В Киеве была воздушная тревога из-за угрозы "шахедов"
В ночь на 24 октября оккупанты атаковали Киев "шахедами".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.
"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - призвали в администрации.
Ранее сообщалось об угрозе с воздуха для юга Украины.
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Urs
показать весь комментарий24.10.2024 02:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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