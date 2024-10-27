В Сумах и других районах области частично пропал свет после атаки "Шахедов"
В ночь на 27 октября в городе Сумы исчез свет. Отключение произошло после атаки российских "шахедов".
В частности, корреспонденты Общественного сообщили о перепадах напряжения Сумах, передает Цензор.НЕТ.
Об этом сообщили мониторинговые паблики. Они пишут, что в регионах частично исчез свет
"В Сумах исчез свет в результате атаки "Шахедов", также под атакой Киев. Сейчас тяжело, Россия применяет все, что может для ударов по тылу, кроме атак на фронте. Нужно держаться вместе", - написал в 00:16 глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.
В 0.48 паблик monitor проинформировал, что на Сумщине заходит новая группа дронов - "Курс западный".
В 0.52 паблик "СУМЫ | СУМЫ" сообщил о работе ППО в Сумах.
По состоянию на 01.15 воздушная тревога в Сумской области продолжается уже почти четыре с половиной часа.
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