOlota
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25.10.2024 05:39 Відповісти
Сырнык , где Селидово ?
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25.10.2024 07:05 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/25/7481291/ Потери России в Украине перевалили за 650 тысяч в живой силе
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25.10.2024 07:52 Відповісти
 
 