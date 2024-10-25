Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)
Пізно ввечері 24 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.
"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - попереджають ПС ЗСУ.
Оновлення щодо руху БпЛА
Станом на 23:31 декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини.
Крім того, зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморськ-Ахтарська.
Станом на 00:25 жовтня зафіксовано рух ударних БпЛА у напрямку Києва з північного напрямку.
Крім того, загроза застосування ударних БпЛА існує для Харківської області з Дніпропетровщини!
Також з Київщини безпілотники рухаються на Житомирщину.
Чергова група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухаються у північному напрямку.
Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини!
Вінницька область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Житомирщини.
Оновлення станом на 01:51
- Чергова група ворожих БпЛА на Сумщині рухаються у західному напрямку.
- "Шахеди" на Житомирщині – у напрямку Хмельницької області.
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До воздушной тревоги нужно успеть поужинать и помыться. А як підвищена небезпека лягати. Якщо зранку прокинешся значить все гаразд.
Будем жити.
а не було б сігнала так би і вонючиком і шастав?
Мені оті щоночні нальоти нагадують вечірні гундосики..так само регулярно..
давай вже до хати - дід Панас через 5 хвилин!
які цілодобово нам спати не дають 😡
SVOlota