У Києві повітряна тривога через загрозу "Шахедів"

В ніч на 24 жовтня окупанти атакують Київ "Шахедами".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - закликають в адміністрації.

Раніше повідомлялось про загрозу з повітря для півдня України.

Також читайте: У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БПЛА