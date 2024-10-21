Доба на Запоріжжі: ворог обстріляв 10 населених пунктів

Минулої доби, 20 жовтня, російські загарбники завдали 229 ударів по 10 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 7 авіаційних ударів по Лобковому, Пʼятихатках, Новодарівці, Новоданилівці, Малій Токмачці.

97 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Малинівку, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

11 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку та Роботине.

114 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.

"Надійшло 17 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

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