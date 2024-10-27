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В Сумах и других районах области частично пропал свет после атаки "Шахедов"

Шахед

В ночь на 27 октября в городе Сумы исчез свет. Отключение произошло после атаки российских "шахедов".

В частности, корреспонденты Общественного сообщили о перепадах напряжения Сумах, передает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщили мониторинговые паблики. Они пишут, что в регионах частично исчез свет

"В Сумах исчез свет в результате атаки "Шахедов", также под атакой Киев. Сейчас тяжело, Россия применяет все, что может для ударов по тылу, кроме атак на фронте. Нужно держаться вместе", - написал в 00:16 глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты ударили ракетами по инфраструктуре Сум и Конотопа

В 0.48 паблик monitor проинформировал, что на Сумщине заходит новая группа дронов - "Курс западный".

В 0.52 паблик "СУМЫ | СУМЫ" сообщил о работе ППО в Сумах.

По состоянию на 01.15 воздушная тревога в Сумской области продолжается уже почти четыре с половиной часа.

Пабліки про атаку російських Шахедів на Суми
Пабліки про атаку російських Шахедів на Суми
Пабліки про атаку російських Шахедів на Суми

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Сумы (1186) атака (405) Тарифы на электроэнергию (2178) дроны (4138)


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Як це "частково зникло світло"? Типу 150В замість 220В? Взагалі-то електроенергія була відключена в області а не в якихсь "інших районах" яких всього 5.
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27.10.2024 06:31 Ответить
так і опалення відключили. Холодно.
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27.10.2024 06:58 Ответить
Йшов третій рік війни, а всраті шахеди так і не навчилися не допускати до критичної інфраструктури. Необучаємі.
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27.10.2024 06:32 Ответить
 
 