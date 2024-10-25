Росіяни атакують Україну "Шахедами", - Повітряні сили (оновлено)

Пізно ввечері 24 жовтня росіяни запустили по Україні "Шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Повітряних сил.

"Сумська область - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!", - попереджають ПС ЗСУ.

Оновлення щодо руху БпЛА

Станом на 23:31 декілька груп ударних БпЛА рухаються територією Чернігівської області, у напрямку Київщини.

Крім того, зафіксовано запуск ударних БпЛА типу "Shahed" з Приморськ-Ахтарська.

Станом на 00:25 жовтня зафіксовано рух ударних БпЛА у напрямку Києва з північного напрямку.

Крім того, загроза застосування ударних БпЛА існує для Харківської області з Дніпропетровщини!

Також з Київщини безпілотники рухаються на Житомирщину.

Чергова група ворожих БпЛА на Запоріжжі рухаються у північному напрямку.

Полтавська область - загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини!

Вінницька область рух ударних БпЛА у вашому напрямку з Житомирщини.

Оновлення станом на 01:51

Чергова група ворожих БпЛА на Сумщині рухаються у західному напрямку.

"Шахеди" на Житомирщині – у напрямку Хмельницької області.

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