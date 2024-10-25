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Из-за нехватки денег провалена программа поддержки переселенцев, - "слуга народа" Шуляк

Переселенці

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк заявила, что государственная политика по поддержке переселенцев "фактически полностью провалена". По ее словам, не получив помощи с жильем, люди "просто возвращаются в оккупацию".

Об этом Шуляк заявила, комментируя заявление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца о том, что в Украине становится меньше переселенцев, передает Цензор.НЕТ.

"ВПЛ становится меньше не потому, что они находят новый дом на контролируемой территории. Они просто возвращаются в оккупацию. Делают свой тяжелый выбор, оказываясь перед дилеммой: жить в условиях оккупации или в нищете без поддержки государства - они возвращаются на ВОТ. Фактически государственная политика в вопросе поддержки ВПЛ полностью провалена и как фиговый листок прикрывается копеечными выплатами", - заявила Шуляк.

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"Главная и базовая потребность ВПЛ - это собственное жилье. Помочь должны были бы две государственные программы - "єВідновлення" и "єОселя". Более того, они даже синхронизированы: сертификат можно использовать как первый взнос по ипотеке. Звучит мощно, но это только на бумаге. Государственная ипотечная программа "єОселя" своими условиями просто недоступна для ВПЛ, из которых лишь единицы смогли ею воспользоваться.

"єВідновлення" на 2025 год вообще не предусматривает государственного финансирования, только относительно небольшие средства от международных доноров. Да и даже если бы они были, выплат за жилье на ВОТ по программе "єВідновлення", несмотря на успешный Мелитопольский эксперимент, нет. Когда будут? Никто не знает.

В это время оккупант разворачивает масштабную информационную кампанию. Конечно, в этой кампании больше лжи и дезинформации, но уже сейчас предлагается по 45 тыс. рублей компенсации за квадратный метр разрушенного жилья.

А мы тем временем проводим бесконечные форумы и круглые столы по возвращению украинцев из-за границы, призываем создавать условия, чтобы после войны миллионы вернулись.

Сейчас происходят рабочие дискуссии относительно бюджета на 2025 год. Я и Комитет госвласти, местного самоуправления, регразвития и градостроительства подали правки, чтобы предусмотреть финансирование "єВідновлення". Результат пока, как бег на месте - усилия есть, а продвижения нет", - пояснила Шуляк.

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"Если не изменить подход к вопросу ВПЛ, мы получим часть общества, которая будет полна ненависти ко всем, людей, которые в собственной стране стали ненужными. Последствия такого отношения будут ощущаться даже через поколения и будут передаваться по наследству как пример того, как государство может "заботиться" о своих людях", - резюмировала глава "Слуги народа".

Олена Шуляк про житло для переселенців
Олена Шуляк про житло для переселенців

Автор: 

жилье (911) помощь (7882) Шуляк Елена (86) ВПЛ (23)


