Войска РФ нанесли почти 330 ударов по Запорожской области за сутки

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 326 ударов по 15 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, россияне били по области из авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

Так, войска РФ осуществили 20 авиационных ударов по Малым Щербакам, Зализнычному, Малой Токмачке, Левадному, Новогригорьевке и Червоной Кринице.

158 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоданиловку, Малиновку, Новоандреевку, Работино, Малую Токмачку и Левадное.

9 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку и Малиновку.

139 артобстрелов нанесено по территории Лобкового, Орехова, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки, Левадного, Новоселовки и Гуляйпольского.

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Также сообщается, что поступило 8 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали.