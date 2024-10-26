Попытки незаконного пересечения границы чаще всего фиксируются в направлении Румынии и Молдовы, - ГПСУ

Чаще всего попытки незаконного пересечения границы мужчинами вне пунктов пропуска фиксируются в направлении Румынии и Молдовы.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, пишет "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Большинство попыток нелегально пересечь границу фиксируется по зеленому участку границы, за пределами пунктов пропуска. По-прежнему - это направление границы с Румынией и Молдовой", - сказал Демченко.

В то же время он отметил, что на протяжении последних месяцев наблюдается уменьшение количества желающих незаконно пересечь границу. Спикер объясняет это сезонным изменением погоды.

"Те погодные условия, которые нас ожидают во время осеннего и зимнего периодов, будут способствовать тому, что количество нарушителей будет уменьшаться", - сказал Демченко.

Также он рассказал, что сейчас очереди в пунктах пропуска на границах отсутствуют. Только в определенные часы перед выходными может наблюдаться скопление в несколько десятков автомобилей на отдельных пунктах пропуска.

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