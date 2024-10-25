Через нестачу грошей провалена програма підтримки переселенців, - "слуга народу" Шуляк

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що державна політика щодо підтримки переселенців "фактично повністю провалена". За її словами, не отримавши допомоги з житлом, люди "просто повертаються в окупацію".

Про це Шуляк заявила, коментуючи заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про те, що в Україні стає менше переселенців, передає Цензор.НЕТ.

"ВПО стає менше не тому, що вони знаходять новий дім на контрольованій території. Вони просто повертаються в окупацію. Роблять свій важкий вибір, опиняючись перед дилемою: жити в умовах окупації чи в злиднях без підтримки держави – вони повертаються на ТОТ. Фактично державна політика в питанні підтримки ВПО повністю провалена і як фіговий листок прикривається копійчаними виплатами", - заявила Шуляк.

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"Головна і базова потреба ВПО – це власне житло. Допомогти мали б дві державні програми – єВідновлення та єОселя. Більше того, вони навіть синхронізовані: сертифікат можна використовувати як перший внесок за іпотекою. Звучить потужно, але це тільки на папері. Державна іпотечна програма єОселя своїми умовами просто недоступна для ВПО, з яких лише одиниці змогли нею скористатися.

єВідновлення на 2025 рік взагалі не передбачає державного фінансування, тільки відносно невеликі кошти від міжнародних донорів. Та й навіть якби вони були, виплат за житло на ТОТ за програмою єВідновлення, незважаючи на успішний Мелітопольський експеримент, немає. Коли будуть? Ніхто не знає.

У цей час окупант розгортає масштабну інформаційну кампанію. Звісно, в цій кампанії більше брехні та дезінформації, але вже зараз пропонується по 45 тис. рублів компенсації за квадратний метр зруйнованого житла.

А ми тим часом проводимо безкінечні форуми та круглі столи щодо повернення українців із-за кордону, закликаємо створювати умови, щоб після війни мільйони повернулися.

Зараз відбуваються робочі дискусії стосовно бюджету на 2025 рік. Я та Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування подали правки, щоб передбачити фінансування єВідновлення. Результат поки що, як біг на місці — зусилля є, а просування немає", - пояснила Шуляк.

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"Якщо не змінити підхід до питання ВПО, ми отримаємо частину суспільства, яка буде сповнена ненавистю до всіх, людей, які у власній країні стали непотрібними. Наслідки такого ставлення будуть відчуватися навіть через покоління і передаватимуться у спадок як приклад того, як держава може "піклуватися" про своїх людей", - резюмувала голова "Слуги народу".



