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В Киеве была воздушная тревога из-за угрозы "шахедов"

Шахеди

В ночь на 24 октября оккупанты атаковали Киев "шахедами".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу КГВА.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!", - призвали в администрации.

Ранее сообщалось об угрозе с воздуха для юга Украины.

Читайте также: Россияне запускали по Украине "Шахеды", - Воздушные силы (обновлено)

Автор: 

Киев (25692) воздушная тревога (812) Шахед (1171)


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підари. Кота розбудили. Тепер прийдеться знов їсти давать.
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24.10.2024 02:47 Ответить
 
 