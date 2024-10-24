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Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

шахеди

Поздно вечером 24 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!" - предупреждают ВС ВСУ.

По состоянию на 23:31 несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Черниговской области, в направлении Киевщины.

Кроме того, зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморск-Ахтарска.

Читайте также: В Киеве была воздушная тревога из-за угрозы "шахедов"

Автор: 

Воздушные силы (2425) воздушная тревога (812) Шахед (1166)


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Топ комментарии
+5
Не, оно, всё таки, мобилизирует.
До воздушной тревоги нужно успеть поужинать и помыться. А як підвищена небезпека лягати. Якщо зранку прокинешся значить все гаразд.
Будем жити.
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24.10.2024 23:39 Ответить
+5
Дружина про сьогоднішній ще ранішній наліт каже - Проснулась, стою в халаті, а над головою дирчить ця скотиняка в небі. Думаю, може труси швидко надіти бо як потім знайдуть під завалами, а я без трусів.
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24.10.2024 23:49 Ответить
+5
ці кацапські "діти" шоденно і щонощно вбивають і калічять українців, старих і малюків теж - всіх без разбору...
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25.10.2024 00:04 Ответить
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24.10.2024 23:17 Ответить
ці кацапські "діти" шоденно і щонощно вбивають і калічять українців, старих і малюків теж - всіх без разбору...
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25.10.2024 00:04 Ответить
Це ви про тих хто повів себе безвідповідально у 2019?
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25.10.2024 02:11 Ответить
До*бОй*би !
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24.10.2024 23:21 Ответить
Не, оно, всё таки, мобилизирует.
До воздушной тревоги нужно успеть поужинать и помыться. А як підвищена небезпека лягати. Якщо зранку прокинешся значить все гаразд.
Будем жити.
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24.10.2024 23:39 Ответить
Дружина про сьогоднішній ще ранішній наліт каже - Проснулась, стою в халаті, а над головою дирчить ця скотиняка в небі. Думаю, може труси швидко надіти бо як потім знайдуть під завалами, а я без трусів.
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24.10.2024 23:49 Ответить
це від 95 кварталу набрались гидотного юмору?
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25.10.2024 02:12 Ответить
Та ні, то чорний гумор. Взагалі не від Кварталу.
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25.10.2024 06:22 Ответить
Це не гумор. На жаль не гумор. Хоч і прозвучало смішно. Це реальні слова моєї дружини сказані вранці 24 жовтня після прольоту шахеда приблизно о 6-7 ранку.
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25.10.2024 10:37 Ответить
дітей впершу ховати, а не "поужинать і помитися...
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25.10.2024 00:15 Ответить
тобто перше шо ти при сігналі тривоги робиш це помитися?
а не було б сігнала так би і вонючиком і шастав?
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25.10.2024 06:07 Ответить
в тварів, повбивати українців щонічно, це як хрюшу з тим казлом-кроліком послухати...
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24.10.2024 23:56 Ответить
Що Вам поганого Хрюша зі Стєпашкою зробили?))) Це ж треба, таке пам'ятати))

Мені оті щоночні нальоти нагадують вечірні гундосики..так само регулярно..
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25.10.2024 00:16 Ответить
ви щє не знаєте як я за дідом Панасом біг у 9:30 ночі, як мамка гукали у вікно!
давай вже до хати - дід Панас через 5 хвилин!
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25.10.2024 00:26 Ответить
Правда, дід Панас був о 8-45 вечора, перед програмой "Время" о 9-00, але то такє...
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25.10.2024 08:15 Ответить
ну таке - ми з вами розминулуся в 45 хвилин...
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25.10.2024 08:19 Ответить
Як там казав шановний митець - Орест Лютий (по аналогії з "крейда Гібсон" - "арестованый февраль", але то такє...), історичну правду буде відновлено!
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25.10.2024 20:01 Ответить
Коли тривогу оголошують якоюсь скоромовкою, то це у кращому разі ненормально.
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25.10.2024 00:25 Ответить
Кацапи під@раси ,
які цілодобово нам спати не дають 😡

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25.10.2024 01:00 Ответить
Так не лише спати, а жити не дають українцям.
SVOlota
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25.10.2024 05:39 Ответить
Сырнык , где Селидово ?
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25.10.2024 07:05 Ответить
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2024/10/25/7481291/ Потери России в Украине перевалили за 650 тысяч в живой силе
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25.10.2024 07:52 Ответить
 
 