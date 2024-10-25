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Через нестачу грошей провалена програма підтримки переселенців, - "слуга народу" Шуляк

Переселенці

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що державна політика щодо підтримки переселенців "фактично повністю провалена". За її словами, не отримавши допомоги з житлом, люди "просто повертаються в окупацію".

Про це Шуляк заявила, коментуючи заяву уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про те, що в Україні стає менше переселенців, передає Цензор.НЕТ.

"ВПО стає менше не тому, що вони знаходять новий дім на контрольованій території. Вони просто повертаються в окупацію. Роблять свій важкий вибір, опиняючись перед дилемою: жити в умовах окупації чи в злиднях без підтримки держави – вони повертаються на ТОТ. Фактично державна політика в питанні підтримки ВПО повністю провалена і як фіговий листок прикривається копійчаними виплатами", - заявила Шуляк.

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"Головна і базова потреба ВПО – це власне житло. Допомогти мали б дві державні програми – єВідновлення та єОселя. Більше того, вони навіть синхронізовані: сертифікат можна використовувати як перший внесок за іпотекою. Звучить потужно, але це тільки на папері. Державна іпотечна програма єОселя своїми умовами просто недоступна для ВПО, з яких лише одиниці змогли нею скористатися.

єВідновлення на 2025 рік взагалі не передбачає державного фінансування, тільки відносно невеликі кошти від міжнародних донорів. Та й навіть якби вони були, виплат за житло на ТОТ за програмою єВідновлення, незважаючи на успішний Мелітопольський експеримент, немає. Коли будуть? Ніхто не знає.

У цей час окупант розгортає масштабну інформаційну кампанію. Звісно, в цій кампанії більше брехні та дезінформації, але вже зараз пропонується по 45 тис. рублів компенсації за квадратний метр зруйнованого житла.

А ми тим часом проводимо безкінечні форуми та круглі столи щодо повернення українців із-за кордону, закликаємо створювати умови, щоб після війни мільйони повернулися.

Зараз відбуваються робочі дискусії стосовно бюджету на 2025 рік. Я та Комітет держвлади, місцсамоврядування, регрозвитку та містобудування подали правки, щоб передбачити фінансування єВідновлення. Результат поки що, як біг на місці — зусилля є, а просування немає", - пояснила Шуляк.

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"Якщо не змінити підхід до питання ВПО, ми отримаємо частину суспільства, яка буде сповнена ненавистю до всіх, людей, які у власній країні стали непотрібними. Наслідки такого ставлення будуть відчуватися навіть через покоління і передаватимуться у спадок як приклад того, як держава може "піклуватися" про своїх людей", - резюмувала голова "Слуги народу".

Олена Шуляк про житло для переселенців
Олена Шуляк про житло для переселенців

Автор: 

житло (1092) допомога (8453) Шуляк Олена (129) ВПО (76)


