В Киеве была воздушная тревога из-за угрозы "шахедов"

В ночь на 24 октября оккупанты атаковали Киев "шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - призвали в администрации.

Ранее сообщалось об угрозе с воздуха для юга Украины.

Читайте также: Россияне запускали по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)