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Топ комментарии
+55
От уроди.
На армію, ВПО, фортифікації, підвищення пенсій, електроенергетику та її захист, військових з пораненнями немає. Гроші є лише на прокурорів-інвалідів, довічне утримання суддів, хороше життя батальйону Монако, та на виплату чергової вовиної тисячі, щоб його за це любили, та обрали ще на 5+ років.
І передчуваю, оберуть, бо традиції гречки голодранцям, які за її кіло проголосують хоч за чорта, з нами напевно навічно.
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25.10.2024 23:48 Ответить
+50
Что только не провалено за 5 лет этим зеленым уродом? Страна заплатит страшную цену за безумие своего населения в 2019 году. Мы будем еще долго отхаркивать кровью результаты его деятельности.
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25.10.2024 23:47 Ответить
+47
Оно нижче новина, Зеля роздає з барського плеча по 1000 гривень ФСЄМ. Ото вже і переселенці і інші громадяни шиконуть.
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25.10.2024 23:45 Ответить
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26.10.2024 08:38 Ответить
Пять грамм коксу и лететь в страну забвения.
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26.10.2024 08:59 Ответить
А що корисного зробив ішак за свого "царювання". Мільярди, мільйони, гігавати і т.д., і нічого в реальності. І це чмо ще на щось претендує в подадьшому.
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26.10.2024 09:23 Ответить
Крадеш гроші з бюджету, будуєш собі маєток, ті у кого вкрав повертаються в тот, а тебе беруть на поруки ( або виїзджаєш за кордон, залежить від того чи є в тебе вагіна ) якщо нарід бурчить кажеш що то все іпсо а ті хто в тот це колоборанти.
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26.10.2024 09:32 Ответить
як би слуги виродка ці гроші не крали то були б кошти для переселенців. але не красти не можливо, бо стефанчуки і юзіки ще не наїли свої свинячи рила.
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26.10.2024 09:41 Ответить
А є хоч щось, що не провалено?
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26.10.2024 09:52 Ответить
Збагачення команди ЗеРмака.
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26.10.2024 10:59 Ответить
Там перевиконання плану
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27.10.2024 08:48 Ответить
зробили такі умови щоб впошники повертались на захоплену кацапими територію, бо для них реально під кацапими "жужє нє будіт"(с) це цілеспрямована політика зеленої плісняви.
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26.10.2024 10:07 Ответить
Через розкрадання грошей посадовцями всіх ланок зеленої влади, провалена програма підтримки переселенців. І нетільки ця програма. Владою зеленського провалено все, навіть і те, що взагалі провалити неможливо, якщо не робити це цілеспрямовано
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26.10.2024 10:30 Ответить
А що там ще за "успішний Мелітопольський експеримент"?
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26.10.2024 10:46 Ответить
Компенсація за житло зруйноване на ТОТ, тобто там де комісіям доступу нема.
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27.10.2024 01:20 Ответить
ще далі жити там, де зграї шуляків?
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26.10.2024 10:49 Ответить
Пліснява, "чи труси, чи хрестик ?"
Після заяви найвеличнівивого про 1000, краще б не тринділи про недостатнє фінансування. Інакше, ви стверджуєте, що ВАЗеленський- брехло.
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26.10.2024 10:58 Ответить
У Шуляк будівельний бізнес загинається?
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26.10.2024 11:03 Ответить
Досить скиглити! Наш потужний Лідор не кине свій елохторат в біді і роздасть по 25 баксів каждаму🤣
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26.10.2024 11:12 Ответить
каждаму а тільки тим хто проголосує за нього в дії заочно
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26.10.2024 14:13 Ответить
Закрийте марафон,припиніть будівництво-крадівництво,скоротіть кількість міністерств,відомств,інституцій.Всі гроші на ЗСУ і виробництво зброї.
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26.10.2024 11:28 Ответить
Прихильник простих рішень?
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26.10.2024 13:41 Ответить
аренда житла \Івано-Франківська обл\,2-х кімнатна до 12 тис.грн. плюс комуналка,а треба щось поїсти \не кажу вже про одяг,ліки,проїзд і т.д.\ "низький "уклін зеленій шоблі за "допомогу" біженцям
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26.10.2024 13:58 Ответить
в Києві ціни дешевше!
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26.10.2024 15:31 Ответить
без розстрілів ворогів ніщо не зрушить з місця, буде імітація діяльності і агонія влади
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26.10.2024 20:02 Ответить
Ворогів ти будеш призначати?
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26.10.2024 22:11 Ответить
Ну, ти ж у 19-му призначив спасітєля, чому йому не можна?
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27.10.2024 08:45 Ответить
Отказаться от распила бабла совсем не просто.
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27.10.2024 06:38 Ответить
Ти тупий, чи просто за вову голосував? Що одне і те ж
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27.10.2024 08:46 Ответить
Це звісно жесть. З одної сторони влада каже як вони "турбуються" за людей в окупації, а з іншої сторони все як завжди - на словах і папері, зате ви, на окупованих територіях, підставляйте свої шиї і повідомляйте про ворогів, а якщо загребуть, то чим допоможуть людям у катівнях ці зазивали, і чи віддячать якось взагалі?
Так а що, пенсії чиновників, десятки, якщо не сотні мільярдів, направити на допомогу переселенцям слабо? Частину їх мільйонних зарплат?
Людям потрібні житло і робота, а не "подарунки" по тисячі гривень.
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26.10.2024 12:59 Ответить
Нахабні, брехливі, безсоромні, еталонні 3,14д.а.р.а.с.и.