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Топ коментарі
+55
От уроди.
На армію, ВПО, фортифікації, підвищення пенсій, електроенергетику та її захист, військових з пораненнями немає. Гроші є лише на прокурорів-інвалідів, довічне утримання суддів, хороше життя батальйону Монако, та на виплату чергової вовиної тисячі, щоб його за це любили, та обрали ще на 5+ років.
І передчуваю, оберуть, бо традиції гречки голодранцям, які за її кіло проголосують хоч за чорта, з нами напевно навічно.
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25.10.2024 23:48 Відповісти
+50
Что только не провалено за 5 лет этим зеленым уродом? Страна заплатит страшную цену за безумие своего населения в 2019 году. Мы будем еще долго отхаркивать кровью результаты его деятельности.
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25.10.2024 23:47 Відповісти
+47
Оно нижче новина, Зеля роздає з барського плеча по 1000 гривень ФСЄМ. Ото вже і переселенці і інші громадяни шиконуть.
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25.10.2024 23:45 Відповісти
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26.10.2024 08:38 Відповісти
Пять грамм коксу и лететь в страну забвения.
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26.10.2024 08:59 Відповісти
А що корисного зробив ішак за свого "царювання". Мільярди, мільйони, гігавати і т.д., і нічого в реальності. І це чмо ще на щось претендує в подадьшому.
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26.10.2024 09:23 Відповісти
Крадеш гроші з бюджету, будуєш собі маєток, ті у кого вкрав повертаються в тот, а тебе беруть на поруки ( або виїзджаєш за кордон, залежить від того чи є в тебе вагіна ) якщо нарід бурчить кажеш що то все іпсо а ті хто в тот це колоборанти.
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26.10.2024 09:32 Відповісти
як би слуги виродка ці гроші не крали то були б кошти для переселенців. але не красти не можливо, бо стефанчуки і юзіки ще не наїли свої свинячи рила.
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26.10.2024 09:41 Відповісти
А є хоч щось, що не провалено?
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26.10.2024 09:52 Відповісти
Збагачення команди ЗеРмака.
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26.10.2024 10:59 Відповісти
Там перевиконання плану
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27.10.2024 08:48 Відповісти
зробили такі умови щоб впошники повертались на захоплену кацапими територію, бо для них реально під кацапими "жужє нє будіт"(с) це цілеспрямована політика зеленої плісняви.
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26.10.2024 10:07 Відповісти
Через розкрадання грошей посадовцями всіх ланок зеленої влади, провалена програма підтримки переселенців. І нетільки ця програма. Владою зеленського провалено все, навіть і те, що взагалі провалити неможливо, якщо не робити це цілеспрямовано
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26.10.2024 10:30 Відповісти
А що там ще за "успішний Мелітопольський експеримент"?
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26.10.2024 10:46 Відповісти
Компенсація за житло зруйноване на ТОТ, тобто там де комісіям доступу нема.
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27.10.2024 01:20 Відповісти
ще далі жити там, де зграї шуляків?
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26.10.2024 10:49 Відповісти
Пліснява, "чи труси, чи хрестик ?"
Після заяви найвеличнівивого про 1000, краще б не тринділи про недостатнє фінансування. Інакше, ви стверджуєте, що ВАЗеленський- брехло.
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26.10.2024 10:58 Відповісти
У Шуляк будівельний бізнес загинається?
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26.10.2024 11:03 Відповісти
Досить скиглити! Наш потужний Лідор не кине свій елохторат в біді і роздасть по 25 баксів каждаму🤣
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26.10.2024 11:12 Відповісти
каждаму а тільки тим хто проголосує за нього в дії заочно
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26.10.2024 14:13 Відповісти
Закрийте марафон,припиніть будівництво-крадівництво,скоротіть кількість міністерств,відомств,інституцій.Всі гроші на ЗСУ і виробництво зброї.
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26.10.2024 11:28 Відповісти
Прихильник простих рішень?
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26.10.2024 13:41 Відповісти
аренда житла \Івано-Франківська обл\,2-х кімнатна до 12 тис.грн. плюс комуналка,а треба щось поїсти \не кажу вже про одяг,ліки,проїзд і т.д.\ "низький "уклін зеленій шоблі за "допомогу" біженцям
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26.10.2024 13:58 Відповісти
в Києві ціни дешевше!
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26.10.2024 15:31 Відповісти
без розстрілів ворогів ніщо не зрушить з місця, буде імітація діяльності і агонія влади
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26.10.2024 20:02 Відповісти
Ворогів ти будеш призначати?
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26.10.2024 22:11 Відповісти
Ну, ти ж у 19-му призначив спасітєля, чому йому не можна?
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27.10.2024 08:45 Відповісти
Отказаться от распила бабла совсем не просто.
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27.10.2024 06:38 Відповісти
Ти тупий, чи просто за вову голосував? Що одне і те ж
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27.10.2024 08:46 Відповісти
Це звісно жесть. З одної сторони влада каже як вони "турбуються" за людей в окупації, а з іншої сторони все як завжди - на словах і папері, зате ви, на окупованих територіях, підставляйте свої шиї і повідомляйте про ворогів, а якщо загребуть, то чим допоможуть людям у катівнях ці зазивали, і чи віддячать якось взагалі?
Так а що, пенсії чиновників, десятки, якщо не сотні мільярдів, направити на допомогу переселенцям слабо? Частину їх мільйонних зарплат?
Людям потрібні житло і робота, а не "подарунки" по тисячі гривень.
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26.10.2024 12:59 Відповісти
Нахабні, брехливі, безсоромні, еталонні 3,14д.а.р.а.с.и.

