У Сумах та інших районах області частково зникло світло після атаки "Шахедів"

В ніч на 27 жовтня в місті Суми зникло світло. Відключення відбулося після атаки російських  "Шахедів".

Зокрема, кореспонденти Суспільного повідомили про перепади напруги Сумах, передає Цензор.НЕТ.

Про це повідомили моніторингові пабліки. Вони пишуть, що у регіонів частково зникло світло

"В Сумах зникло світло внаслідок атаки "Шахедів", також під атакою Київ. Зараз важко, Росія застосовує все, що може для ударів по тилу, окрім атак на фронті. Потрібно триматися разом", - написав о 00:16 голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти вдарили ракетами по інфраструктурі Сум та Конотопа

У 0.48 паблік monitor поінформував, що на Сумщині заходить нова група дронів - "Курс західний".

У 0.52 паблік "СУМЫ | СУМИ" сповістив про роботу ППО у Сумах.

Станом на 01.15 повітряна тривога у Сумській області триває вже майже чотири з половиною години.

Пабліки про атаку російських Шахедів на Суми
Суми (995) атака (533) електроенергія (6363) дрони (5625)
Як це "частково зникло світло"? Типу 150В замість 220В? Взагалі-то електроенергія була відключена в області а не в якихсь "інших районах" яких всього 5.
27.10.2024 06:31 Відповісти
так і опалення відключили. Холодно.
27.10.2024 06:58 Відповісти
Йшов третій рік війни, а всраті шахеди так і не навчилися не допускати до критичної інфраструктури. Необучаємі.
27.10.2024 06:32 Відповісти
 
 