Війська РФ запустили швидкісну ціль на Харківщину, - Повітряні сили

ракета,крилата

Окупанти знову намагаються завдати удару по Харківщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Швидкісна ціль на Харківщині!", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації щодо запуску швидкісної цілі на Харківщину наразі немає.

Автор: 

Харківщина (6054) Повітряні сили (3024)
Окупанти знову намагаються завдати удару по Харківщині

То в них виходить чи ні?
27.10.2024 13:21 Відповісти
А ви впевнені що це ще війська РФ запускають ці швидкісні цілі , може це армія КНДР , Ірану , Китаю Короче новий світовий порядок
27.10.2024 13:31 Відповісти
 
 