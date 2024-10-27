На Черкасщине обломки дрона упали на территорию объекта инфраструктуры, произошел пожар

Российские захватчики ночью 27 октября атаковали Черкасскую области, обломки "шахеда" упали на территорию объекта инфраструктуры на Уманщине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Черкасской ОГА Игорь Табурец.

"По предварительным данным, в это время наши защитники уничтожили 3 "шахеды".

Обломки одного из них упали на территорию объекта инфраструктуры на Уманщине. Пожар оперативно ликвидирован. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

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