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У Києві повітряна тривога через загрозу "Шахедів"

Шахеди

В ніч на 24 жовтня окупанти атакують Київ "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - закликають в адміністрації.

Раніше повідомлялось про загрозу з повітря для півдня України.

Також читайте: У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БПЛА

Автор: 

Київ (19665) повітряна тривога (939) Шахед (1169)


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підари. Кота розбудили. Тепер прийдеться знов їсти давать.
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24.10.2024 02:47 Відповісти
 
 