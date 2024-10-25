Из-за нехватки денег провалена программа поддержки переселенцев, - "слуга народа" Шуляк

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что государственная политика по поддержке переселенцев "фактически полностью провалена". По ее словам, не получив помощи с жильем, люди "просто возвращаются в оккупацию".

Об этом Шуляк заявила, комментируя заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о том, что в Украине становится меньше переселенцев, передает Цензор.НЕТ.

"ВПЛ становится меньше не потому, что они находят новый дом на контролируемой территории. Они просто возвращаются в оккупацию. Делают свой тяжелый выбор, оказываясь перед дилеммой: жить в условиях оккупации или в нищете без поддержки государства - они возвращаются на ВОТ. Фактически государственная политика в вопросе поддержки ВПЛ полностью провалена и как фиговый листок прикрывается копеечными выплатами", - заявила Шуляк.

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"Главная и базовая потребность ВПЛ - это собственное жилье. Помочь должны были бы две государственные программы - "єВідновлення" и "єОселя". Более того, они даже синхронизированы: сертификат можно использовать как первый взнос по ипотеке. Звучит мощно, но это только на бумаге. Государственная ипотечная программа "єОселя" своими условиями просто недоступна для ВПЛ, из которых лишь единицы смогли ею воспользоваться.

"єВідновлення" на 2025 год вообще не предусматривает государственного финансирования, только относительно небольшие средства от международных доноров. Да и даже если бы они были, выплат за жилье на ВОТ по программе "єВідновлення", несмотря на успешный Мелитопольский эксперимент, нет. Когда будут? Никто не знает.

В это время оккупант разворачивает масштабную информационную кампанию. Конечно, в этой кампании больше лжи и дезинформации, но уже сейчас предлагается по 45 тыс. рублей компенсации за квадратный метр разрушенного жилья.

А мы тем временем проводим бесконечные форумы и круглые столы по возвращению украинцев из-за границы, призываем создавать условия, чтобы после войны миллионы вернулись.

Сейчас происходят рабочие дискуссии относительно бюджета на 2025 год. Я и Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства подали правки, чтобы предусмотреть финансирование "єВідновлення". Результат пока, как бег на месте - усилия есть, а продвижения нет", - пояснила Шуляк.

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"Если не изменить подход к вопросу ВПЛ, мы получим часть общества, которая будет полна ненависти ко всем, людей, которые в собственной стране стали ненужными. Последствия такого отношения будут ощущаться даже через поколения и будут передаваться по наследству как пример того, как государство может "заботиться" о своих людях", - резюмировала глава "Слуги народа".