Хто закличе людей "до сокири"?
Є такі?!!
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26.10.2024 13:00 Відповісти
на тебя вся надежда
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26.10.2024 15:32 Відповісти
Розумієш, немає у мене на зараз "трибуни", з якої я б міг закликати людей до дії. Ну і інкогніто "Makc Polygraph" не те що мене не підтримає, він навіть не читає мене .
Мало мене знають достойників, що мають певні "засоби" самозахисту. А один в полі..., ну, сам розумієш.
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26.10.2024 16:25 Відповісти
Через нестачу грошей провалена програма підтримки переселенців
===============================================
Класика владного жанру: - ******* та *******.
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26.10.2024 16:36 Відповісти
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26.10.2024 17:29 Відповісти
Всі гроши йдуть на пенсіі прокурорів, суддів та інших держслужбовців.
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26.10.2024 19:01 Відповісти
Нехай візьме з ''тисячі від хрінпіду''
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26.10.2024 19:07 Відповісти
через нестачу грошей провалена програма по мобілізації - воюйте за їжу і ідею найвилічнішого
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26.10.2024 19:39 Відповісти
це просто ЗЕйонез 73%
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26.10.2024 19:59 Відповісти
Потрібно не по ЗЕкіній тисячі роздавати, а відібрати виплати у ВСІХ державних чиновників, суддів і прокурорів і ментів більші за 30 тис грн і наприамти на ЗСУ
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26.10.2024 20:05 Відповісти
Хто зупинить цей ЗЕлочин?
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26.10.2024 20:08 Відповісти
скиглим, скиглим а як до діла, "моя хата скраю"
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26.10.2024 20:25 Відповісти




Гроші є. Совісті нема!
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26.10.2024 21:44 Відповісти
Зе-влада бреше щоденно і краде!
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26.10.2024 21:45 Відповісти
Влада розпочала передвиборчі обіцянки електорату:
1. Володя пообіцяв 1000 грн.
2. Служниця Лєна Шуляк, та яка напередодні декларування доходів подарила якомусь "члену сім'ї" 5 мільйонів гривень, вспомнила про 10 мільйонів (1/3 населення країни) бомжів з Донбасу.
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26.10.2024 23:24 Відповісти
желаю твоему дому дрона или ракету, желаю тебе остатся без жилья
Шмыгаль Vz Зеленский
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26.10.2024 23:58 Відповісти
Зелені гніди знову знімають з себе відповідальність - винен Захід що малдо дає грошей.
Астрономічні пенсії армії суддей і виплати по інвалідності прокурорів з великими пенсіями ментам і 50 тисячні зарплати держслужбоцям теж не винні що немає грошей на звичайних людей.

Шуляк на стовпі треба повісити за містобудівний закон по якому забудовники будуть будувати де хочуть, коли хочуть і як хочуть, навіть посеред ліса без згоди архітекторів і громадкості.
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27.10.2024 00:09 Відповісти
Тю, звісно ці кошти ліпше витратити на підкуп виборців - роздавши по тисячі.
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27.10.2024 00:47 Відповісти
шмигаль . тую мать . візьми кредит у крупи а в заставу якийсь готель чи завод
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27.10.2024 05:35 Відповісти
На вовині тисячу і кешбек є? Ну, і добре
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27.10.2024 08:42 Відповісти
Зелені займаютьмя утилізацією народу. Ніхто за нього голосувати не буде
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27.10.2024 09:24 Відповісти
В радіусі 50-60 км навіть від Києва по селах є будинки, які можна придбати разом з землею дешевше 10 тис. доларів, навіть з розстрочкою. Є й такі будинки, в які переселенців пускають жити або за символічну орендну плату, або взагалі безкоштовно, аби платили комуналку.
Але більшість переселенців чогось не хоче в села, орати городи, хоча самі не з мегаполісів втекли. А де-які і працювати взагалі не дуже хочуть - вони ж типу ВПО, їм держава все винна.
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27.10.2024 09:38 Відповісти
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