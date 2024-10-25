Через нестачу грошей провалена програма підтримки переселенців, - "слуга народу" Шуляк
Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що державна політика щодо підтримки переселенців "фактично повністю провалена". За її словами, не отримавши допомоги з житлом, люди "просто повертаються в окупацію".
Про це Шуляк заявила, коментуючи заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про те, що в Україні стає менше переселенців, передає Цензор.НЕТ.
"ВПО стає менше не тому, що вони знаходять новий дім на контрольованій території. Вони просто повертаються в окупацію. Роблять свій важкий вибір, опиняючись перед дилемою: жити в умовах окупації чи в злиднях без підтримки держави – вони повертаються на ТОТ. Фактично державна політика в питанні підтримки ВПО повністю провалена і як фіговий листок прикривається копійчаними виплатами", - заявила Шуляк.
"Головна і базова потреба ВПО – це власне житло. Допомогти мали б дві державні програми – єВідновлення та єОселя. Більше того, вони навіть синхронізовані: сертифікат можна використовувати як перший внесок за іпотекою. Звучить потужно, але це тільки на папері. Державна іпотечна програма єОселя своїми умовами просто недоступна для ВПО, з яких лише одиниці змогли нею скористатися.
єВідновлення на 2025 рік взагалі не передбачає державного фінансування, тільки відносно невеликі кошти від міжнародних донорів. Та й навіть якби вони були, виплат за житло на ТОТ за програмою єВідновлення, незважаючи на успішний Мелітопольський експеримент, немає. Коли будуть? Ніхто не знає.
У цей час окупант розгортає масштабну інформаційну кампанію. Звісно, в цій кампанії більше брехні та дезінформації, але вже зараз пропонується по 45 тис. рублів компенсації за квадратний метр зруйнованого житла.
А ми тим часом проводимо безкінечні форуми та круглі столи щодо повернення українців із-за кордону, закликаємо створювати умови, щоб після війни мільйони повернулися.
Зараз відбуваються робочі дискусії стосовно бюджету на 2025 рік. Я та Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування подали правки, щоб передбачити фінансування єВідновлення. Результат поки що, як біг на місці — зусилля є, а просування немає", - пояснила Шуляк.
"Якщо не змінити підхід до питання ВПО, ми отримаємо частину суспільства, яка буде сповнена ненавистю до всіх, людей, які у власній країні стали непотрібними. Наслідки такого ставлення будуть відчуватися навіть через покоління і передаватимуться у спадок як приклад того, як держава може "піклуватися" про своїх людей", - резюмувала голова "Слуги народу".
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Після заяви найвеличнівивого про 1000, краще б не тринділи про недостатнє фінансування. Інакше, ви стверджуєте, що ВАЗеленський- брехло.
Так а що, пенсії чиновників, десятки, якщо не сотні мільярдів, направити на допомогу переселенцям слабо? Частину їх мільйонних зарплат?
Людям потрібні житло і робота, а не "подарунки" по тисячі гривень.
Хто закличе людей "до сокири"?
Є такі?!!
Мало мене знають достойників, що мають певні "засоби" самозахисту. А один в полі..., ну, сам розумієш.
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Класика владного жанру: - ******* та *******.
Гроші є. Совісті нема!
1. Володя пообіцяв 1000 грн.
2. Служниця Лєна Шуляк, та яка напередодні декларування доходів подарила якомусь "члену сім'ї" 5 мільйонів гривень, вспомнила про 10 мільйонів (1/3 населення країни) бомжів з Донбасу.
Шмыгаль Vz Зеленский
Астрономічні пенсії армії суддей і виплати по інвалідності прокурорів з великими пенсіями ментам і 50 тисячні зарплати держслужбоцям теж не винні що немає грошей на звичайних людей.
Шуляк на стовпі треба повісити за містобудівний закон по якому забудовники будуть будувати де хочуть, коли хочуть і як хочуть, навіть посеред ліса без згоди архітекторів і громадкості.
Але більшість переселенців чогось не хоче в села, орати городи, хоча самі не з мегаполісів втекли. А де-які і працювати взагалі не дуже хочуть - вони ж типу ВПО, їм держава все винна.