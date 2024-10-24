Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)
Поздно вечером 24 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.
"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!" - предупреждают ВС ВСУ.
По состоянию на 23:31 несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Черниговской области, в направлении Киевщины.
Кроме того, зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморск-Ахтарска.
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+5 Дорофеев Сергей
показать весь комментарий24.10.2024 23:39 Ответить Ссылка
+5 Дужіс Міхас
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До воздушной тревоги нужно успеть поужинать и помыться. А як підвищена небезпека лягати. Якщо зранку прокинешся значить все гаразд.
Будем жити.
а не було б сігнала так би і вонючиком і шастав?
Мені оті щоночні нальоти нагадують вечірні гундосики..так само регулярно..
давай вже до хати - дід Панас через 5 хвилин!
які цілодобово нам спати не дають 😡
SVOlota