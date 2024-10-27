Війська РФ запустили швидкісну ціль на Харківщину, - Повітряні сили
Окупанти знову намагаються завдати удару по Харківщині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Швидкісна ціль на Харківщині!", - йдеться у повідомленні.
Більше інформації щодо запуску швидкісної цілі на Харківщину наразі немає.
То в них виходить чи ні?