Спроби незаконного перетину кордону найчастіше фіксуються у напрямку Румунії та Молдови, - ДПСУ

Найчастіше спроби незаконного перетину кордону чоловіками поза межами пунктів пропуску фіксуються у напрямку Румунії та Молдови.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, пише "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Більшість спроб нелегально перетнути кордон фіксується по зеленій ділянці кордону, поза межами пунктів пропуску. Як і раніше – це напрямок кордону з Румунією та Молдовою", - сказав Демченко.

Водночас він зазначив, що впродовж останніх місяців спостерігається зменшення кількості охочих незаконно перетнути кордон. Речник пояснює це сезонною зміною погоди.

"Ті погодні умови, які нас очікують під час осіннього та зимового періодів, сприятимуть тому, що кількість порушників зменшуватиметься", - сказав Демченко.

Також він розповів, що наразі черги у пунктах пропуску на кордонах відсутні. Лише в певні години перед вихідними може спостерігатися скупчення у кілька десятків автомобілів на окремих пунктах пропуску.

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