У Києві повітряна тривога через загрозу "Шахедів"
В ніч на 24 жовтня окупанти атакують Київ "Шахедами".
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМВА.
"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!", - закликають в адміністрації.
Раніше повідомлялось про загрозу з повітря для півдня України.
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Urs
показати весь коментар24.10.2024 02:47 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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