Сутки в Запорожской области: враг обстрелял 10 населенных пунктов

За прошедшие сутки, 20 октября, российские захватчики нанесли 229 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам, Новодаровке, Новоданиловке, Малой Токмачке.

97 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку и Левадное.

11 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку и Работино.

114 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

"Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

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