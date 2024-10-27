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На Черкасщине обломки дрона упали на территорию объекта инфраструктуры, произошел пожар

шахеди

Российские захватчики ночью 27 октября атаковали Черкасскую области, обломки "шахеда" упали на территорию объекта инфраструктуры на Уманщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили 3 "шахеды".

Обломки одного из них упали на территорию объекта инфраструктуры на Уманщине. Пожар оперативно ликвидирован. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Черкасщину "шахедами": Повреждено здание автовокзала. ФОТОрепортаж

Автор: 

Шахед (1185) Черниговская область (1178)


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Стурбованість та занепокоєння Заходу перетворилось у буденність. Тому вони (лідери Заходу) вже не реагують, навіть не плачуть та не ламають руки від безсилля ? Європейці забули окупацію фашистами їх домівок !
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27.10.2024 09:22 Ответить
Як ця брехня про високоточні обломки дістала і вона нічим не відрізняється від російської
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27.10.2024 09:23 Ответить
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27.10.2024 10:12 Ответить
По статистике это самое опасное тактическое оружие. На него приходится больше всего пораженных целей.
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27.10.2024 10:23 Ответить
 
 