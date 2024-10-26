Війська РФ завдали майже 330 ударів по Запорізькій області за добу

Упродовж минулої доби окупанти завдали 326 ударів по 15 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, росіяни били по області з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

Так, війська РФ здійснили 20 авіаційних ударів по Малих Щербаках, Залізничному, Малій Токмачці, Левадному, Новогригорівці та Червоній Криниці.

158 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку та Левадне.

9 обстрілів з РСЗВ накрили Лобкове, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

139 артобстрілів завдано по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Новоселівки та Гуляйпільського.

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Також повідомляється, що надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.