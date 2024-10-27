Войска РФ запустили скоростную цель на Харьковщину, - Воздушные силы

Оккупанты снова пытаются нанести удар по Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Скоростная цель на Харьковщине!" - говорится в сообщении.

Больше информации о запуске скоростной цели на Харьковщину пока нет.

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