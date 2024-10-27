УКР
Новини
На Черкащині уламки дрона впали на територію об’єкта інфраструктури, сталась пожежа

шахеди

Російські загарбники вночі 27 жовтня атакували Черкаську області, уламки "шахеду" впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині.

Яку інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"За попередніми даними, в цей час наші оборонці знищили 3 "шахеди".

Уламки одного з них впали на територію об'єкта інфраструктури на Уманщині. Пожежу оперативно ліквідовано. Без потерпілих", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Черкащину "шахедами": Пошкоджено будівлю автовокзалу. ФОТОрепортаж

Коментувати
Стурбованість та занепокоєння Заходу перетворилось у буденність. Тому вони (лідери Заходу) вже не реагують, навіть не плачуть та не ламають руки від безсилля ? Європейці забули окупацію фашистами їх домівок !
27.10.2024 09:22 Відповісти
Як ця брехня про високоточні обломки дістала і вона нічим не відрізняється від російської
27.10.2024 09:23 Відповісти
27.10.2024 10:12 Відповісти
По статистике это самое опасное тактическое оружие. На него приходится больше всего пораженных целей.
27.10.2024 10:23 Відповісти
 
 