РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9827 посетителей онлайн
Новости
416 0

Сутки в Запорожской области: враг обстрелял 10 населенных пунктов

Обстріли Запорізької області

За прошедшие сутки, 20 октября, российские захватчики нанесли 229 ударов по 10 населенным пунктам Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров.

Войска РФ совершили 7 авиационных ударов по Лобковому, Пятихаткам, Новодаровке, Новоданиловке, Малой Токмачке.

97 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Малиновку, Новоандреевку, Новоданиловку, Работино, Малую Токмачку и Левадное.

11 обстрелов из РСЗО накрыли Лобково, Новоданиловку и Работино.

114 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Работино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

"Поступило 17 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.

Также читайте: Россияне за минувшие сутки нанесли удары по 9 населенным пунктам Запорожской области

Автор: 

обстрел (27874) Запорожская область (3206)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 