Хто закличе людей "до сокири"?
Є такі?!!
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26.10.2024 13:00 Ответить
на тебя вся надежда
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26.10.2024 15:32 Ответить
Розумієш, немає у мене на зараз "трибуни", з якої я б міг закликати людей до дії. Ну і інкогніто "Makc Polygraph" не те що мене не підтримає, він навіть не читає мене .
Мало мене знають достойників, що мають певні "засоби" самозахисту. А один в полі..., ну, сам розумієш.
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26.10.2024 16:25 Ответить
Через нестачу грошей провалена програма підтримки переселенців
===============================================
Класика владного жанру: - ******* та *******.
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26.10.2024 16:36 Ответить
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26.10.2024 17:29 Ответить
Всі гроши йдуть на пенсіі прокурорів, суддів та інших держслужбовців.
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26.10.2024 19:01 Ответить
Нехай візьме з ''тисячі від хрінпіду''
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26.10.2024 19:07 Ответить
через нестачу грошей провалена програма по мобілізації - воюйте за їжу і ідею найвилічнішого
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26.10.2024 19:39 Ответить
це просто ЗЕйонез 73%
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26.10.2024 19:59 Ответить
Потрібно не по ЗЕкіній тисячі роздавати, а відібрати виплати у ВСІХ державних чиновників, суддів і прокурорів і ментів більші за 30 тис грн і наприамти на ЗСУ
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26.10.2024 20:05 Ответить
Хто зупинить цей ЗЕлочин?
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26.10.2024 20:08 Ответить
скиглим, скиглим а як до діла, "моя хата скраю"
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26.10.2024 20:25 Ответить




Гроші є. Совісті нема!
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26.10.2024 21:44 Ответить
Зе-влада бреше щоденно і краде!
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26.10.2024 21:45 Ответить
Влада розпочала передвиборчі обіцянки електорату:
1. Володя пообіцяв 1000 грн.
2. Служниця Лєна Шуляк, та яка напередодні декларування доходів подарила якомусь "члену сім'ї" 5 мільйонів гривень, вспомнила про 10 мільйонів (1/3 населення країни) бомжів з Донбасу.
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26.10.2024 23:24 Ответить
желаю твоему дому дрона или ракету, желаю тебе остатся без жилья
Шмыгаль Vz Зеленский
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26.10.2024 23:58 Ответить
Зелені гніди знову знімають з себе відповідальність - винен Захід що малдо дає грошей.
Астрономічні пенсії армії суддей і виплати по інвалідності прокурорів з великими пенсіями ментам і 50 тисячні зарплати держслужбоцям теж не винні що немає грошей на звичайних людей.

Шуляк на стовпі треба повісити за містобудівний закон по якому забудовники будуть будувати де хочуть, коли хочуть і як хочуть, навіть посеред ліса без згоди архітекторів і громадкості.
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27.10.2024 00:09 Ответить
Тю, звісно ці кошти ліпше витратити на підкуп виборців - роздавши по тисячі.
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27.10.2024 00:47 Ответить
шмигаль . тую мать . візьми кредит у крупи а в заставу якийсь готель чи завод
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27.10.2024 05:35 Ответить
На вовині тисячу і кешбек є? Ну, і добре
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27.10.2024 08:42 Ответить
Зелені займаютьмя утилізацією народу. Ніхто за нього голосувати не буде
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27.10.2024 09:24 Ответить
В радіусі 50-60 км навіть від Києва по селах є будинки, які можна придбати разом з землею дешевше 10 тис. доларів, навіть з розстрочкою. Є й такі будинки, в які переселенців пускають жити або за символічну орендну плату, або взагалі безкоштовно, аби платили комуналку.
Але більшість переселенців чогось не хоче в села, орати городи, хоча самі не з мегаполісів втекли. А де-які і працювати взагалі не дуже хочуть - вони ж типу ВПО, їм держава все винна.
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27.10.2024 09:38 Ответить
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