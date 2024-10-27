На Черкащині уламки дрона впали на територію об’єкта інфраструктури, сталась пожежа
Російські загарбники вночі 27 жовтня атакували Черкаську області, уламки "шахеду" впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині.
Яку інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.
"За попередніми даними, в цей час наші оборонці знищили 3 "шахеди".
Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині. Пожежу оперативно ліквідовано. Без потерпілих", - йдеться в повідомленні.
