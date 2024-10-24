Россияне атакуют Украину "Шахедами", - Воздушные силы (обновлено)

Поздно вечером 24 октября россияне запустили по Украине "Шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Воздушных сил.

"Сумская область - угроза применения врагом ударных БпЛА!" - предупреждают ВС ВСУ.

По состоянию на 23:31 несколько групп ударных БпЛА движутся по территории Черниговской области, в направлении Киевщины.

Кроме того, зафиксирован запуск ударных БпЛА типа "Shahed" из Приморск-Ахтарска.

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