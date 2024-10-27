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Войска РФ запустили скоростную цель на Харьковщину, - Воздушные силы

ракета,крилата

Оккупанты снова пытаются нанести удар по Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Скоростная цель на Харьковщине!" - говорится в сообщении.

Больше информации о запуске скоростной цели на Харьковщину пока нет.

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Автор: 

Харьковщина (5577) Воздушные силы (2436)


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Окупанти знову намагаються завдати удару по Харківщині

То в них виходить чи ні?
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27.10.2024 13:21 Ответить
А ви впевнені що це ще війська РФ запускають ці швидкісні цілі , може це армія КНДР , Ірану , Китаю Короче новий світовий порядок
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27.10.2024 13:31 Ответить
 
 